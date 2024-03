Raub von Mobiltelefon – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Donnerstag 22.03.2024 gegen 13:45 Uhr, kam es am Hans-Warsch-Platz zu einem Raub in einem Bus. Als der Geschädigte aus dem Bus ausstieg, riss ihm ein Unbekannter das Mobiltelefon und die Airpods aus der Hand. Der Unbekannte flüchtete unmittelbar zu Fuß in Richtung Mannheimer Straße.

Täterbeschreibung:

männlich, dunkler Hautteint, blonde mittellange Haare. Er trug blaue Jeans, ein weißes Sweatshirt und vermutlich graue Turnschuhe der Marke „NIKE“.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Hinweise erbeten – Fahrradfahrer in der Teichgasse angegriffen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 21.03.2024 gegen 09 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Radfahrer die Teichgasse in Richtung Langgartenstraße entlang, als ihm ein schwarzer Kastenwagen entgegenkam. Dieser sei mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Der 61-Jährige rief dem Fahrer hinterher und wies diesen auf die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h hin. Hiernach bremste der Kastenwagen, setzte zurück, der Fahrer stieg aus und schlug dem Radfahrer mit der Faust an den Kopf.

Der 61-Jährige stürzte hierauf vom Rad und verletzte sich leicht. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr nach dem Angriff in Richtung Luitpoldstraße.

Täterbeschreibung:

Etwa 30-40 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Im Fahrzeug befand sich außerdem ein etwa gleichaltriger Beifahrer. Der Kastenwagen soll ein Heidelberger Kennzeichen haben.

Näheres ist bislang nicht bekannt. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Ihre Mithilfe. Haben Sie den Vorfall beobachtet? Kennen sie das Fahrzeug oder können Sie Angaben zu dem Fahrer bzw. dessen Beifahrer machen? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Freitag 22.03.2024 gegen 03:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie drei Männer versuchten einen Zigarettenautomaten in der Raschigstraße aufzubrechen. Der Zeuge verständigte die Polizei, woraufhin Polizeikräfte drei jeweils 20-jährige Tatverdächtige in der Hochfeldstraße kontrollieren konnten.

Den drei Männern war es nicht gelungen, den Automaten zu öffnen, jedoch verursachten sie Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten, besonders schweren Falles des Diebstahls verantworten.

Unfall in der Brunckstraße

Ludwigshafen (ots) – Ein 71-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall verletzt. Der Mann fuhr die Brunckstraße entlang und stürzte dabei aus nicht abschließend geklärten Gründen in das dortige Gleisbett. Er schlug mit dem Helm auf und wurde schwer verletzt. Beim Eintreffen des Rettungsdiensts war der Mann nicht ansprechbar. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Lebensgefahr besteht aktuell nicht mehr. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Brunckstraße sowie die dortigen Gleise musste während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) – Bereits in dem Zeitraum zwischen dem 29.02.2024, 20:00 Uhr und dem 19.03.2024, 14:00 Uhr, kam es in der Comeniusstraße zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte haben versucht, sich Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Haus, sodass lediglich die Tür zum Wintergarten beschädigt wurde.

Es entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht, sodass die Polizei nun um Hilfe bittet. Haben Sie in diesem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise werden an die Polizei Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Nicht auf Schockanruf hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Ein 70-Jähriger aus Ludwigshafen-Hemshof meldete am Freitag 21.03.2024 dass er gegen 15 Uhr, durch die Masche „Schockanruf“ hereingelegt werden sollte. Eine Unbekannte hatte ihn angerufen und sich als seine Tochter ausgegeben. Sie behauptete einen Unfall verursacht zu haben und nun eine Kaution zahlen zu müssen.

Anschließend telefonierte der 70-Jährige außerdem mit einem vermeintlichen Staatsanwalt, der den Druck auf den Ludwigshafener erhöhen wollte, um an dessen Geld zu kommen. Der 70-Jährige erkannte den Betrugsversuch, sodass es zu keinem Schaden kam.

Am Donnerstagmittag (21.03.2024) erhielt außerdem eine 84-Jährige aus Oggersheim einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin, die ihr erläuterte, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Auch die 84-Jährige erkannte die Masche und fragte die Anruferin, wo der sich der Unfall ereignet haben soll, woraufhin diese das Gespräch beendete.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel: 0621 963-1154.

Dein Weg zur Kriminalpolizei – Infotag am 12.04.2024

Ludwigshafen (ots) – Du wolltest schon immer Ermittler werden und ungeklärte Taten aufdecken? Du möchtest einen spannenden Beruf haben und jeden Tag etwas Anderes erleben? Dann bietet dir die Kriminalpolizei Rheinland-Pfalz zahlreiche Möglichkeiten, deinen Traum zum Beruf zu machen. Der Start zum Kriminalkommissar ist 2024 auch direkt nach Abschluss des dreijährigen Studiums möglich!

Du bist interessiert? Dann Informiere dich über deinne Traumberuf und schau rein am:

12.04.2024 von 15-18 Uhr, Kriminaldirektion Ludwigshafen, Wittelsbachstraße 3 in Ludwigshafen.

Entdecke die Möglichkeiten in der Kriminalpolizei und lerne einzelne Kommissariate und deren Aufgaben kennen. Nach einer Begrüßung um 15 Uhr kannst du selbst entscheiden, welche der folgenden Stationen du besuchst:

Du kannst bis zu drei Runden wählen

Todes-/ Brandermittlungen: Tatortarbeit an einem Brandort Sexualdelikte/ Kinderpornographie: Bewerte die Grenzen der Strafbarkeit Rauschgiftkriminalität: Vom ersten Hinweis bis zur Festnahme Vermögens- und Betrugsdelikte: Internetermittlungen, Falschgeld, Glücksspiel Mordkommission: Schlüpfe in die Rolle eines Ermittlers Fahndung: Delikts- und Täterorientierte Ermittlungen Kriminaltechnik: Tatortarbeit und Spurensicherung, Fahrzeug der Kriminaltechnik

Melde dich jetzt unter der Angabe deines Alters und deiner telefonischen Erreichbarkeit an bei: kdludwigshafen.fuegru@polizei.rlp.de .