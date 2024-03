Größerer Einsatz durch Brand

Mannheim (ots) – Gegen 15:16 Uhr kam es in einer Wohnung der Lameystraße, zu einem Brandgeschehen mit erheblicher Rauchentwicklung. Hierdurch wurde eine Person leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankhaus gebracht. Ursächlich für die Brandentwicklung war nach derzeitigem Erkenntnisstand ein technischer Defekt.

Der Fahrnisschaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Arbeiten an Gasleitungen führen zu Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitag 22.03.2024 gegen 16.45 Uhr, wurde von Anwohnern im Bereich der Straße An den Kasernen in Mannheim starker Gasgeruch gemeldet. In der Folge kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Glücklicherweise konnte für die Anwohner schnell Entwarnung gegeben werden, denn bereits kurz nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte war klar, dass Arbeiten des Energieversorgers an den dortigen Leitungen zu dem Gasgeruch führten. Für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Eine durch die Feuerwehr durchgeführte Messung bestätigte dies.