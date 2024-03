Fahren ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots) – Am Morgen des 22.03.2024, wurde der 22-jährige Fahrer eines Audi in der Maximilianstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den PKW seit Januar kein Versicherungsschutz mehr bestand. Gegen den Mann wurde daher ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – In der Nacht auf den 22.03.2024 gegen 04 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Mann die Tür eines unabgeschlossenen Pkw im Otterstadter Weg in Speyer. Im Inneren entwendete der Mann Münzgeld in niedriger zweistelliger Höhe, ehe er sich anschließend von der Tatörtlichkeit entfernte.

Wer hat in der Tatnacht im Bereich Speyer-Nord verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .