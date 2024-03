Zeugenaufruf – Verkehrsgefährdung

Am Samstag, den 09.03.2024 gegen 15:00Uhr kam es auf der K9 zwischen Bingen-Büdesheim und Münster-Sarmsheim zu einer Verkehrsgefährdung, indem ein dunkler VW Bus/Transporter im Kurvenbereich andere Verkehrsteilnehmer überholte und es zu einem Beinaheunfall mit einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug kam. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

Mainz-Lerchenberg; Kinderfotos auf Spielplatz

Mainz-Lerchenberg (ots) – Bereits am 11.03.2024 ging bei der Polizeiinspektion

Mainz 3 der Hinweis ein, dass auf einem Spielplatz auf dem Lerchenberg, Bilder

eines dort spielenden Kleinkindes aufgehängt wurden. Die Bilder seien scheinbar

vorher dort von einem unbekannten Fotografen angefertigt und in ausgedruckter

Form dort aufgehängt worden.

Aufgrund mehrerer Medienberichte meldete sich ein betagter Hobbyfotograf bei der

Polizei und erklärte, dass er die Bilder angefertigt habe. Er wollte die Bilder

den Eltern zugänglich machen, habe sie jedoch nie angetroffen und sich

schließlich für diesen ungewöhnlichen Weg entschieden.

Auch wenn die Angaben des Seniors seitens der Polizei als glaubwürdig eingestuft

werden gilt: Das Fotografieren von Menschen zum Zwecke der Verbreitung oder zur

Schaustellung der Bilder ohne Einwilligung der Abgebildeten kann eine Straftat

nach dem Kunsturhebergesetz darstellen.

Unfall mit drei PKW

A 61/Bad Kreuznach (ots) – Leicht verletzt wurden zwei Unfallbeteiligte bei

einem Verkehrsunfall am 21.3.2024 gegen 11:50 Uhr auf der A 61 in Höhe der

Anschlussstelle Bad Kreuznach. Dort fuhr in Fahrtrichtung Süden aus Richtung AD

Nahetal kommend ein 66-Jähriger mit seinem PKW auf dem linken Fahrstreifen. Auf

dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf. Auf

dem rechten Ausfädelungsstreifen fuhr ein 55-Jähriger mit einem VW Passat. Weil

er offenbar ebenfalls auf den Ausfädelungsstreifen fahren wollte, zog der

76-Jährige nach rechts. Er kollidierte dabei mit dem Passat des 55-Jährigen, kam

zurück auf die Hauptfahrbahn und prallte dort in den Wagen des 66-Jährigen auf

der linken Fahrspur. Dabei wurden die beiden 76- und 66-jährigen Männer leicht

verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen vorsorglich

in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden PKW der beiden 76- und 66-jährigen

Männer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allen

drei beteiligten PKW entstanden erhebliche Sachschäden, deren Höhe noch nicht

beziffert werden kann. Die Polizei ermittelt nun im Nachgang, wie es zu dem

Unfall kommen konnte.

Mit fast 1,7 Promille an Laternenpfahl gefahren

A 61/Stromberg (ots) – Bei einem 38-jährigen PKW-Fahrer, der mehren Zeugen zuvor

der Polizei wegen seiner unsicheren und auffälligen Fahrweise auf der A 61

aufgefallen war, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am

22.3.2024 gegen 02:40 Uhr erheblichen Alkoholeinfluss fest. Der 38-Jährige, der

mit seinem PKW auf der Fahrt Richtung Süden war, hatte an der Tank- und

Rastanlage Hunsrück-West beim Versuch zu Parken zunächst einen Bordstein

überfahren und war anschließend mit einem Laternenpfahl kollidiert. Ein vor Ort

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 38-Jährigen fast 1,7 Promille. Der

Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe zur genauen Bestimmung

des Alkoholwertes entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten.

Er muss nun mit einer Strafanzeige, einer Geldstrafe und dem Verlust der

Fahrerlaubnis rechnen.

Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Rheinhessen (ots) – Bei der Kontrolle eine 41-jährigen PKW-Fahrers, der einer

Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zunächst wegen

Abstandsverstößen zu vorausfahrenden Fahrzeugen aufgefallen war, stellten die am

21.3.2024 gegen 14:40 Uhr zudem noch Drogeneinfluss fest. Die Streife stoppte

den 41-Jährigen auf der A 60 bei Ingelheim. Der Mann musste mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 16 Uhr kontrollierte

eine Streife einen 22-Jährigen mit seinem PKW an der Anschlussstelle

Gau-Bickelheim an der A 61. Dabei stellten die Polizisten fest, dass das

Fahrzeug über keinen Versicherungsschutz verfügte und dass der 22-Jährige

ebenfalls unter Drogeneinfluss stand. Zudem fanden die Beamten im Auto eine

kleinere Menge an Drogen. Diese wurden sichergestellt. Sowohl der 41-Jährige als

auch der 22-Jährige müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.