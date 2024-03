Polizisten angegriffen

Hagenbach (ots) – Am Mittwoch 20.03.2024 wurden Polizisten aus Wörth zu einer randalierenden Person nach Hagenbach gerufen. Vor Ort konnte der 38-jährige Mann in einem emotionalen Ausnahmezustand angetroffen werden. Den unvermittelten Angriff konnten die Polizeibeamten ohne den Einsatz von Hilfsmitteln parieren. Der Mann wurde daraufhin gefesselt. Hierbei beleidigte er die Beamten. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Geschwindigkeitskontrollen

Knittelsheim/Bellheim/Germersheim (ots) – Gestern Vormittag führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitsmessungen an insgesamt drei Örtlichkeiten durch. In der Hauptstraße in Knittelsheim, der Postgrabenstraße in Bellheim und der August-Keiler-Straße in Germersheim wurden insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Zudem mussten vier Gurtverstöße geahndet werden. An 20 Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest. In Knittelsheim hatte ein Autofahrer während der Fahrt das Handy am Ohr. Auf ihn kommt ein Bußgeld von 100 Euro zu.

Unfallflucht in der Hauptstraße

Lustadt (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte im Zeitraum von 19.-20.3. ein in der Unteren Hauptstraße geparkten PKW. Im Anschluss flüchtete er unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen

Auto zerkratzt

Neuburg (ots) – Zwischen dem 15.03.2024 und dem 18.03.2024 zerkratzen Unbekannte Täter die Beifahrerseite eine VW Tiguan. Er stand in einem Hof in der Schillerstraße.