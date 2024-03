Heidelberg: Frau wird in Straßenbahn sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine 31-jährige Frau stieg am Donnerstag an der Haltestelle

Odenwaldstraße in Heidelberg-Kirchheim in die Straßenbahn der Linie 26 ein, um

in Richtung Handschuhsheim zu fahren. Nach der Haltestelle Ilse-Krall-Straße

setzte sich gegen 9 Uhr ein ihr unbekannter Mann neben sie und begann sofort ein

Gespräch, auf das sich die Frau aber nicht einließ. Sie hörte weiterhin Musik

und beachtete den Fremden nicht weiter. Im Laufe der Fahrt drängte der Mann sich

aber immer näher an sie, bis die Frau schließlich an die Wand gedrückt wurde.

Plötzlich legte der Unbekannte eine Hand auf den Oberschenkel der Frau, während

er sich mit der anderen Hand in den Schritt griff und augenscheinlich sein in

der Hose befindliches Genital massierte. Dann setzte sich ein weiterer Mann auf

die Sitzbank gegenüber und begann mit dem Täter ein Gespräch. Schockiert von dem

Übergriff benötigte die Frau einige Sekunden, um sich zu fangen. Dann drängte

sie sich an den Männern vorbei in Richtung der Ausgangstüren. Als die Bahn um

kurz nach 9 Uhr die nächste Haltestelle am Bismarckplatz erreichte, sah sie,

dass der Täter gemeinsam mit dem anderen Mann an einer anderen Türe ebenfalls

aussteigen wollte, weshalb sie in der Bahn verblieb. Die Kriminalpolizei

übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 170 cm groß und 20 Jahre alt beschrieben.

Er hatte eine auffällig große Nase, kurzrasierte, schwarze Haare und trug einen

grauen Jogginganzug. Sein Bekannter war Mitte bis Ende 20 und trug einen

gestutzten Vollbart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.

Heidelberg: Straßenbahn prallt gegen Auto

Heidelberg (ots) – Eine 38-jährige Straßenbahnfahrerin verursachte am Donnerstag

gegen 14 Uhr einen Verkehrsunfall und verletzte dabei einen 64-jährigen

Nissan-Fahrer.

Die Straßenbahn befuhr ordnungsgemäß die Carl-Benz-Straße in Richtung

Czernyring, als Einsatzfahrzeuge die Speyerer Straße entlang mit Sirene und

Blaulicht in Richtung Römerkreis befuhren, um zu einem Verkehrsunfall mit

verletzten Personen am Hans-Thoma-Platz zu eilen.

Nachdem die Straßenbahnfahrerin die Einsatzfahrzeuge passieren ließ, fuhr diese

weiter in den Kreuzungsbereich der Speyerer Straße und kollidierte dabei mit dem

Nissan. Denn auch der 64-jährige Nissan-Fahrer setzte seine Fahrt auf Grund der

nun grün zeigenden Ampel fort. Durch den Aufprall wurde das Auto um 180 Grad

gedreht und kam in etwa 10 Meter Entfernung zum Stehen. Hierbei wurde die

Stoßstange am Heck abgerissen und die Karosserie im hinteren Bereich stark

beschädigt. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

An der Straßenbahn wurde der Frontbereich eingedrückt und der Scheinwerfer vorne

links zerstört. Hierbei beträgt die Schadenshöhe etwa 5.000 Euro.

Die Straßenbahnfahrerin erlitt in Folge des Unfalls einen Schock und der

Autofahrer wurde in Form von Prellungen leicht verletzt. Beide wurden in einem

nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich nach der

Montpellierbrücke für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg: Autofahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und gefährdet mehrere Menschen – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag war eine 56-Jährige mit einem Volvo auf der

Bergstraße unterwegs, um über den Mönchhofplatz weiter in Richtung der

Mönchhofstraße zu fahren. Um kurz nach 15 Uhr querte sie dazu die Kreuzung zur

Handschuhsheimer Landstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Frau im

Kreuzungsbereich mit ihrem Auto auf eine Verkehrsinsel und rammte dort ein

Verkehrsschild, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Als Reaktion auf die

Kollision riss die Frau das Steuer nach rechts, um wieder auf die Fahrbahn zu

gelangen. Bei dem Manöver verlor sie aber augenscheinlich die Kontrolle über ihr

Fahrzeug, da sie zu weit nach rechts abkam und nun auf dem Gehweg weiterfuhr.

Hier rammte sie einen Mast mit mehreren Verkehrszeichen. Dann schlingerte das

Fahrzeug wieder nach links, geriet in den Gegenverkehr und auf den Gehweg an der

Bushaltestelle Lutherstraße. Mehrere Personen, die dort warteten, mussten sich

durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, um nicht von dem Auto

erfasst zu werden. Von dieser Beinahekollision scheinbar unbeeindruckt, fuhr die

56-Jährige auf der Mönchhofstraße weiter. Dabei nutzte sie streckenweise den

Gehweg. Ein aufmerksamer Autofahrer nahm die Verfolgung auf und sprach die Frau

an, nachdem sie in der Schröderstraße endlich anhielt. Die 56-Jährige machte

einen abwesenden Eindruck und behauptete, von dem Unfall gar nichts mitbekommen

zu haben, weshalb der Zeuge die Polizei verständigte. Auch gegenüber einer

Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg zeigte sich die Frau uneinsichtig ob

ihres Tuns. Da der Verdacht bestand, dass die Frau unter dem Einfluss von

Alkohol und Medikamenten gefahren war, musste sie eine Blutprobe und ihren

Führerschein abgeben. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren

Unfallermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch das

Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst unter der

Telefonnummer 0621-174-4111 zu melden.

Heidelberg: Autofahrer verwechselt Brems- und Gaspedal und verursacht hohen Sachschaden an vier Autos

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag befuhr ein 63-jähriger BMW-Fahrer gegen 11 Uhr

die Rohrbacher Straße in Fahrtrichtung Bismarckplatz. Als er sich der Kreuzung

zur Hans-Böckler Straße näherte, bemerkte er, dass die dortige Ampel rot

anzeigte. Anstatt aber, wie von ihm eigentlich beabsichtigt, zu bremsen, trat er

aufs Gaspedal und beschleunigte sein Fahrzeug.

Der Fahrer kollidierte trotz eines Ausweichmanövers mit einem am Fahrbahnrand

parkenden Smart eines 40-jährigen Mannes sowie mit einem Hyundai eines

25-Jährigen. Durch die Kollision mit dem Hyundai wurde ein daneben geparktes

Fahrzeug der Parke Porsche ebenfalls beschädigt. Auf Grund der Intensität des

Aufpralls wurde der Hyundai auf den angrenzenden Gehweg geschoben.

Sowohl der BMW des Unfallverursachers als auch der Smart und der Hyundai waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wir auf

etwa 55.000 Euro geschätzt.

Zwar zog sich der Autofahrer bei dem Unfall keine Verletzungen zu, dennoch wurde

er vorsorglich medizinisch betreut. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die

Ermittlungen auf. Der 63-Jährige muss sich nun wegen dem außer Acht lassen der

im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfaltsplichten verantworten.

Heidelberg: PKW fährt auf Straßenbahn auf

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag befuhr ein 75-jähriger VW-Fahrer gegen 13:45

Uhr die Rottmannstraße aus Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Dossenheim. Der

Mann fuhr weiter in die Straße Hans-Thoma-Platz über die im Kreuzungsbereich

befindliche Verkehrsinsel.

Dabei platzen die beiden rechten Reifen des Autos. Im weiteren Verlauf setzte

der Autofahrer die Fahrt auf dem Gleisbereich für etwa 200 Meter fort und

prallte ungebremst gegen eine stehende Straßenbahn auf Höhe der Haltestelle

Hans-Thoma-Platz. Hierbei wurde der vordere rechte Kotflügel des Autos und der

hintere linke Kotflügel der Straßenbahn beschädigt. Eine Schadenshöhe kann nach

derzeitigem Stand nicht beziffert werden. Der Fahrer des Autos verletzte sich

bei dem Unfall glücklicherweise nicht, wurde jedoch vorsorglich medizinisch

betreut. Auch der Fahrer der Straßenbahn und die Fahrgäste blieben unverletzt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob möglichweise

ein medizinisches Problem die Ursache für den plötzlichen Kontrollverlust des

75-Jährigen war, ist bislang noch nicht bekannt.

Heidelberg: Sachbeschädigung an Plakat – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Sonntag, den 17.03.2024 auf Montag, den

18.03.2024 wurde durch eine unbekannte Täterschaft ein großflächiges Plakat,

welches zur Nachwuchswerbung der Polizei Baden-Württemberg in der Rohrbacher

Straße Ecke Adenauerplatz angebracht ist, durch schwarze Schriftzüge beschädigt.

Diese beinhalten zudem beleidigende Äußerungen gegenüber der Polizei. Die genaue

Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben

können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621-174-4444 zu

melden.