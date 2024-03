Wiesbaden: Die Polizei-News

Spaziergängerin überfallen,

Wiesbaden-Klarenthal, Geordelerstraße, Sonntag, 24.03.2024, 18.55 Uhr

(mb)Zwei jugendliche Räuber bedrohten am Sonntagabend in Wiesbaden eine

Spaziergängerin mit einem Messer und einer Schusswaffe und erbeuteten Bargeld.

Eine 30-jährige Wiesbadenerin spazierte am Sonntagabend um 18.55 Uhr die

Geordelerstraße zwischen der Anne-Frank-Straße und der Klarenthaler Straße

entlang, als sich ihr zwei männliche Jugendliche näherten und diese mit einem

Messer und einer Schusswaffe bedrohten. Nachdem die Spaziergängerin der

Forderung der Täter nach Bargeld umgehend nachkam, entfernten sich die beiden in

Richtung Anne-Frank-Straße. Die anschließend eingeleitete Fahndung nach den

Tätern führte nicht zum Erfolg. Die Täter sollen 14 bis 16 Jahre alt und 1,65 m

bis 1,70 m groß sein. Beide hatte ein südländisches Erscheinungsbild und

sprachen akzentfrei deutsch. Ein Täter hatte schwarze, zum Mittelscheitel

gegelte Haare und trug einen schwarzen Jogginganzug. Der andere war komplett

schwarz gekleidet, hatte eine Kapuze über den Kopf und ein schwarzes Halstuch

über den Mund und die Nase gezogen. Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat

die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

melden sich bitte unter der Telefonnummer 0611 / 345-2610.

Mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 23.03.2024, 22.06 Uhr

(mb)Am Samstagabend wurde in Wiesbaden ein 23-jähriger Mann von einem

unbekannten Täter mit Pfefferspray attackiert.

Dem um 22.06 Uhr stattgefundenen Angriff soll eine verbale Diskussion

vorausgegangen sein. Der 23-jährige Darmstädter hielt sich mit zwei Verwandten

an einer Bushaltestelle in der Schwalbacher Straße auf, als der Täter an die

Wartenden herantrat und die beiden Verwandten anpöbelte. Nachdem der 23-Jährige

den Täter zur Rede gestellt hatte, zog dieser ein Reizstoffsprühgerät aus seiner

Jackentasche heraus und sprühte dies seinem Gegenüber ins Gesicht. Während der

Darmstädter noch mit den Folgen der Substanz kämpfte, entfernte sich der Täter

unerkannt in Richtung Luisenstraße. Eine zufällig vorbeifahrende Streife nahm

sich dem Sachverhalt sofort an, konnte den Täter aber nicht mehr antreffen.

Dieser war 20 bis 30 Jahre alt, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze

schwarze Haare und einen Schnurrbart. Der Täter trug eine schwarze Jacke, eine

blaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter

der Telefonnummer 0611 / 345-2140 entgegen.

Angriff im Bus,

Wiesbaden-Mz-Kostheim, Uthmannstraße, Sonntag, 24.03.2024, 22.20 Uhr

(mb)Zwei 18-Jährige wurden am Sonntagabend in Wiesbaden während einer Busfahrt

von einer Personengruppe körperlich angegriffen und beim Ausstieg mit

Pfefferspray besprüht.

Eine Gruppe von circa zehn Personen stieg am Sonntagabend in den von Mainz nach

Wiesbaden fahrenden Bus der Linie 54 ein, setzte sich unmittelbar neben die

beiden bereits im Bus befindlichen 18-Jährigen und begann diese verbal zu

belästigen. Als die beiden die Gruppe aufforderten, sie in Ruhe zu lassen,

schlugen und traten mindestens fünf der zehn Personen auf die beiden ein.

Nachdem sich die Situation anschließend erst beruhigt hatte, sprühte ein Täter

aus der Gruppe um 22.20 Uhr beim Ausstieg aus dem Bus in der Uthmannstraße den

18-Jähringen noch Pfeffer ins Gesicht. Die Tätergruppe verschwand danach über

die Steinern Straße in Richtung der Straße „In der Witz“. Die Personengruppe war

im Alter von 16 bis 18 Jahren und hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Einer der Haupttäter soll schlank und 1,85 m bis 1,90 m groß gewesen sein.

