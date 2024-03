Lambrecht: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr VG Lambrecht

Lambrecht – Am Freitag, 22.03.2024, blickte Bürgermeister Gernot Kuhn, Verbandsgemeinde Lambrecht, und Wehrleiter Frank Flockerzi anlässlich der Jahreshauptversammlung auf das Jahr 2023 zurück.

Bürgermeister Gernot Kuhn begrüßte die Feuerwehrangehörigen der Verbandsgemeinde Lambrecht, den stellv. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jochen Lander, den Vorsitzenden des Regional-Feuerwehrverbands Vorderpfalz und Vertreter der Feuerwehren der Pfalz im Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz, Hans Georg Balthasar, sowie Vertreter aus der Politik im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Lambrecht. Bürgermeister Kuhn berichtete über die Erweiterung und Schadensbeseitigungen am Feuerwehrgerätehaus Elmstein, über die finanzielle Lage der Verbandsgemeinde, über Kostensteigerungen bei Fahrzeugbeschaffungen, Schutzbekleidungen und Atemschutzgeräten. In Esthal hat sich eine FirstResponder-Einheit gebildet, die sich aus Mitgliedern der Feuerwehreinheit Esthal bildet.

Wehrleiter Frank Flockerzi warf einen Blick auf das vergangene sowie auf kommende Jahr. Er dankte allen 192 Einsatzkräften für ihre unermüdliche Einsatz- und Opferbereitschaft sowie für die Hingabe für den Dienst am Nächsten, ehrenamtlich Tag und Nacht. Zwei Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) Wasser in Iggelbach und Lindenberg mussten wegen technischen Problemen außer Dienst gestellt werden und stehen nach einem Softwareupdate der Firma IVECO wieder zur Verfügung. In Lambrecht wurde das Mehrzweckfahrzeug Wald in Dienst gestellt, das bereits bei einem Einsatz im Wald zum Einsatz kam. In Esthal wurde eine Tragkraftspritze ersetzt. In Elmstein wurde ein elektrischer Mitnahmestapler für das Mehrzweckfahrzeug beschafft. Im Jahr 2023 gab es für die Feuerwehr der VG Lambrecht 414 Einsätze, davon 120 Brandeinsätze, 199 Technische Hilfeleistungen, 14 Brandsicherheitswachen, 3 Schulklassenbetreuungen und 78 Einsätze der FirstResponder-Einheit Elmstein/Iggelbach. Als besondere Einsätze nannte Frank Flockerzi einen Vollbrand eines Ferienhauses in Elmstein-Harzofen, einen Einsatz in einer Baustelle in Weidenthal, einen Balkonbrand in Lindenberg und einen Gebäudebrand in Iggelbach.

Im April beginnt ein Feuerwehrgrundlehrgang mit 24 Teilnehmern, davon 18 Teilnehmer aus der VG Lambrecht. Im Juni feiert die Feuerwehr Esthal ihr Jubiläum (21. bis 23.06.2024) mit Festbankett, großem Programm und Oldtimertreffen.

Im Jahr 2024 soll eine neue persönliche Einsatzbekleidung beschafft werden, die für die Außenbrandbekämpfung und die technische Hilfe geeignet ist. Weiter werden zwei TSF W für Frankeneck und Neidenfels sowie eine Drehleiter beschafft, die die alte Drehleiter in Lambrecht ersetzen soll (Kosten für die DL: 1 Million Euro). Mitte Mai wird das TLF-3000, welches vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt wird, ausgeliefert. Fahrertraining und Maschinisteneinweisungen sind bereits erfolgt, so Frank Flockerzi.

In der VG Lambrecht gibt es vier Jugendfeuerwehren und zwei Bambinifeuerwehren (21 Betreuer und 72 Mitglieder), so VG-Jugendfeuerwehrwart Yannik Munzinger. Viele Aktivitäten wurden wieder durchgeführt: Fackelwanderung ins Kohlbachtal mit Fackelverkauf, Kerweumzug, Pizzaabend, Tannenbaumsammelaktion, Vorführung beim Tag der offenen Tür, JUZ Spektakel, SBK-Jubiläum, Martinsfest, VG-Zeltlager in Weidenthal, Wasserspiel-Aktionen, Experimentieren, Erste Hilfe, Kinoabend und Weihnachtsfeier. Im Jahr 2024 ist ein Ausflug der VG Jugendfeuerwehr, gemeinschaftliche Übungen und ein Kreiszeltlager in Deidesheim geplant.

Verpflichtungen, Beförderungen, Ehrenzeichenverleihungen und Verabschiedungen

Per Handschlag wurden 20 Feuerwehranwärter verpflichtet (Elmstein: 6, Esthal: 3, Frankeneck: 3, Lambrecht: 4, Lindenberg: 1, Weidenthal: 3).

Befördert wurden 19 Personen (Elmstein: 2, Esthal: 1, Frankeneck: 2, Iggelbach: 2, Lambrecht: 4, Lindenberg: 2, Neidenfels: 2, Weidenthal: 4). Befördert wurde vom Brandmeister zum Oberbrandmeister, vom Hauptfeuerwehrmann zum Brandmeister, vom Löschmeister zum Oberlöschmeister, vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister, vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann, von der Oberfeuerwehrfrau zur Hauptfeuerwehrfrau, vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann, von der Feuerwehrfrau-Anwärterin zur Feuerwehrfrau und vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Feuerwehrmann.

Ernannt wurden (v.l.) Felix Heller, Jonas Repp und Sascha Burkhard zu Zugführer bzw. Stellv. Zugführer Waldbrandzug.

Folgende Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes für aktive, pflichtgetreue Tätigkeit bei der Feuerwehr wurden verliehen:

Bronze (15 Jahre): Kai Stoller (Elmstein), Maximilian Brucker (Frankeneck), Jonas Christofer Wenzel (Lambrecht), Joachim Jacob (Weidenthal)

Silber (25 Jahre): Christian Simon (Elmstein), Torsten Buschlinger (Esthal), Sascha Faßbender, Oliver Cordes und Torsten Hennicke (Neidenfels)

Gold (35 Jahre): Jens Hummel (Esthal)

Verabschiedung aus dem aktiven Feuerwehrdienst

Verabschiedet wurden Daniel Zeisset (Weidenthal) nach 13 Jahren Dienstzeit und Markus Kesberger (Lambrecht) nach 35 Jahren Dienstzeit.