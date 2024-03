31-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntag nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt vorläufig festgenommen worden. Er wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer privaten Feier in Karlsruhe einen anderen Gast sexuell belästigt haben. Als sich der Geschädigte im weiteren Verlauf bei dem Gastgeber der Feierlichkeit über den 31-Jährigen deutschen Staatsbürger beschweren wollte, soll sich der Beschuldigte unvermittelt auf den Geschädigten gestürzt und ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben, um diesen zu töten. Weiteren Gästen gelang es schließlich, den Beschuldigten vom Geschädigten herunterzuziehen.

Der mutmaßliche Angreifer verließ anschließend die Örtlichkeit. Beamte der Kriminalpolizei Reutlingen nahmen ihn mit einem zwischenzeitlich erlassenen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes an seiner Wohnanschrift in Reutlingen fest.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff Verletzungen am Hals. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat, dauern an.

Leichtverletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Montagmorgen, kam es glücklicherweise zu einer leichten Verletzung der Pkw Fahrerin.

Die 34-jährige Autofahrerin befuhr gegen 08:10 Uhr die westliche Rheinbrückenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Rheinbergstraße wollte sie offenbar nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie wohl die Lichtzeichenanlage und kollidierte mit der in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn.

Die Fahrerin des Fiat wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein 4-jähriges Kind, das sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt. Auch der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste erlitten keine Verletzungen. Bei der Kollision entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Gesamtschaden in einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit zwischen 16:25-23:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in Karlsruhe-Knielingen eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Heckerstraße. Im Inneren betraten die Einbrecher sämtliche Räume und durchwühlten Schränke sowie Schubladen nach Wertsachen.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht und Diebstahl von Fahrrad gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend um 21:45 Uhr, kam es auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg am Durlacher Tor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und 3 männlichen Fußgängern. Zwei davon hatten jeweils einen Hund an der Leine geführt. In der Folge kam der Radfahrer aufgrund einer über den Radweg gespannten Hundeleine zu Fall und verletzte sich hierbei.

Die drei Männer verließen unerlaubt die Unfallörtlichkeit ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Im weiteren Verlauf wurde das Rennrad des Verunfallten durch eine weitere unbekannte Person entwendet während er sich mit einer Zeugin unterhielt. Zeugen des Unfallgeschehens, wie auch des Fahrraddiebstahls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 94484-0 in Verbindung zu setzten.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Gottesauer Platz gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Freitag 22.03.2024, kam es aufgrund einer Vorfahrtsverletzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Radfahrerin leicht verletzte. Der Fahrer einer bislang unbekannten dunkelbraunen Limousine, nahm einem weißen Opel Meriva an der Einmündung Gottesauer Platz/Buntestraße die Vorfahrt, so dass dieser stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

In der Folge prallte eine Radfahrerin auf das Heck des Opels und verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrer der dunklen Limousine entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe unter: 0721/94484-0 in Verbindung zu setzten.

Zeugen nach mutmaßlichen Verkehrsdelikt gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsdelikt zwischen einem Pkw-Fahrer und Fußgängern sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war am Freitagabend gegen 21:45 Uhr in der Karlsruher Innenstadt, auf Höhe der Waldstraße in Richtung Kaiserstr. mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Offenbar fuhr er zudem in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Zwei Fußgänger mussten dem Fahrzeug ausweichen, woraufhin ein Fußgänger vom Außenspiegel des Pkw touchiert und am Arm leicht verletzt wurde. Im Anschluss stieg der Fahrer gemeinsam mit weiteren Fahrzeuginsassen aus. Es ereignete sich daraufhin eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Beifahrer und einem Fußgänger, der zu Boden stürzte. Hierbei wurde auch eine Brille des Fußgängers beschädigt.

Im weiteren Verlauf montierte einer der Fahrzeuginsassen das am mutmaßlichen Fluchtfahrzeug angebrachte Kennzeichen ab und die Personen fuhren in unbekannte Richtung davon. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz, vermutlich mit Pforzheimer Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.