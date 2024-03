Körperliche Auseinandersetzung mit drei Beteiligten

Worms (ots) – Am Samstag 23.03.2024 kam es gegen 14:50 Uhr, in der Mainzer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten. In diesem Rahmen stürzte ein 59-jährige Mann zu Boden. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kreis Alzey-Worms

Mann sorgt für Schnellbremsung eines Zuges

Gau-Bickelheim (ots) – Am Nachmittag des 23.03.24 kam es am Bahnübergang am Haltepunkt zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein 57-jähriger Mann überquerte mit seinem Hund den Bahnübergang trotz eingeschalteter Rotlichtanlage mit Andreaskreuz. Der Triebfahrzeugführer betätigte daraufhin das Warnsignal und leitete eine Schnellbremsung ein.

Der Mann und der Hund schafften es noch die Gleise vor dem Zug zu überqueren. Aufgrund der geringen Entfernung zu dem Mann ging der Lokführer davon aus, dass es zu einer Kollision kam und stand nach dem Vorfall derart unter Schock, dass er die Weiterfahrt nicht mehr fortsetzen konnte.

Ermittlungen durch die Bundespolizei vor Ort ergaben, dass der 57-jährige Deutsche mit mehreren Personen auf einer Weinwanderung war und unter Alkoholeinfluss stand. In dem Zug der in Richtung Bingen am Rhein unterwegs war, befanden sich 10 Fahrgäste. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Es kam zu 2 Teilausfällen und ein Zug hatte 90 Minuten Verspätung. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit Flucht

Bechtheim (ots) – In der Nacht vom 22.03.2024 auf den 23.03.2024 kam es vermutlich zwischen 03-04:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Gaustraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Gaustraße aus Richtung Monzernheim kommend in Richtung Ortskern. Dabei streifte der Unfallverursacher 2 am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und verursachte Sachschaden in 4-stelliger Schadenshöhe.

Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/9110 zu melden.

Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Alzey (ots) – Am 23.03.2024 gegen 18:50 Uhr wird ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in der Albiger Straße in Alzey einer Verkehrskotrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle werden Auffälligkeiten festgestellt, welche auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel hindeuten.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verläuft positiv auf Betäubungsmittel, woraufhin dem 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen wird. Zudem wird der Schlüssel des Fahrzeugs sichergestellt.

Zeugenaufruf

BAB63 Biebelnheim (ots) – Am 16.03.2024 kam es gegen 12:08 Uhr, auf der BAB63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und der Anschlussstelle Biebelnheim zu einem Unfall mit Personenschaden. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn für 2 Stunden voll gesperrt.

Auf Höhe des Autobahnkreuzes Alzey begannen während der Sperrung mehrere Verkehrsteilnehmende die Rettungsgasse entgegengesetzt der Fahrtrichtung vorwärts und rückwärts zu befahren. Somit konnten diese Fahrzeuge die BAB63 über den Zubringer von der BAB61 entgegengesetzt der Fahrtrichtung verlassen, um dem Stau zu entgehen. Hierbei wurden andere Verkehrsteilnehmende zum Teil erheblich gefährdet.

Personen, die ein solches oder ähnliche Verhalten im Rahmen dieser Vollsperrung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Heidesheim zu melden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim