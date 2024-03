Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: 38-Jähriger mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots) – Den richtigen Riecher bewies eine

Streife der Autobahnfahndung, als sie am Donnerstag um kurz nach 12 Uhr einen

Seat auf der BAB 6 auf der Höhe von Reilingen auf einen Parkplatz leitete. Bei

der Überprüfung der Papiere des 38-jährigen Fahrers ergaben sich einige

Ungereimtheiten, weshalb die Dokumente genauer in Augenschein genommen wurden.

Dabei zeigte sich, dass sowohl der Führerschein als auch der Ausweis und sein

Reisepass gefälscht waren. Darüber hinaus hatte der Mann ein Fläschchen mit

einem Medikament bei sich, welches unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Über

die nötige Erlaubnis verfügte der Mann nicht. Der 38-Jährige sich muss nun wegen

zahlreicher Verstöße verantworten, darunter Urkundenfälschung, Fahren ohne

Fahrerlaubnis und das Verschaffen falscher amtlicher Ausweise.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooterfahrer wird von der Polizei erwischt

Sinsheim (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Sinsheim fiel ein 23-jähriger

E-Scooterfahrer auf, der am Donnerstag gegen 17:00 Uhr telefonierend durch die

Grabengasse fuhr. Eigentlich wollten die Polizisten ihm lediglich erklären, wie

gefährlich dieses Verhalten für ihn selbst und andere Verkehrsteilnehmer ist.

Bei dem Gespräch stellten sie jedoch fest, dass der E-Scooter nicht versichert

war und der junge Mann ganz erheblich unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Jetzt muss sich er mit mehreren Anzeigen rechnen, darunter Führen eines

Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss sowie ein Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz. Zudem zieht sein Verhalten führerscheinrechtliche

Konsequenzen nach sich. Das Polizeirevier Sinsheim führt die Ermittlungen.

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Mann beschießt Haus mit Leuchtmunition

Wiesenbach (ots) – Ein offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

stehender 40-jähriger Mann schoss am Donnerstag gegen 22:40 Uhr im Bereich der

Wiesenbacher Straße mit einer Schreckschusswaffe Leuchtmunition auf ein

Wohnhaus. Danach flüchtete er mit seinem Kleinbus. Diesen Vorfall hatte ein

Zeuge beobachtet und konnte der Polizei Hinweise auf das Fahrzeug geben. Ein

Schaden am Wohnhaus ist nicht entstanden. Zwei Streifen des Polizeireviers

Neckargemünd gelang es im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen den Tatverdächtigen in

seinem Fahrzeug festzustellen und einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde

die Schreckschusswaffe, weitere Munition und mehrere dolchartige Messer

sichergestellt. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der 40-Jährige

unter dem Einfluss von Cannabis stand. Er muss nun mit mehreren Anzeigen

rechnen, da er sein Auto führte, obwohl er unter der Wirkung von

Betäubungsmitteln stand und es für das Mitführen der Schreckschusswaffe einer

behördlichen Genehmigung bedurft hätte.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall

übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand zwischen dem Schützen und

den Hausbesitzern keine Vorbeziehung.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Polizei zieht LKW-Fahrer wegen verbotener Blitzer-Warn-App aus dem Verkehr

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots) – Die Beamten einer Streife der

Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf bemerkten am Donnerstag bei einer Fahrt auf

der BAB 6 in Richtung Mannheim, dass der Fahrer eines neben ihnen fahrenden LKW

eine Blitzer-Warn-App aktiviert hatte. Der 51-Jähriger Mann wurde deshalb um

kurz vor Mitternacht auf der Höhe von Walldorf mit seinem Fahrzeug auf einen

Parkplatz geleitet. Der Fahrer gab die Nutzung der verbotenen Anwendung auf

seinem Mobiltelefon zu. Nachdem er diese deaktivierte, durfte er seine Fahrt

fortsetzen. Allerdings erwartet ihn eine Anzeige wegen der Verwendung dieser

illegalen Gerätefunktion, die mit einem entsprechenden Bußgeld geahndet wird.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täterschaft entwendet 4.000 Euro aus einem Auto – Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug

im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen eine Scheibe eines in

der Mannheimer Straße geparkten Audis ein. Aus dem Inneren des Fahrzeuges wurde,

ersten Ermittlungen zu Folge, Bargeld in Höhe von 4.000 Euro aus einem

Portemonnaie gestohlen, welches sich unter dem Deckel der Mittelkonsole befand.

Die Täterschaft hinterließ die Geldbörse auf dem Beifahrersitz und flüchtete.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Mitteilung von Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trockner in Brand geraten; keine Verletzten

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend löste ein brennender

Wäschetrockner einen Einsatz von Feuerwehr, THW und Polizei in der Straße „Im

Krebsgrund“ aus. Womöglich aufgrund eines technischen Defekts geriet gegen 21:05

Uhr der Trockner, der sich im Nebenraum eines Restaurant befand, in Brand. Als

der Besitzer auf den Rauch und das Feuer aufmerksam wurde, griff dieser

geistesgegenwertig zum Feuerlöscher und löschte den Brand. Aufgrund des

schnellen Handelns des Mannes konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere

Gegenstände bzw. Räume verhindert werden. Vor Eintreffen der Feuerwehr haben

bereits sämtliche Restaurantbesucher sowie Personen der angrenzenden Reithalle

die Gebäude verlassen. Durch die Feuerwehr wurden die noch in Rauch stehenden

Räumlichkeiten aufgesucht und gelüftet. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.