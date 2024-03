Neustadt: Joachim Ohmer neuer Vorsitzender des ADAC Pfalz

Neustadt an der Weinstraße / Frankenthal – Auf der Mitgliederversammlung des ADAC Pfalz e.V. am 23. März 2024 im Frankenthaler Congressforum wurde Joachim Ohmer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Rudi Zeiter war aus privaten Gründen vor Ende seiner Amtsperiode zurückgetreten.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung zog der amtierende fünfköpfige Vorstand für alle Tätigkeits- und Wirkungsbereiche des regionalen Automobilclubs ein positives Fazit.

Aus privaten Gründen gab Rudi Zeiter sein Amt als Vorsitzender des ADAC Pfalz in der Mitgliederversammlung am 23. März vorzeitig ab. Rudi Zeiter hatte seit 2002 im Vorstand die Geschicke des Regionalclubs mitbestimmt, seit 2002 als Schatzmeister, bzw. Vorstand für Finanzen sowie zusätzlich von 2016 bis 2018 als stellvertretender Vorsitzender und seit 2018 als Vorsitzender. Vor seiner Tätigkeit im Vorstand war er 14 Jahre lang Mitglied im Vorstandsrat des ADAC Pfalz gewesen.

Der gebürtige Zweibrücker Rudi Zeiter war zudem seit 1980 Vorsitzender des Motorsport-Club Zweibrücken gewesen, dieses Amt hatte er ebenfalls im Februar nach 44 Jahren abgegeben. Für seine Verdienste erhielt der freiberufliche Steuerberater bereits 1999 die Ehrennadel des ADAC Pfalz in Gold, als höchste Auszeichnung des ADAC wurde ihm 2021 die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Kranz verliehen. Im Februar 2011 wurde er mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Rudi Zeiter wurde bei der Mitgliederversammlung mit allen Ehren und einer Laudatio des stellvertretenden Vorsitzenden Götz Stuckensen verabschiedet. In Anerkennung seiner Verdienste wurde Rudi Zeiter zum Ehrenvorsitzenden des ADAC Pfalz ernannt.

Zu seinem Nachfolger als Vorsitzender des ADAC Pfalz wählte die Mitgliederversammlung einstimmig Joachim Ohmer, der seit 2021 Mitglied im Vorstandsrat des ADAC Pfalz ist.

Der 63-jährige Herxheimer Ohmer ist sehr engagiert im Bahnsport. Seit 1983 ist er aktives Mitglied der Motorsportvereinigung Herxheim (MSVH), die auf der Sandbahn und der Speedwaybahn WM-, EM- und DM-Finalläufe veranstaltet. Von Anfang an engagierte er sich in diesem ADAC Ortsclub in verschiedenen Funktionen. Er war als Mitglied des dortigen Vorstandsrats Helfer, Schriftführer, Geschäftsführer, nationaler und internationaler Rennleiter und wurde 2021 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Sein Engagement erstreckt sich auch über die Region hinaus. Er ist seit 2004 stellvertretender Vorsitzender des Süddeutschen Bahnrennen Veranstalter e.V. (SBM). Im Deutschen Motorsportbund (DMSB) ist er im Bereich Bahnsport seit 1986 in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem betreut er dort seit 2007 die Langbahn-Nationalmannschaft.

Joachim Ohmer erhielt für sein Engagement bereits viele ADAC Auszeichnungen, zuletzt die Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Kranz. Von der MSV Herxheim erhielt er die Ehrennadel in Silber. Der Landkreis Südliche Weinstraße ehrte ihn für 25-jähriges Engagement mit der Ehrennadel in Silber.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden die Amtsinhaber Tobias Klosen als Vorstandsmitglied für Finanzen und Dr. Volker Kettenring als Beisitzer bestätigt.

Der Vorstand des ADAC Pfalz besteht somit aus: