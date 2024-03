Bergstrasse

Biblis: Bei Einbruch ertappt/Kriminelles Duo flüchtet

Biblis (ots) – Ein noch unbekanntes Duo hatte am Freitagabend (22.03.) nichts

Gutes im Sinn, als es in der Lessingstraße gegen 20.30 Uhr versuchte in ein

Firmengebäude einzubrechen. Sie wurden vom Geschädigten und einem Zeugen bei der

Tat ertappt und flüchteten daraufhin über die Bahnstrecke ins nördliche

Industriegebiet. Auf der Flucht warfen sie mit Steinen nach einem der Verfolger,

verfehlten ihn aber.

Die Heppenheimer Polizei ermittelt nun wegen versuchtem besonders schweren

Diebstahl. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler

des Kommissariats 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Bürstadt-Riedrode: Wohnungseinbrecher in Einfamilienhaus

Bürstadt (ots) – Am Samstag (23.03.), in der Zeit zwischen 15.50 und 20.45 Uhr,

haben Kriminelle ihr Unwesen in der „Neue Waldstraße“ getrieben und sich Zugang

zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie brachen die Balkontür auf. Ihnen fiel

anschließend Schmuck in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall

betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die

Beamten zu erreichen.

Viernheim: Einbruch in Kiosk scheitert

Viernheim (ots) – Auf ein Kiosk hatten es Kriminelle in der Nacht zum Montag

(25.03.), gegen 2.10 Uhr, in der Rathausstraße abgesehen. Die Täter brachen

gewaltsam die Eingangstür auf und wurden hierbei von Nachbarn bemerkt. Daraufhin

flüchteten die Unbekannten unmittelbar ohne Beute vom Tatort. Sie hinterließen

aber einen Schaden von rund 1000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter

der Rufnummer 06206/9440-0.

Lindenfels: 13-Jähriger und 5 Freunde mit Auto auf nächtlicher Spritztour/Flucht vor Polizei endet auf Waldweg

Lindenfels (ots) – Einen auffällig jungen Autofahrer wollte eine Streife der

Polizeistation Bensheim in der Nacht zum Montag (25.03.), gegen 3.20 Uhr, in der

Nibelungenstraße stoppen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei

und gab Gas. Nach einer kurzen Flucht vor den Ordnungshütern verlor der Fahrer

die Kontrolle über das Fahrzeug und die Fahrt endete neben einem Waldweg. Die

beiden Streifenpolizisten staunten anschließend nicht schlecht. Am Steuer des

Fahrzeugs saß ein 13 Jahre alter Junge, der mit fünf Jungen und Mädchen im Alter

zwischen 13 und 16 Jahren unterwegs war.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jedoch entstand am Fahrzeug der Mutter

des 13-Jährigen und am Streifenwagen, zwischen den es aber keine Kollision gab,

an den Unterböden insgesamt ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die sechs

Minderjährigen wurde anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Wie

der 13-Jährige an die Fahrzeugschlüssel und in den Besitz des Autos kam, ist nun

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sachschaden durch Sog- und Wellenschlag im Sportboothafen Mainkur

Maintal (ots) – Am Sonntag, den 24.03.2024, gegen 16:00 Uhr befuhr ein

Tankmotorschiff die Bundeswasserstraße Main an der Ortslage Maintal mit nicht

angepasster Geschwindigkeit zu Berg. Durch den verursachten Sog- und

Wellenschlag kam es zu Sachschäden an drei Motorbooten im Sportboothafen Mainkur

von insgesamt ca. 1000 EUR. Der Verursacher konnte durch die Wasserschutzpolizei

Frankfurt ermittelt werden.

Darmstadt

Darmstadt: Polizisten bei Widerstand verletzt

Darmstadt (ots) – Eine 34-jährige Frau leistete am späten Sonntagabend (24.03.)

Widerstand und verletzte hierbei zwei Kollegen. Eine Streife des 1.

Polizeireviers wollte die Tatverdächtige kontrollieren, nachdem Zeugen bei der

Polizei Streitigkeiten gemeldet hatten. In der Kontrolle wies sie sich gegenüber

den Beamten nicht aus. Nach weiterer Aufforderung der Einsatzkräfte trat sie

einen Beamten gegen das Schienbein, der hierdurch eine leichte Verletzung

davontrug. Bei dem daraus resultierenden Konflikt biss die Tatverdächtige einen

weiteren Polizisten in den Unterarm, der dadurch ebenfalls eine leichte

Verletzung erlitt. Mit weiterer Unterstützung wurde die Frau fixiert und konnte

zu einer Blutentnahme mit auf die Wache genommen werden. Während des gesamten

Einsatzes war die Frau äußerst aggressiv. Sie muss sich nun einem

Ermittlungsverfahren stellen. Die verletzten Beamten konnten den Dienst

allerdings nach ärztlicher Untersuchung fortsetzen.

Brensbach: Brand in einem Wohnhaus

Am Samstag (23.03.) wurde gegen 16.45 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus im Erlenweg gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend rasch unter Kontrolle und konnten so verhindern, dass das Gebäude weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Darmstadt: Schneller Fahndungserfolg nach Raubüberfall in Griesheim

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Nacht zum Donnerstag (wir

haben berichtet) haben Polizeikräfte am Freitag (22.3.) zwei weitere

Tatverdächtige festgenommen.

Am Donnerstag (21.3.) kurz nach Mitternacht hatten zwei Täter den Verkaufsraum

der Tankstelle im Nordring betreten, die Angestellten mit einem Messer und einer

Schusswaffe bedroht und anschließend Bargeld sowie Elektrozigaretten erbeutet.

Durch die intensiven Ermittlungen des Kommissariats 10 aus Darmstadt fiel der

Tatverdacht zunächst auf einen 23 Jahre alten Mann, der mit Unterstützung von

Spezialkräften und Diensthunden noch am selben Tag festgenommen wurde. Im Rahmen

weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei weitere Männer

im Alter von 23 und 34 Jahren. Am Freitag (22.3.) konnte der 23-jährige

Tatverdächtige gegen 13:45 Uhr durch Zivilkräfte am Hans-Karl-Platz und der

34-jährige um 14 Uhr durch Polizeikräfte in der Bunsenstraße festgenommen

werden. Beide verbrachten die Nacht in der Gewahrsamszelle. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die Festgenommenen am Samstag (23.3.) einer

Richterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, die die Untersuchungshaft der

beiden Tatverdächtigen anordnete. Im Anschluss wurden die beiden Männer in eine

Haftanstalt gebracht.

Darmstadt: Einbrüche in Darmstadt. Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Darmstadt (ots) – Im Bereich von Darmstadt hatten es Einbrecher am vergangenen

Wochenende auf mehrere Objekte abgesehen.

Am Freitagabend (22.03.) versuchten Unbekannte sich Zugang zu einem Geschäft in

der Heidelberger Landstraße zu verschaffen. Sie scheiterten mehrfach an dem

Versuch die Türen und Fenster aufzuhebeln. Daraufhin schlugen sie das Fenster

ein und gelangten so ins Innere. Allerdings konnte der Tresor im Laden ebenfalls

nicht aufgehebelt werden. Die Täter mussten ohne Beuten fliehen.

Im Zeitraum zwischen Freitag (22.03.) 18 Uhr und Samstag (23.03.) 1 Uhr morgens.

Hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster im Steinbergviertel im Bereich der

Jahnstr. auf. In der Wohnung konnte ein Tresor samt Inhalt gestohlen werden. Die

Täter konnten unentdeckt fliehen und hinterließen einen Schaden von mehreren

tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt festgestellt

haben, werden gebeten sich umgehend unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der

Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Fahrzeugteile an Mercedes Sprinter ausgebaut / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – An einem in der Johannes-Held-Straße geparkten silbernen

Mercedes Vito machten sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag

(22.3.) 19 Uhr und Samstagmorgen (23.3.) 07 Uhr zu schaffen. Über ein Fenster

des Wagens verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zum

Fahrzeuginnenraum. Hier entwendeten sie das Digitaldisplay, öffneten die

Motorhaube und bauchten hier die beiden Scheinwerfer und die Frontstoßstange

aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen

einen Schaden über mehrere Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die

Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Mehrere Objekte im Visier Krimineller / Einbruchskommissariat sucht Zeugen

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Nachdem es am vergangenen Wochenende zu

mehreren Einbrüchen im Bereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg kam, hat das

Einbruchskommissariat K 21/22 aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach möglichen Zeugen.

