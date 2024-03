Jugendliche attackieren Fußgänger und behindern ältere Frau

Bad Bergzabern (ots) – Am 21.03.2024 gegen 13:00 Uhr, wurde ein 36-jähriger Fußgänger in der Landauer Straße von einem Jugendlichen attackiert. Zunächst versperrte eine Gruppe Jugendlicher dem Fußgänger und einer älteren Frau am Ende der Gleise des Bahnhofs den Durchgang auf dem Gehweg. Nachdem der spätere Geschädigte die Jugendlichen passiert hatte und geschubst wurde, nahm einer aus der Gruppe die Verfolgung des Geschädigten auf.

Auf Höhe der Landauer Straße attackierte der Täter den Geschädigten durch einen Schlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof. Ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe wollte dem Geschädigten bei seiner Verfolgung des Täters die Beine wegtreten, was ihm aber nicht gelang. Nachdem einige vorbeifahrende Autofahrer hupten, flüchteten die Täter in ein Anwesen.

Der Geschädigte musste seine Verletzung im Krankenhaus behandeln lassen. Bei den Tätern soll es sich um Personen im jugendlichen Alter gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabernb@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Zwei leicht verletzte Rollerfahrer bei Abbiegeunfall

Gommersheim (ots) – Bei einem Abbiegeunfall am Donnerstag gegen 17:30 Uhr, wurden zwei 16-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer eines Kleinkraftrades wollte in Gommersheim von der Kirchstraße nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Dabei fuhr er eine zu große Kurve und kollidierte mit einem in der Gartenstraße an der Kreuzung wartenden Pkw.

Der Fahrer des Rollers sowie seine gleichaltrige Sozia stürzten vom Roller und zogen sich Schürfwunden zu. Der Roller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der wartenden Pkw wurde nur leicht beschädigt.

Autorennen auf der A 65, die Polizei sucht Zeugen

Edenkoben (ots) – Durch einen Zeugen wurde am Freitag um 12:25 Uhr ein illegales Rennen zwischen zwei Autofahrern auf der A 65 in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben gemeldet. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen grauen BMW mit niederländischem Kennzeichen sowie einem schwarzen Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen handeln.

Nähere Hinweise zu den Fahrzeugen bzw. den Kennzeichen sind nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben (Telefonnr. 06323 955-0, oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Vorrang von Rennradfahrer missachtet

St. Martin (ots) – Mit schweren Verletzungen kam gestern ein 17-jähriger Rennradfahrer in ein Krankenhaus. Er war auf der Totenkopfstraße unterwegs, als ihn ein 71 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen in die Friedhofstraße übersah. Durch die Kollision wurde der Radfahrer in ein Blumenbeet geschleudert, wo er sich eine Fraktur am Schienbein, Prellungen an Arm und Schultern zuzog.

An seinem Rennrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Überholmanöver im Überholverbot

B10/Birkweiler/Annweiler (ots) – Am Donnerstag kurz vor 10 Uhr morgens überholte ein grauer Skoda Kombi mit EU-Kennzeichen auf der B10 in Richtung Pirmasens mehrere Fahrzeuge im Überholverbot. Wer das Geschehen im Bereich zwischen Birkweiler und Annweiler beobachten konnte, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler. Hierbei wären insbesondere Hinweise zum Fahrzeugführer und eventuell eingetretene Gefährdungen relevant.

Einbruch in Container – Zeugen gesucht

Siebeldingen (ots) – In der Nacht vom 20.03.2024 auf den 21.03.2024 brachen unbekannte Täter in einen Container in der Wiesenstraße in Siebeldingen ein, welcher sich auf einem Firmengelände befand. Hierbei wurde die Tür aufgehebelt. Entwendet wurden diverse Baumaschinen. Die Schadenshöhe beträgt circa 2.000 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder unter: 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.