Dessen schwarze Haare waren als Scheitel zur Seite gelegt. Er trug eine beige

Jacke, eine blaue Jeans mit Rissen auf Kniehöhe und schwarze Nike-Schuhe. Ein

anderer Täter war schlank und 1,75 m groß. Seine schwarzen Haare waren ebenfalls

zum Seitenscheitel gekämmt und er hatte eine Zahnspange. Bekleidet war er mit

einer blauen Jacke mit der Rückenaufschrift „Moncler“, einer rockähnlichen Hose

und Badeschlappen der Marke Adidas. Hinweise zu den Tätern nimmt das Haus des

Jugendrechts in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2610 entgegen.

Festnahme nach Gartenhauseinbrüchen,

Wiesbaden, Weidenbornstraße, Sonntag, 24.03.2024, 16.00 Uhr bis 17.10 Uhr

(mb)Am Sonntagmittag brachen zwei Jugendliche in Wiesbaden in mehrere Gärten ein

und wurden dabei ertappt.

Zwischen 16.00 Uhr und 17.10 Uhr zogen die beiden Täter in einer

Kleingartenanlage in der Weidenbornstraße durch mehrere Gärten, als sie von

einem Gartenbesitzer gesehen wurden. Nachdem der Zeuge die beiden Einbrecher

angesprochen hatte, ergriffen diese die Flucht. Bei der anschließenden Fahndung

konnten die Jugendlichen im Alter von 16 und 18 Jahren von Polizeibeamten

festgenommen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten neun Gärten

festgestellt werden, die von den Tätern heimgesucht wurden. An allen Gärten

entstand Sachschaden. Unweit der Tatorte konnte zudem ein am 23.03.2024

entwendeter Roller aufgefunden werden. Ob dieser im Zusammenhang mit den

Gartenhauseinbrüchen steht, bedarf der weiteren Ermittlung. Nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen wurden die Täter auf freien Fuß gesetzt. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Telefonnummer

0611 / 345-2610 entgegen.

Einbruch in Physiopraxis,

Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße, Samstag, 23.03.2024, 21.30 Uhr bis

Sonntag, 24.03.2024, 07.15 Uhr

(mb)Unbekannte Täter brachen in der Samstagnacht in Wiesbaden unkonventionell in

eine Physiopraxis ein.

Zwischen 21.30 Uhr und 07.15 Uhr suchten die Täter eine im Erdgeschoß eines

Mehrfamilienhauses gelegene Physiopraxis in der Danziger Straße auf und

versuchten mehrmals ein Fenster der Praxis einzutreten, um sich Zutritt zu

verschaffen. Als das erste Fenster den Trittattacken standhielt, war das nächste

Fenster an der Reihe. Als es den Tätern nun gelang, dieses Fenster aufzutreten,

drangen sie in das Praxisinnere ein. Bei der Durchsuchung der Praxis nach

Wertgegenständen konnten die Einbrecher lediglich ein Portemonnaie mit 30 Euro

auffinden und an sich nehmen. Der entstandene Sachschaden übertrifft mit 500

Euro allerdings den Wert des Diebesgutes. Anschließend entkamen die Täter

unerkannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Einbruch in Kfz-Handel,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Im Rad, Sonntag, 24.03.2024, 23.13 Uhr

(mb)Unbekannte Täter stiegen am Sonntagabend in Wiesbaden in einen Kfz-Handel

ein und verursachten Sachschaden.

Um 23.13 Uhr wurde die Polizei von einem Einbruch in ein KFZ-Handelsbetrieb in

der Straße „Am Rad“ verständigt, konnte aber die Täter nicht mehr festnehmen.

Diese beschädigten zuvor einen Zaun, um auf das Grundstück des Betriebes zu

gelangen. Am Gebäude angekommen hebelten die Einbrecher dann ein Bürofenster mit

großer Kraftanstrengung auf und betraten auf diesem Weg das Tatobjekt. Nachdem

die Täter keine Beute erspähen konnten, verließen sie das Gebäude wieder. Dem

Betrieb entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge

könnten die Einbrecher mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Sachbeschädiger festgenommen,

Wiesbaden-Dotzheim, Im Wiesengrund, Samstag, 23.03.2024, 11.05 Uhr

(mb)Am Samstagmorgen wurde in Wiesbaden eine erheblich alkoholisierte Person

nach einer Sachbeschädigung festgenommen.

