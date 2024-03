Main-Taunus: Die Polizei-News

Mit Messer gedroht und Bargeld erbeutet, Eschborn, Am Sportfeld, Sonntag, 24.03.2024, 23:30 Uhr

(he)Am Sonntagabend wurde ein 44-Jähriger in Eschborn von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Der Geschädigte verließ gegen 23:30 Uhr in der Straße „Am Sportfeld“ ein Restaurant und begab sich zu seinem Pkw. Hier passte ihn ein Unbekannter ab, zeigte ein Messer vor und verlangte Bargeld. Das Opfer versuchte zu flüchten, stürzte jedoch und der Täter konnte das mitgeführte Bargeld erbeuten. Anschließend rannte der Unbekannte in Richtung Zeppelinstraße. Der 44-Jährige verfolgte den Räuber kurz, verlor ihn dann jedoch aus den Augen. Der Unbekannte sei 1,80 bis 1,90 Meter groß und korpulent. Bekleidet sei er mit einer grauen Jacke, einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Schuhen gewesen. Über dem Gesicht habe er eine schwarze Sturmhaube getragen. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

Verfassungsfeindliche Schmiererei,

Eschborn, Untertorstraße, Leiershohlstraße, Feststellungszeitpunkte: Sonntag, 24.03.2024, 12:35 Uhr / 18:45 Uhr

(he)Gestern wurden in Eschborn zwei verfassungsfeindliche bzw. volksverhetzende Schmierereien festgestellt und durch die Polizei entsprechend beanzeigt. Gegen 12:35 Uhr wurde der erste Schriftzug auf einem Feldweg zwischen der Landesstraße 3005 und dem Bahnhof Eschborn Süd festgestellt. Bei dem Weg handelt es sich um die Verlängerung der Untertorstraße. In einem zweiten Fall wurde auf der Kreuzung Westerbachstraße, Leiershohlstraße ein verfassungsfeindliches Symbol auf den Boden gemalt. In beiden Fällen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

Mehrere Fahrzeugteile entwendet,

Hattersheim, Leonhardstraße, Hattersheim, Okriftel, Wiesbadener Straße, Freitag, 22.03.2024, 02:55 Uhr bis Samstag, 23.03.2024, 06:30 Uhr

(he)In Hattersheim kam es zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen, bei dem unbekannte Diebe an einem BMW einen Schaden von geschätzt über 20.000 Euro verursachten. Der graue BMW 540 parkte in der Leonhardstraße im Bereich der Hausnummer 3. Bei seiner Rückkehr an das Fahrzeug am Samstag gegen 06:30 Uhr stellte der Fahrzeugverantwortliche fest, dass der Pkw aufgebrochen worden war und die vordere Beleuchtungseinrichtung fehlte. Aus dem Innenraum wurden darüber hinaus der Bordcomputer, der Tachometer sowie Lautsprecher ausgebaut und entwendet. Am frühen Montagmorgen ertönte in der Wiesbadener Straße in Hattersheim, Okriftel gegen 02:30 Uhr die Alarmanlage eines Toyota. Hier liegen ebenfalls Hinweise vor, dass Täter versucht haben könnten, dieses Fahrzeug anzugehen, jedoch von der Alarmanlage in die Flucht geschlagen wurden. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

Einbrecher gestört,

Kelkheim, Hornauer Straße, Samstag, 23.03.2024, 22:07 Uhr

(he)Am Samstagabend versuchten zwei Einbrecher in Kelkheim in der Hornauer Straße in ein Einfamilienhaus einzudringen. Während des Einbruchsversuchs wurden sie jedoch gestört und flüchteten vom Tatort. Gegen 22:10 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Hornauer Straße, dass soeben zwei Personen an einem Einfamilienhaus ein Fenster eingeschlagen hatten. Als sie sich daraufhin bemerkbar machte, flüchteten die zwei Unbekannten in Richtung des Kirchplatzes. Bei der anschließenden Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass die zwei Einbrecher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht in das Haus eingestiegen waren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine Fahndung nach dem Duo verlief ergebnislos. Zu deren Aussehen ist lediglich bekannt, dass beide männlich waren, einer blonde Haare habe und der andere mit einer dunklen Daunenjacke bekleidet gewesen sein soll. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

Einbruch in Gartenhütten, Tatverdächtige gesehen, Hattersheim, Eddersheim, Mönchhofstraße, Sonntag, 02:35 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Einbrecher in Hattersheim-Eddersheim unterwegs und brachen dort mindestens in zwei Gartenhütten ein. Mutmaßlich wurden die Täter in einem Fall gesehen. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:35 Uhr, stiegen die Einbrecher in der Mönchhofstraße in die im Garten eines Einfamilienhauses befindliche Gartenhütte ein und entwendeten aus dieser eine Teleskopheckenschere. In diesem Zusammenhang wurden zwei Männer beobachtet, beide circa 1,80 Meter groß, beide mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Einer trug weiterhin eine Jeans sowie eine FFP2-Maske. Am darauffolgenden Morgen wurde dann in der Nachbarschaft ebenfalls ein Einbruch in eine Gartenhütte festgestellt. Hierbei kamen ebenfalls Gartengeräte und Kleinmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro weg. In beiden Fällen hat die Polizei in Hofheim die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Mehrere Gartenhäuser in Kleingartenanlage aufgebrochen, Schwalbach, Am Erlenborn, Freitag, 22.03.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 23.03.2024, 11:00 Uhr

(he)Am Samstagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in Schwalbach in der Kleingartenanlage „Rohrwiese“ zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben gekommen war. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden auf dem betroffenen Gelände an der Anschrift „Am Erlenborn“ mindestens sechs Gartenhäuser gewaltsam geöffnet und durchsucht. Hierbei verursachten die oder der Täter einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Eschborn ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise.

