Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen, Limburg-Dietkirchen, Herrenberg, Freitag, 22.03.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 23.03.2024, 08:30 Uhr

(fh)Über das zurückliegende Wochenende haben Diebe auf einer Baustelle im Limburger Stadtteil Dietkirchen zugeschlagen. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen betraten die Täter unbemerkt das Baustellengelände an der St. Lubentius Kirche in der Straße „Herrenberg“ und brachen einen dort aufgestellten Baucontainer auf. Aus diesem entnahmen sie diverses Werkzeug im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro, mit welchem ihnen anschließend unbemerkt die Flucht gelang.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Dieb stiehlt Mountainbike und Werkzeug aus Garage, Hadamar-Oberweyer, Am Weidenbusch, Freitag, 22.03.2024, 01:20 Uhr

(fh)Freitagnacht ist ein Mann in eine Garage in Hadamar-Oberweyer eingebrochen und hat Beute in Form von Werkzeug und einem Fahrrad gemacht. Um 01:20 Uhr betrat der Einbrecher kurzerhand das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Weidenbusch“ und öffnete eine Garage. Aus dieser nahm er ein hochwertiges Mountainbike der Marke „Specialized“ sowie einen gefüllten Werkzeugkoffer an sich und suchte mit beidem das Weite. Der Täter konnte von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Er ist etwa 40 Jahre alt und hat dunkles, kurzes Haar mit Geheimratsecken. Er trug während der Tat eine helle Jacke.

Die Polizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Geparkte Fahrzeuge aufgebrochen,

Hünfelden-Neesbach, Am Grauen Stein, Freitag, 22.03.2024, 20:30 Uhr bis Samstag, 23.03.2024, 08:00 Uhr, Hünfelden-Kirberg, Eichenstraße & Gottfried-von-Reifenbergstraße, Montag, 25.03.2024, 04:15 Uhr bis 04:45 Uhr

(fh)Sowohl in der Nacht zum Samstag, als auch in der Nacht zum Montag brachen Diebe jeweils zwei in Hünfeldener Ortsteilen geparkte Fahrzeuge auf. Im Schutze der Dunkelheit begaben sich die Täter in der Nacht zum Freitag in der Straße „Am Grauen Stein“ in Neesbach zu einem Kia Sportage und einem auf dem Nachbargrundstück geparkten Ford C-Max und schlugen jeweils die Scheibe der Beifahrerseite ein. Anschließend wurden die Fahrzeuge durchwühlt und in einem Fall Bargeld entwendet. Der Sachschaden an den Pkw summiert sich auf knapp 1.000 Euro. In den frühen Morgenstunden des Montags gingen mutmaßlich dieselben Täter in Kirberg ähnlich vor. In der Eichenstraße und der Gottfried-von-Reifenbergstraße schlugen sie zwischen 04:15 Uhr und 04:45 Uhr erneut Scheiben zweier Fahrzeuge, diesmal eines BMW und eines VW, ein und entwendeten Zigaretten. Auch hier belaufen sich die Schäden auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu den Dieben liegen bislang nicht vor, deshalb bittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

Diebesduo bestiehlt Senior vor Supermarkt, Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Freitag, 22.03.2024, 11:30 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag ist ein lebensälterer Mann in Bad Camberg von zwei dreisten Diebinnen bestohlen worden. Den Angaben des 69-Jährigen zufolge sei er nach der Erledigung seiner Einkäufe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Beuerbacher Landstraße von zwei Frauen angesprochen und abgelenkt worden. Eine von ihnen habe auf dem Weg zu seinem Fahrzeug seine im Einkaufskorb befindliche Tasche geöffnet und die Geldbörse herausgezogen. Anschließend wären die beiden Frauen mitsamt dem Portemonnaie davongelaufen. Die Frauen seien zwischen 25 und 30 Jahre alt und 1,60 m bzw. 1,70 m groß gewesen. Eine von ihnen habe rotblond gefärbte und zum Dutt gebundene Haare gehabt und sei mit einer Umhängetasche mit auffälligem Muster auf einem Band unterwegs gewesen. Die Begleiterin sei kräftig gewesen und habe schulterlange, blonde Haare gehabt. Der Geschädigte beschrieb die Frauen als „osteuorpäisch“ aussehend.

Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls und nimmt Hinweise zu den Täterinnen unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Baggerteil im Visier,

Limburg, Zeppelinstraße, Freitag, 22.03.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 25.03.2024, 07:35 Uhr

(fh)Am Wochenende machten sich Diebe auf einer Baustelle in Limburg an einem Bagger zu schaffen und stahlen ein Anbauteil. Am Montagmorgen stellten Verantwortliche des Baggers in der Zeppelinstraße fest, dass Unbekannte an den zurückliegenden Tagen die Motorabdeckung der Baumaschine im Wert von mehreren Hundert Euro abgeschraubt und entwendet hatten.

Die Polizei in Limburg ermittelt nun wegen Diebstahls und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Löhnberg, Bundesstraße 49, Sonntag, 24.03.2024, 17:20 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 49 bei Löhnberg gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 25-jährige Mann aus Gießen befuhr gegen 17:20 Uhr die Bundesstraße von Limburg nach Gießen. Zwischen den Abfahrten Weilburg und Löhnberg verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad der Marke Honda und stürzte. Aufgrund der zugezogenen Verletzungen musste er im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei im Sinne der Verkehrspräventionsarbeit sogenannte „Biker-Safety-Touren“ für interessierte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer anbieten. Dabei werden die Teilnehmenden durch erfahrene Polizeimotorradfahrer über die beliebten Strecken rund um den Feldberg und im Rheingau geführt. Für dieses Kalenderjahr sind drei Touren geplant.

