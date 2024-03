Mehrere Einbrüche in Gartenparzelle

Schwetzingen (ots) – In dem Zeitraum von Freitag 22:00 Uhr bis Samstag 10:25 Uhr, wurden in einer Kleingartenanlage in der Friedrichsfelder Landstraße mehrere Parzellen durch eine unbekannte Täterschaft aufgebrochen. Aktuellen Ermittlungen zu Folge wurde der Zaun der Anlage aufgeschnitten, um so auf das Gelände zu gelangen. In der Folge brachen die Unbekannten dann in 7 Gartenparzellen ein und entwendeten aus bislang nur einer Gartenparzelle Gegenstände.

Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 06202 288-0 zu melden.

Fahrzeugbrand – Rund 10.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Heddesheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr geriet ein in einer Einfahrt eines Anwesens in der Bismarckstraße abgestellter Mercedes-Benz in Brand. Ein Anwohner wurde auf das brennende Auto aufmerksam und setzte umgehend einen Notruf bei der Feuerwehr ab. Anschließend begann er sowie ein weiterer Nachbar den Brand mit eigenen Löschmitteln zu bekämpfen.

Mit dem Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Bei einer Überprüfung konnten neben dem linken hinteren Reifen teilweise unverbrannte Grillanzünder aufgefunden werden. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt. An dem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Aufgrund der bestehenden Umstände hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Nach Bremsmanöver verletzte Person in Buslinie 702

Wiesloch (ots) – Am Freitag den 22.03.2024 kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Unfall in der Buslinie 702 in Wiesloch in der Güterstraße. Hierbei bremste der Busfahrer abrupt ab und ein bislang unbekannter Fahrgast fiel in die Trennscheibe des hinteren Einstiegsbereichs. Diese zerbrach dabei und verletzte eine weitere Geschädigte.

Der unbekannte männliche Fahrgast, Alter ca. 16-18 Jahre, verließ im Anschluss den Bus in bislang unbekannte Richtung. Eine unbekannte Zeugin kam der Geschädigten zur Hilfe. Neben der unbekannten Zeugin, werden Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222-57090 in Verbindung zu setzen.

Randalierer beleidigt Einsatzkräfte

Gaiberg (ots) – Am Samstag 23.03.2024 gegen 03 Uhr, wurde über den Polizeinotruf eine randalierende Person in einem Anwesen in der Hauptstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Neckargemünd konnte ein 25-Jähriger, stark alkoholisierter Mann, schlafend unmittelbar vor dem besagten Anwesen angetroffen werden.

Dieser hatte sich zuvor, aus nicht weiter nachvollziehbaren Gründen, über die unverschlossene Hauseingangstür Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft. Im Anschluss daran schrie er laut umher und trat mehrfach gegen die Wohnungseingangstür des Anzeigeerstatters wodurch diese beschädigt wurde.

Ein bei dem 25-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt er sich unkooperativ und beleidgte die eingesetzten Beamten fortwährend. Der 25-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen u.a. wegen Beamtenbeleidigung und Hausfriedensbruch entgegen.