Mit Gartenzaun kollidiert und zu Fuß geflüchtet, Zeugen gesucht! Hofheim, Langenhain, Sportplatzstraße, Sonntag, 24.03.2024, 03:32 Uhr

(he)Am frühen Sonntagmorgen kam es in Hofheim-Langenhain zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pkw gegen eine Grundstücksbegrenzung fuhr. Anschließend wurde der Pkw zurückgelassen und zwei Personen flüchteten von der Unfallstelle. Den ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Fahrer einer Mercedes C-Klasse um kurz nach 03:30 Uhr von der Gartenfeldstraße nach rechts in die Sportplatzstraße einzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer bzw. einem Metallzaun. Zeugen sahen anschließend zwei Männer von der Unfallstelle in die Straße „An der Tann“ in Richtung „Am Kiefernhain“ davonrennen. Es seien „jüngere Männer“ gewesen. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. An dem blauen Mercedes und der Grundstücksmauer entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt und sichergestellt. Ermittlungen zu den Pkw-Insassen wurden aufgenommen. Zeugen des Verkehrsunfalls oder der Flucht der Insassen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2029-0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Pfefferspray im Lidl versprüht, Königsteiner Straße 44, 65812 Bad Soden, Samstag 23.03.2024, um 17:13 Uhr

In Folge verbaler Streitigkeiten zwischen einer Mitarbeiterin und zwei bislang unbekannten Tätern versprühten diese im Kassenbereich des Lidl Marktes Reizstoff. Dieses wurde anschließend durch Kunden und Mitarbeiter eingeatmet. Die Täter flüchteten über die Sulzbacher Straße in Richtung Königsteiner Straße. Eine Zeugin kann einen der Täter wie folgt beschreiben: männlich, ca. 12-15 Jahre, südländischer Phänotyp, bunte Kappe, trug eine Umhängetasche Aufgrund des Reizstoffes auf der Verkaufsfläche musste die Filiale vorübergehend geräumt werden. Durch die Feuerwehr Bad Soden wurde der gesamte Markt großflächig gelüftet und nach anschließender Überprüfung wieder freigegeben. Insgesamt wurden zwei Personen mit leichten Atemwegsbeschwerden vor Ort medizinisch betreut und anschließend entlassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Diebstahl von diversen Fahrrädern aus den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses,

Auf den Gänsewiesen, 65835 Liederbach am Taunus, Samstag 23.03.2024 um 01:30 Uhr bis Samstag um 10:00 Uhr Im vorherig genannten Zeitraum kam es zu einem Diebstahl von mindestens fünf Fahrrädern sowie diversen Zubehör im Gesamtwert von etwa 19.000 Euro. Unbekannte Täter sollen zunächst versucht haben, die Zugangstüre des Mehrfamilienhauses mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges aufzuhebeln. Im Anschluss sollen diese sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Keller verschafft und gewaltsam mehrere Kellerabteile geöffnet haben. In diesem Zusammenhang sollen diverse Fahrräder sowie passendes Fahrradzubehör entwendet worden sein. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in bislang unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 entgegen.

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser im Hofheimer Stadtgebiet / Freitag, 22.03.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 23.03.2024, 08:30 Uhr

1 a) Im Schlesierweg im Hofheimer Stadtteil Marxheim kam es in der vergangenen Nacht zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses. Hierbei zerstörten der oder die Täter eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung im Erdgeschoss. Es wurde u.a. Schmuck im Wert von 400 EUR entwendet. An der Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

1 b) In den Abendstunden des Freitages kam es in der Herderstraße im Hofheimer Stadtteil Marxheim ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Auch in diesem Fall wurde eine Fensterscheibe zerstört und anschließend wurde die Wohnung durchsucht. Es wurden mehrere Gegenstände im Wert von etwa 200 EUR entwendet. Es entstand ein mutmaßlicher Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

1 c) Im Drosselweg im Hofheimer Stadtteil Marxheim verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Hierzu kletterten der oder die Täter auf einen Balkon im Obergeschoss und hebelten dort erfolgreich an der Balkontür. Informationen über das Stehlgut liegen derzeit noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 EUR.

1 d) Im Drosselweg kam es in der vergangenen Nacht zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein Fenster im Erdgeschoss wurde hierbei aufgehebelt und das Haus im Anschluss durchsucht. Es wurden mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet. Bei der Tatausführung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

1 e) Auch in der Urbierstraße in Hofheim kam es in der vergangenen Nacht zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Der oder die Täter zerstörten die Glasscheibe der Terrassentür im rückwärtigen Bereich. Aus dem Haus wurden diverse Uhren und Schmuck, in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf etwa 300 EUR.

In allen Fällen werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 in Verbindung zu setzen. Für eine Beratung, wie z.B. das Eigentum gegen Einbrüche gesichert werden kann, besteht die Möglichkeit sich mit der polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 231 in Verbindung zu setzen.

Versuchte gewaltsame Öffnung eines Geldausgabeautomaten in Diedenbergen / Samstag, 23.03.2024, 04:45 Uhr / Casteller Straße, 65719 Hofheim am Taunus OT Diedenbergen

Im Gewerbegebiet des Hofheimer Ortsteils Diedenbergen haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Dazu wurde durch die Täter zunächst die Hauswand zum Nebenraum des Geldautomaten mit Werkzeug aufgestemmt und dann wurde der Automat angegangen. Nach kurzer Zeit brachen die Täter schließlich ihr Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Es entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude und am Geldautomaten.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.