Karlsruhe – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer kam es am

Montagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der Durlacher Allee zwischen Karlsruhe und

Durlach zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer auf dem

rechtsseitigen Fahrradweg von Karlsruhe kommend in Richtung Durlach. Eine

26-jährige Opel Fahrerin fuhr indessen aus südlicher Richtung von der Autobahn 5

kommend an der Anschlussstelle Durlach ab und kreuzte den Fahrradweg der

Durlacher Allee. Hierbei übersah die 26-Jährige offenbar den Fahrradfahrer,

woraufhin es in der Folge zu einer Kollision kam. Bei dem darauffolgenden Sturz

verletzte sich der Rennradfahrer glücklicherweise nur leicht. Zur weiteren

Versorgung wurde der junge Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Infolge des Verkehrsunfalls hatte sich kurzfristig ein Rückstau auf der Autobahn

5 gebildet. Momentan kann der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert

werden.

In Besitz von Betäubungsmitteln und mit Haftbefehlen gesucht

Pforzheim (ots) – Am Donnerstagabend (21. März) hat die Bundespolizei am

Pforzheimer Hauptbahnhof einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann welcher noch

im Besitz von Betäubungsmitteln war festgestellt.

Der aus Rumänien stammende 38-Jährige wurde gegen 20:20 Uhr am Hauptbahnhof von

den Beamten kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien

stellte sich heraus, dass gegen den Mann drei Haftbefehle vorlagen. Gegen die

Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2243 Euro hätte der Mann eine

Haftstrafe abwenden können. Den Geldbetrag konnte er jedoch nicht begleichen.

Weiterhin wurden noch 10 Tütchen mit insgesamt 14,2 Gramm Crystel Meph, 4,0

Gramm Amphetamin, 2,5 Gramm Marihuana und eine Feinwaage aufgefunden.

Die Person sowie der Sachverhalt wurden zur weiteren Sachbearbeitung an das

Fachdezernat des PP Pforzheim übergeben.