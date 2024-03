Haftbefehle nach Durchsuchungsmaßnahmen in Bad Kreuznach

In einem bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführten Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, wurden von der Kriminalpolizei gestern Abend sieben Wohnungen im Stadtgebiet von Bad Kreuznach durchsucht und fünf junge männliche Erwachsene mit Unterstützung durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden Kokain und Cannabis in nicht geringer Menge, Bargeld im vierstelligen Bereich sowie weitere Gegenstände (Mobiltelefone , Feinwaagen u.a.) sichergestellt. Gegen vier Beschuldigte wurden heute Morgen durch das Amtsgericht Bad Kreuznach Untersuchungshaftbefehle erlassen, so dass sie im Anschluss der Justizvollzugsanstalt überstellt wurden.

Polizeiliche Einsatzmaßnahmen im Stadtgebiet Bad Kreuznach

In einem von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden heute Abend im Stadtgebiet Bad Kreuznach durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach mehrere Durchsuchungen und Festnahmen vorgenommen. Zum Hintergrund der Maßnahmen kann aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Auskunft erteilt werden. Seitens Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und Polizei wird nachberichtet.