Eine Zeugin konnte um 11.05 Uhr beobachten, wie eine männliche Person den

Außenspiegel eines im Wiesengrund ordnungsgemäß abgestellten Pkw abtrat. Nach

der Tat entfernte sich der Täter in Begleitung einer weiteren Person vom Tatort,

konnte aber von einer kurz darauf erschienenen Streifenbesatzung festgenommen

werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des

Festgenommenen festgestellt werden. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest ein

Ergebnis von 3,76 Promille ergab, wurde der 35-jährige Wiesbadener zur

Blutentnahme mit aufs Revier genommen. Im Anschluss hieran wurde der

Sachbeschädiger zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 ermittelt in diesem Fall.

Einbrecher scheitern zweimal,

Wiesbaden, Nordost und Sonnenberg, Freitag, 22.03.2024, bis Sonntag, 24.03.2024,

(da)Am Wochenende kam es in Wiesbaden zu zwei Einbruchsversuchen. Am frühen

Sonntagmorgen gegen 2 Uhr schlug ein Einbrecher die Fensterscheibe eines

Einfamilienhauses in der Sooderstraße ein. In das Innere des Wohnhauses gelangte

er jedoch nicht, da die Alarmanlage anschlug und den Dieb verschreckte. In der

Johannes-Maaß-Straße suchten die Unbekannten am Freitag zwischen 10 und 11.45

Uhr ein Mehrfamilienhaus auf. Dort versuchten sie, die Wohnungstür und ein

Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, griffen sie zu brachialeren Mitteln und

schlugen die Fensterscheibe ein. Aus bislang unbekannten Gründen flüchteten die

Täter dann jedoch. In beiden Fällen blieben die Einbrecher also erfolglos.

Nichtsdestotrotz ermittelt nun die Kriminalpolizei. Wer Hinweise zu den

genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0

zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Ladendetektiv bedroht und Widerstand geleistet, Wiesbaden,

Westend, Bleichstraße / Faulbrunnenplatz, Freitag, 19:16 Uhr / 19:22 Uhr

(cp)Während er einen Ladendieb verfolgte, wurde Samstagabend in Wiesbaden ein

Ladendetektiv von einem Bekannten des Langfingers bedroht. Der Dieb selbst

leistete bei seiner Festnahme gegenüber den zur Hilfe gerufenen Polizisten

Widerstand.

Ein Angestellter eines Supermarktes in der Bleichstraße ertappte gegen 19:15 Uhr

einen 39 Jahre alten Mann, als dieser mit diversen Lebensmitteln den Markt

verlassen wollte und holte den Ladendetektiv zur Hilfe. Den Mitarbeitern gelang

es zwar dem 39-Jährigen seine Beute wieder wegzunehmen, dieser ergriff

hieraufhin aber die Flucht. Der Detektiv verständigte die Polizei und verfolgte

den Mann. Auf dem Faulbrunnenplatz stellte er den Täter, der hier

zwischenzeitlich aber auf einen Bekannten getroffen war. Dieser, ein 47 Jahre

alter Frankfurter bedrohte nun den Ladendetektiv mit einer Glasflasche. Zwei

Beamte des nahegelegenen 1. Polizeireviers kamen in diesem Moment hinzu,

woraufhin der 47-Jährige die Flasche sofort ablegte und sich widerstandslos

festnehmen ließ. Der Ladendieb jedoch ging nun drohend auf die Beamten zu,

welche den Mann daher die Handschellen anlegen wollten. Hiergegen wehrte er sich

heftig und versuchte zudem einem der beiden Polizisten dessen

Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG, umgangssprachlich Taser) zu entreißen. Erst

mithilfe eines zufällig hinzukommenden Kollegen, welcher dort in seiner Freizeit

unterwegs war, gelang es den Beamten den Täter festzunehmen. Beide Männer waren

erheblich alkoholisiert und wurden auf das Revier verbracht, von wo sie nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

24-Jähriger wird im Bus grundlos geschlagen, Wiesbaden, Westend,

Bleichstraße, Freitag, 22.03.2024, 21:30 Uhr

(cp)Ein junger Mann wurde Freitagabend während einer Busfahrt grundlos von einem

der anderen Fahrgäste geschlagen und leicht verletzt. Der Täter konnte flüchten.