So haben sich Kriminelle zwischen Freitagmorgen (22.3.) und Sonntagabend (24.3.)

an einem Einfamilienhaus im Stetteritzring in Roßdorf zu schaffen gemacht.

Gewaltsam hebelten sie eine Balkontür auf, um in das Wohnhaus zu gelangen. Nach

bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die ungebetenen Gäste wertvollen Schmuck und

eine Digitalkamera. Anschließend flüchteten sie unbemerkt.

In Pfungstadt hebelten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag

(22.3.) 11 Uhr und Sonntag (24.3.) 19:30 Uhr ein Fenster zu einer Wohnung in

einem Mehrfamilienhaus im Büchnerweg auf. Sie öffneten sämtliche Schränke,

entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten nach ihrer Tat unerkannt.

Wie der Polizei am Samstag (23.3.) bekannt wurde, hebelten auch in Ober-Ramstadt

unbekannte Täter gewaltsam eine Balkontür eines Einfamilienhauses in der

Nieder-Ramstädter Straße auf. Der Tatzeitraum hier liegt zwischen Samstag

(24.2.) und Donnerstag (14.3.). Die Eindringlinge durchsuchten das ganze Objekt,

wühlten in mehreren Schränken und Schubladen und entwendeten ein Mobiltelefon

und ein Laptop. Mit der Beute verließen sie den Tatort.

Mit einer Verdichtungsramme entfernten sich Diebe aus einem Rohbau in der

Otto-Hahn-Straße in Groß-Umstadt. Hier verschafften sich die Kriminellen

zwischen Freitagnachmittag (22.3.), 16.30 Uhr und Samstagmittag (23.3.), 13 Uhr

zunächst Zugang zum eingezäunten Baugrundstück und öffneten dort gewaltsam einen

verschlossenen Baucontainer. Aus diesem Container entwendeten sie die

Verdichtungsramme und machten sich anschließend unbemerkt aus dem Staub.

Eine Überwachungskamera verschreckte vermutlich einen unbekannten Täter am

Freitag (22.3.) auf einer Baustelle in der Röntgenstraße in Groß-Zimmern.

Gewaltsam hebelte er gegen 21.30 Uhr ein verschlossenes Tor auf, um sich Zugang

zum Gelände zu verschaffen. Als er auf dem Grundstück den Rohbau betrat,

entdeckte er die Überwachungskamera und ergriff sofort die Flucht.

Bargeld und Werkzeug entwendeten Unbekannte aus einer Lagerhalle in der

Darmstädter Straße in Pfungstadt. Im Zeitraum zwischen Montagabend (18.3.) und

Freitagabend (22.3.) machten sie sich an insgesamt drei Türen zu schaffen.

Lediglich bei einer Tür hatten sie Erfolg, drangen in den Innenraum ein und

flohen anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 41 aus Dieburg hat in den zwei Fällen aus Groß-Umstadt und

Groß-Zimmern die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung

unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen. Die Ermittlerinnen und Ermittler

des Kommissariats 21/22 in Darmstadt haben in den jeweiligen anderen Einbrüchen

die Arbeit aufgenommen, prüfen Tatzusammenhänge und nehmen sachdienliche

Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Fußgängerin nach Verkehrsunfallflucht in der Neckarstraße leicht verletzt

Darmstadt (ots) – Am Samstag (23.03.) gegen 10:00 Uhr kam es an einer

Fußgängerampel in der Neckarstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender

Flucht. In Höhe eines Fitnessstudios fuhr ein weißer Kleintransporter rückwärts

und übersah nach jetzigen Ermittlungsstand eine 40 jährige Fußgängerin aus

Darmstadt. Durch den Zusammenstoß erlitt diese leichte Verletzungen. Der Fahrer

des Kleintransporters setzte seine Fahrt im Anschluss unmittelbar fort.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang geben können, werden

gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Roßdorf: Hausfassade beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Am Sonntag (24.03) gegen 8 Uhr beschädigte ein noch unbekannter

Verkehrsteilnehmer ein Haus im Bereich der Schulgasse Ecke Löwengasse in

Roßdorf. Die Hausbewohnerin vernahm ein lautes Geräusch. Als sie ihre

Hausfassade sah, bemerkte sie einen großen Schaden. Durch den Unfall entstanden

Risse im restlichen Putz der Fassade. Der Schaden befindet sich in etwa drei

Metern Höhe und beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Die beschädigte Putz lag

vor dem Haus auf dem Bordstein. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die

Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06151/63300 entgegen.