Zusammenstoß im Gegenverkehr,

Landesstraße 3013, Höhe Bad Camberg, Sonntag, 24.03.2024, 10:30 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der Landesstraße 3013 bei Bad Camberg ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Mehrere Insassen mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 10:30 Uhr befuhr eine 67 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen die L 3013 in Richtung Gnadenthal. In Höhe einer Rechtskurve verlor die Fahrerin aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Ford einer 50-Jährigen zusammenstieß. Der Ford landete in der Folge in einem Grünstreifen. In beiden Fahrzeugen befanden sich in der Summe sechs Insassen, darunter zwei Kinder, welche alle samt zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser kamen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Landesstraße für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

Meldungen vom Wochenende

Diebstahl von PKW

Tatort: 65556 Limburg a. d. Lahn, Ober der Roten Erde Tatzeit: Samstag, 23.03.2024, 22:00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 09:00 Uhr Sachverhalt: Im Zeitraum zwischen Samstag, 23.03.2024, 22:00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 09:00 Uhr wurde in der Straße Ober der Roten Erde in Limburg-Staffel ein schwarzer BMW 520d durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt geparkt. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass es entwendet ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 zu wenden.

Hausfriedensbruch

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Josef-Ludwig-Straße 4a Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 02:20 Uhr Sachverhalt: Am Sonntag, 24.03.24 um 02:20 Uhr meldete sich der Betreiber einer Gaststätte in der Josef-Ludwig-Straße in Limburg bei der Polizei, weil eine Person, trotz bestehenden Hausverbots, die Bar des Geschädigten aufsuchte und nicht mehr verlassen wollte. Durch die eingesetzte Streife erhielt der 26-jährige Beschuldigte einen Platzverweis. Diesem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und gab an, weiter in die Kneipe zu gehen zu wollen. Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch wurde gefertigt.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Tatort: 65611 Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße / Jahnstraße Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 02:15 Uhr

Sachverhalt:

Am Sonntag, 24.03.2024 um 02:15 Uhr befuhr der 20- jährige Fahrer eines PKW BMW die Jahnstraße in Niederbrechen in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Aufgrund des vorhergehenden Genusses alkoholischer Getränke kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend überquerte er den Kreuzungsbereich Jahnstraße/Bahnhofstraße und kam auf der anderen Fahrbahnseite, an einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum, zum Stehen. An der Leitplanke und dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3500 EUR. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Unfall mit Personenschaden

Tatort: Gemarkung Bad Camberg, L3013 in Höhe der Tank- und Rastanlage Bad Camberg Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 10:35 Uhr Sachverhalt: Die 67-jährige Fahrerin eines PKW Audi befuhr die L3013 in Richtung Hünfelden-Gnadenthal. Die 50- jährige Fahrerin eines PKW Ford kam ihr entgegen. In Höhe der Tank- und Rastanlage Bad Camberg geriet die Fahrerin des Audi aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Insgesamt zogen sich fünf Personen, darunter zwei Kinder, Verletzungen zu, die einer weiteren Kontrolle und Behandlung in den umliegenden Krankenhäusern bedurften. Für den Transport der Verletzten waren mehrere Rettungswagen eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 60.000 EUR.

Verkehrsschild beschädigt und anschließend geflüchtet Tatort: 35799 Merenberg Industriestraße 3 Tatzeit: Samstag, 23.03.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag 24.03.2024, 00:49 Uhr In der Zeit zwischen Samstag, 23.03.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 00:49 Uhr wurde ein im Bereich Industriestraße Ecke Benzstraße in Merenberg angebrachtes Vorfahrtsschild durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter 06471/93860 in Verbindung zu setzen.

Motorroller gestohlen

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Str., Donnerstag 21.03.24, 23:30 bis Freitag, 22.03.24, 10:45 Uhr Im genannten Zeitraum wurde ein ordnungsgemäß vor einem Wohnhaus abgestellter, grauer Kleinkraftroller entwendet. Weder Lenkradschloß noch eine zusätzlich verbaute Alarmanlage konnte den oder die unbekannten Täter davon abhalten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431-91400 zu wenden.

Bedrohung und Körperverletzung auf Parkplatz

Elz, Limburger Straße, REWE Parkplatz, Freitag, 22.03.24, 21 Uhr Zunächst stritten sich zwei Parteien aufgrund einer Verkehrssituation auf dem Parkplatz des Supermarktes. Ein 32jähriger Mann aus Elz schlug im Verlaufe dessen einem 22jährigen Beselicher ins Gesicht und sprach eine Bedrohung aus. Im Anschluß an die Anazeigenaufnahme wurde der Beschuldigte entlassen.

Pkw im Vorbeifahren beschädigt und geflohen

Limburg, Joseph-Heppel-Str., Freitag, 22.03.24, 13:40 Uhr bis 20:05 Uhr Im genannten Zeitraum wurde einem am Straßenrand gegenüber der Tilemannschule geparkten Auto von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren in Richtung St.-Vincenz-Krankenhaus der linke Außenspiegel abgefahren. Der Urheber des Unfalls kümmerte sich jedoch nicht um den verursachten Schaden. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431-91400 zu wenden.

aus dem Bereich der Polizeistation Weilburg:

Ohne Führerschein unterwegs

Weilburg, Frankfurter Straße, Tatzeit: 22.03.2024, 15:20 Uhr (jab) Durch eine Streife der Polizeistation Weilburg wurde am gestrigen Freitag ein Pkw BMW in der Frankfurter Straße in Weilburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 36jährige Fahrer aus Gießen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste sein Fahrzeug daher stehen lassen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.