Der 24 Jahre alte Mann aus Wiesbaden war am Abend im Bus der Linie 27 unterwegs.

Während der Fahrt wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser

habe ihn aus unerfindlichen Gründen provoziert und dazu aufgefordert, aus dem

Bus auszusteigen. Der junge Mann ignorierte dies einfach. Gegen 21:30 Uhr in der

Bleichstraße angekommen, traf ihn dann aber plötzlich und unvermittelt ein

Fausthieb des Unbekannten im Gesicht. Der Täter stieg sodann an der Haltestelle

„Bleichstr./Bismarkring“ aus und flüchtete in Richtung Wellritzstraße und konnte

im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte soll circa

25 Jahre alt und 175 cm groß sein. Er habe zu einem Zopf gebundene blonde oder

braune Haare und sei mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen. Hinweise zu dem

Täter nimmt die Polizei unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Exhibitionist in Biebrich,

Wiesbaden, Biebrich, Röntgenstraße, Freitag, 22.03.2024, 12:57 Uhr

(cp)Am Freitagmittag trieb in Biebrich ein Exhibitionist sein Unwesen. Der Mann

soll zwar in einem Auto sitzend, jedoch von außen gut sichtbar masturbiert

haben.

Ein Anwohner aus der Röntgenstraße bemerkte den Unbekannten gegen 13:00 Uhr.

Demnach habe der Mann bei geöffneten Seitenfenstern in einem dunklen SUV

gesessen und onaniert. Der Zeuge sprach den Unbekannten sofort an, welcher

hieraufhin in Richtung Äppelallee wegfuhr. Sodann informierte der Zeuge die

Polizei, welche eine Fahndung einleitete, den Täter jedoch nicht mehr antreffen

konnte. Der Täter soll 30 bis 35 Jahre alt, von kräftiger Gestalt und Raucher

sein. Seine Haare seien dunkelbraun und nach hinten gegelt gewesen und er habe

einen Bart gehabt. Er trug einen Troyer unbekannter Farbe und Jeans. Bei dem

dunklen SUV könnte es sich um einen Mercedes mit Frankfurter Kennzeichen (F)

gehandelt haben. Zudem sei hinter der Zahlenfolge ein E auf dem Kennzeichen

gewesen, wonach es sich um ein Elektrofahrzeug gehandelt haben könnte. Hinweise

zu dem Täter und dem Fahrzeug nimmt die Kriminalpolizei unter 0611 3450

entgegen.

Mehrere Autos zerkratzt – Täterfestnahme, Wiesbaden, Nordost, Parkstraße,

Freitag, 22.03.2024, 22:35 Uhr

(cp)Ein 42 Jahre alter Mann hat Freitagnacht in Wiesbaden zwei Autos zerkratzt

und hierbei einen Sachschaden von rund 8.000 Euro verursacht. Er wurde von der

Polizei festgenommen.

Auf dem Weg zum eigenen Fahrzeug, bemerkte ein junges Paar gegen 22:35 Uhr in

der Parkstraße einen Mann, der einen geparkten SUV zerkratzte. In unmittelbarer

Nähe stand ein weiterer SUV geparkt, der auf die gleiche Art und Weise zerkratzt

worden war. Der mutmaßliche Täter, ein 42 Jahre alter Mann aus Wiesbaden konnte

aufgrund der guten Personenbeschreibung des Paares kurze Zeit später

festgenommen werden. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0611 /

345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung vor Gaststätte – Beschuldigter leistet Widerstand,

Wiesbaden, Bärenstraße, Samstag, 23.03.2024, 02:50 Uhr

(cwe)In der Nacht von Freitag auf Samstag wird vor einem Lokal eine

Körperverletzung mit mehreren Beteiligten gemeldet. Bei der Anzeigenaufnahme

widersetzt sich ein Mann den Anordnungen der Polizei und leistet Widerstand.