Groß-Bieberau: Verkehrsunfall/Fahrzeug überschlägt sich

Groß-Bieberau (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.03./24.03.)

ereignete sich auf der B38 ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine

47-jährige Frau aus Reinheim mit ihrem Beifahrer die B38 aus Richtung Brennsbach

kommend und kollidierte mit einem aus einer rechtsseitigen Einmündung kommenden

33-jährigen Aschaffenburger mit seinem Auto. Der Wagen der Reinheimerin drehte

sich, das Fahrzeug des Aschaffenburgers überschlug sich und blieb auf dem

Fahrzeugdach liegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von

mehreren tausend Euro und mussten abgeschleppt werden, Personen wurden nicht

verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme mußte die Straße für zwei Stunden in

beiden Richtungen gesperrt werden.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Unbekannte entwenden Geld und Schmuck bei Wohnungseinbruch

In der Aschaffenburger Straße brachen am Freitag (22.03.), zwischen 8.30 und 20.00 Uhr, Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie gelangten durch die Tür ins Innere der Wohnung und erbeuteten anschließend unter anderem Geld und Schmuck.

In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden können.

Riedstadt-Erfelden: Büros im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen (24.03.) brach ein bislang unbekannter Krimineller in die Büroräume eines Betriebes in der Ziegeleistraße ein.

Der Täter verschaffte sich zunächst gewaltsam Zugang ins Gebäude. Er erbeutete dort anschließend Geld, Laptops, eine Kamera sowie ein Mobiltelefon. Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim aufgenommen. Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06142/6960 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Kelsterbach: Wohnungseinbrecher am Werk/Zeugen gesucht

In der Waldstraße brachen am Samstag (23.03.), in der Zeit zwischen 13.00 und 16.00 Uhr, unbekannte Täter in einer Wohnung ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf erbeuteten sie dort Geld.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Rüsselsheim: Vier Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Gleich viermal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (23.03.) zu. Zwischen 18.30 und 22.00 Uhr geriet ein Wohnaus „Im kleinen Ramsee“ ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und ließen anschließend eine Handtasche und Schmuck mitgehen. Zwischen 17.00 und 21.45 Uhr drangen Einbrecher ebenfalls durch ein Fenster in ein Haus in der Elbestraße ein. Auch in diesem Fall erbeuteten die ungebetenen Besucher Schmuck.

Ohne Beute rückten die Kriminellen dagegen bei zwei versuchten Einbrüchen am gleichen Tag in der Memelstraße und in der Ernst-Barlach-Straße ab. Hier gelangten die Täter erst gar nicht in die Häuser.

Hinweise in allen Fällen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Raunheim: Anzeige wegen Fischwilderei/Polizei ertappt drei Verdächtige

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend (23.03.) mehrere Unbekannte, die am Mainufer unter der Autobahnbrücke der A 3 angeln würden und zudem illegale Fischfallen im Wasser ausgelegt hätten.

Die Polizei konnte dort anschließend drei Männer im Alter zwischen 32 und 42 antreffen und zwei Fischfallen sicherstellen. Die Angelleinen hatten die Angler an einem Baum fixiert und die Haken an improvisierten Bojen angebracht. Alle drei Männer hatten keine Erlaubnis in dem Gewässer zu fischen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Gernsheim: Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Nach zwei Wohnungseinbrüchen im Laufe des Freitags (22.03.) in der Theodor-Heuss-Straße hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr verschafften sich die Kriminellen durch eine Terrassentür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus. Bei ihrer Suche nach Beute entwendeten sie Schmuck und Geld. Anschließend brachen sie zudem eine weitere Wohnung im 1. Obergeschoss des Hauses auf. Dort wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt? das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.