Kaiserslautern

Versammlungsaufzug durch die Innenstadt verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots) – In Kaiserslautern fand am Samstagmittag eine Versammlung statt. Auftakt für die Protestaktion „Ohne Handwerk keine Zukunft“ stellte gegen 12 Uhr eine Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen auf dem Messeplatz dar. Danach setzte sich ein Tross aus ungefähr 250 Fahrzeugen, darunter LKW, PKW und Traktoren, in Bewegung und führte die Demonstration in Form eines Aufzugs durch die Stadt fort.

Entlang der etwa 6 Kilometer langen Strecke kam es im Bereich der Innenstadt zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen, welche aber durch die Polizei auf ein Minimum begrenzt wurden. An der Versammlung nahmen auch Teilnehmer aus Rockenhausen teil, die mit zirka 30 Traktoren und anderen Fahrzeugen um 09:30 Uhr aufbrachen und über die Landstraße 401 über Langmeil und Mehlingen nach Kaiserslautern fuhren. Die Polizei begleitete den Aufzug.

Die gesamte Versammlung verlief ruhig und friedlich. Durch die Polizei konnten neben kleineren Verkehrsbehinderungen keine besonderen Vorkommnisse gemeldet werden. |kfa

Streit endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Zwei junge Männer gerieten am Freitagabend in einen lautstarken Streit, welcher letztendlich in der Gewahrsamszelle endete. Während einer Streifenfahrt konnten der 27-Jährige und 25-Jährige im Bereich der Fußgängerzone schreiend und sich schubsend festgestellt werden.

Für die Streithähne sei das nach eigenen Angaben eine normale Umgangsform. Den erteilten

Platzverweisen kamen sie jedoch trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizeibeamten nicht nach, weshalb beide schließlich über Nacht in Gewahrsam genommen wurden.

Kreis Kaiserslautern

Anhängelast erheblich überschritten

A 63/Sembach (ots) – Am 22.03.24 gegen 12:45 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz (Kaiserslautern) auf der A 63 Richtung Mainz ein Pkw BMW mit Anhänger auf. Auf dem Anhänger wurde ein weiterer Pkw Audi Q7 transportiert. Aufgrund der Fahrzeugkonstellation bestand der Verdacht der Überladung.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Die zulässige Anhängelast des Pkw BMW war um satte 46% überschritten. Weiterhin war auch das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers um 12% überschritten. Die Bereifung des Anhängers hatte sich schon gefährlich stark erhitzt.

Der 41-jährige Fahrer wollte so bis zu seinem Zielort in Sachsen fahren. Ihm wurde die Weitfahrt untersagt und er musste für eine andere Transportmöglichkeit sorgen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von mehreren hundert Euro. |ZVD