Gegen 02:50 Uhr melden mehrere Personen eine Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen von einem Lokal in der Bärengasse in Wiesbaden. Dabei sei auch

ein Pfefferspray eingesetzt worden. Bei Eintreffen der Polizei versuchte sich

ein 31jähriger Mann aus Wiesbaden, der Kontrolle zu entziehen. Als er von der

Polizei angehalten wurde, schlug dieser mit beiden Händen nach einem Beamten und

wurde daraufhin festgenommen. Ein 21jähriger in Österreich lebender Mann,

welcher seinerseits den 31jährigen Wiesbadener geschlagen haben soll, wurde

ebenfalls festgenommen. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen. Da die Angaben der Beteiligten sehr widersprüchlich sind,

werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2140

auf dem 1. Polizeirevier zu melden.

Autofahrer verliert die Kontrolle – mehrere Verletzte und vier beschädigte

Fahrzeuge, Wiesbaden, Mainz-Kastel, B455, Boelkestraße Ecke

Ernst-Galonske-Straße, Samstag, 23.03.2024, 15:42 Uhr

(cho)Am Samstagnachmittag verlor ein 27-jähriger Wiesbadener die Kontrolle über

sein Fahrzeug und beschädigte drei weitere PKW. Mehrere Personen wurden

verletzt. Am Samstagnachmittag befuhren drei Fahrzeuge die B455 in Richtung

Mainz-Kastel und hielten ordnungsgemäß auf dem mittleren Fahrstreifen an der

roten Ampel an. Ein weiteres Fahrzeug befuhr den rechten Fahrstreifen um in die

Ernst-Galonske-Straße abzubiegen. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer

nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte zunächst mit der linken

Fahrzeugfront gegen die rechte Fahrzeugseite eines der wartenden PKW. Daraufhin

stieß dieser gegen einen zweiten PKW im Bereich des rechten Heckkotflügels,

woraufhin sich das Auto drehte und wiederum auf das dritte Fahrzeug geschoben

wurde. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Der

Unfallverursacher musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

werden. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa

30.000EUR, wobei zwei Autos nicht mehr fahrbereit waren und von der Unfallstelle

abgeschleppt werden mussten. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen

fahrlässiger Körperverletzung.

„Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Freitag, 22.03.2024, 19:00 – Samstag, 23.03.2024, 03:00 Uhr Samstag,

23.03.2024, 19:00 Uhr – Sonntag, 24.03.2024, 02:00 Uhr

(cho) In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag fanden

im Rahmen der Konzeption „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ wieder Kontrollen von

Landes- und Stadtpolizei statt. Dabei wurden zahlreiche Kontrollen an den

üblichen Örtlichkeiten (Lili, Waffenverbotszone, ehemaliges Einkaufszentrum

Schelmengraben) durchgeführt und insgesamt fast 70 Personen kontrolliert. Neben

einer Körperverletzung und einem Hausfriedensbruch wurden auch jeweils ein

Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz festgestellt. Die

Beschuldigten erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren. Außerdem wurden

die Wiesbadener Reviere im Rahmen der Maßnahmen permanent unterstützt.

Raser- und Poser-Kontrollen im Stadtgebiet, Wiesbaden, Samstag, 23.03.2024,

17:00 Uhr – Sonntag, 24.03.2024, 02:00 Uhr

(cho)Samstagabend kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst mit der

Zielrichtung Raser und Poser zahlreiche Fahrzeuge im Wiesbadener Stadtgebiet und

führte später am Abend auch eine Lasermessung durch. Dabei wurde die Streife

auch von einem Social Media Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des

Polizeipräsidiums Westhessen begleitet. Nachdem ein Fahrzeug über eine rote

Ampel fuhr und angehalten werden konnte, wurde bei dem Fahrer ein

aufenthaltsrechtlicher Verstoß festgestellt. Bei einer später durchgeführten

Geschwindigkeitsmessung in der Oranienstraße kam es dann zu zahlreichen

Verstößen gegen das Tempolimit. Trauriger Spitzenreiter war ein silberner Audi

A3, welcher um kurz nach Mitternacht nach Abzug der Toleranz mit 93 km/h

gemessen wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 400 EUR, zwei

Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Erste Fahrradcodieraktion im Rheingau-Taunus-Kreis,

Idstein, Sonntag, 24.03.2024

(fh)Am Sonntag, dem 24.03.2024 fand in den Räumlichkeiten der Polizeistation

Idstein die erste Fahrradcodierung für das Kalenderjahr 2024 im

Rheingau-Taunus-Kreis statt. Viele der Interessenten hatten sich bereits 2023

für eine Codierung angemeldet. Auch die nassen Wetterbedingungen taten der

Aktion keinen Abbruch und so wurde das Ganze kurzerhand in den Eingangsbereich

der Polizeistation verschoben. 16 Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer fanden

den Weg zur Polizei und ließen sich von den Polizeihauptkommissarinnen Hatun

Deitz von der Polizeistation Idstein und Sylke Glätzer vom Regionalen

Verkehrsdienst in Taunusstein ihre Fahrräder codieren. Dabei handelte es sich

fast ausschließlich um Elektrofahrräder, sogenannte Pedelecs. Die Polizei freut

sich über das rege Interesse, weitere Codieraktionen werden in diesem Jahr

folgen. Diese werden rechtzeitig durch die Polizei angekündigt.

Was ist eine Fahrradcodierung?

Bei der Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades

graviert, welche verschlüsselte Informationen darüber enthält, wer Eigentümer

des Rades ist. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber lässt direkt erkennen,

dass das Fahrrad codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken,

bietet die Codierung die erhöhte Chance, Bestohlenen ihr entwendetes Bike

zurückbringen zu können. Benötigt werden für die Codierung, außer dem Fahrrad,

der Personalausweis und der Eigentumsnachweis (zum Beispiel die Rechnung). Bei

Leasingrädern muss zusätzlich eine Einverständniserklärung des Leasinggebers

vorliegen. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte die Batterieschlüssel nicht

vergessen. Fahrräder mit Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmenvarianten

sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften für eine Codierung nicht geeignet. Es

wird darauf hingewiesen, dass bei neuen Fahrrädern durch das Einstanzen die

Herstellergarantie erlöschen kann. Machen Sie sich diesbezüglich am besten im

Vorfeld bei Ihrem Fahrradhersteller kundig.

E-Scooter entwendet,

Idstein, Stolzwiese, Mittwoch, 20.03.2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 21.03.2024,

06:30 Uhr

(fh)Vergangene Woche hatten es Diebe in Idstein auf einen E-Scooter abgesehen.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen betraten die Langfinger die Terrasse

einer Souterrain-Wohnung in der „Stolzwiese“ und entwendeten von dieser den

schwarzen Roller der Marke Zamelux, Kennzeichen „671 WLZ“, mitsamt Ladegerät und

einem ebenfalls auf der Terrasse abgelegten weiteren Versicherungskennzeichen

„126 WKG“. Die anschließende Flucht gelang den Dieben unbemerkt. Der Wert des

Rollers samt Zubehör wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer

(06126) 9394-0 entgegen.

Wohnhaus mit Farbe verunstaltet,

Eltville am Rhein, Taubenbergstraße, Samstag, 23.03.2024, 15:00 Uhr bis 19:00

Uhr

(fh)Am Samstag haben Unbekannte ein Wohnhaus in Eltville mit mehreren, teils

großflächigen Graffitis verunstaltet. Am Samstagabend stellten die Bewohner des

Reihenhauses in der Taubenbergstraße die mit schwarzer und pinker Farbe

angebrachten Schriftzüge und Symbole fest und informierten die Polizei. Als

Tatzeitraum kommt die Zeitspanne von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Betracht. Der

entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den

Sprayern liegen bislang noch nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit

der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Samstag, 23.03.2024, 22:00 Uhr

In den späten Samstagabendstunden hat die Polizei einen unter Drogen stehenden

Mann in Rüdesheim aus dem Straßenverkehr gezogen. Eine Streife der

Polizeistation Rüdesheim am Rhein führte routinemäßige Verkehrskontrollen durch.

Gegen 22:00 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus dem Rheingau auf seinem E-Scooter

kontrolliert. Das Gespür der Polizeibeamten erwies sich als richtig. Ein

Drogenvortest bei dem Fahrer verlief positiv. Bei dem 23 – jährigen jungen Mann

wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

eingeleitet.