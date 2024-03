Schwerer Raub in der Trifelsstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 20.03.2024 gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem schweren Raub in der Trifelsstraße. Ein 31-Jähriger wurde von 3 Männern von hinten angegangen. Im Bereich des Rückens konnte er dabei einen spitzen Gegenstand spüren, jedoch keine Waffe erkennen. Der 31-Jährige wurde geschlagen, zu Boden gebracht, bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert.

Es gelang den Tätern wenige hundert Euro Bargeld zu rauben und hiermit in unbekannte Richtung zu flüchten. Der 31-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Zum Aussehen der Täter konnte er keine Angaben machen.

Haben Sie etwas beobachtet? Können Sie nähere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Samstag 09.03.2024 kam es gegen 16:20 Uhr, auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zuvor wurde ein 36-Jähriger von einem Unbekannten bedroht und beleidigt. Als dieser den Mann zur Rede stellen wollte, stiegen mehrere Personen aus einem Transporter aus und griffen den 36-Jährigen an.

Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und zur Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer.

Der Täter, welcher den Streit begann ist etwa 50 Jahre alt, trug bei der Tat eine Brille, eine Wollmütze, hat einen weißen Bart und ist etwa 1,80m groß.

Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Haben Sie etwas gesehen? Beispielsweise einen Transporter, aus dem mehrere Personen ausstiegen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Leicht verletzt nach Ausweichversuch

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Eine 32-jährige Radfahrerin wurde gestern, 20.03.2024, gegen 14 Uhr, verletzt. Sie war auf einem geteilten Geh-/Radweg (verläuft parallel zur K13) gefahren und wollte eine 59-jährige Fußgängerin und deren Hund von hinten überholen.

Als sie auf Höhe der beiden war, lief der Hund unvermittelt in den Weg der Fußgängerin. Diese versuchte auszuweichen sodass auch die Radfahrerin auszuweichen musste.

Hierdurch stürzte sie und wurde leicht verletzt.

Einsatz in Mundenheim

Ludwigshafen (ots) – Am 20.03.2024 gegen 21 Uhr, wurde die Polizei durch eine Anwohnerin im Stadtteil Mundenheim gerufen, da ihr Lebensgefährte in der gemeinsamen Wohnung randaliere. Vor Ort wurde der Mann, ein 35-Jähriger, in einer Nachbarwohnung angetroffen. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizeikräften.

Da er sich durch die Polizeikräfte nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der 35-Jährige weigerte sich selbstständig zum Polizeifahrzeug zu laufen und musste daher durch Polizeikräfte getragen werden.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung oder online Beratung für Frauen bei Gewalterfahrung (ludwigshafen.de). In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Landesweite Aktionswoche der Polizei Rheinland-Pfalz „Deine PoliZEIT“

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) – Die Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltet vom 05. bis 14. April 2024 die landesweite Aktionswoche „Deine PoliZEIT“. Unter diesem Motto werden verschiedenste Veranstaltungen zur Nachwuchswerbung in ganz Rheinland-Pfalz gebündelt angeboten. Schüler, Eltern und alle weiteren Interessierten sind herzlich eingeladen, praxisnahe Einblicke in die vielfältigen Facetten des Polizeiberufs zu gewinnen und im direkten Austausch relevante Informationen in Bezug auf die Bewerbung, den Beruf und die Ausbildung bei der Polizei zu erhalten.

Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt sich mit folgenden Veranstaltungen an der Aktionswoche „Deine PoliZEIT“:

Freitag, 05.04.2024: Aktion „Kofferraum auf“ am Stephan-Cosacchi-Platz in Frankenthal von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag, 09.04.2024: Berufsinfotag der Polizeiinspektion Grünstadt in der Bitzenstraße 2 in Grünstadt von 15 Uhr bis 18 Uhr

Mittwoch, 10.04.2024: Verdächtig guter Job – Dein Platz bei der Kriminalpolizei in Landau in der Paul-von-Denis-Straße 5 Landau von 16 Uhr bis 18 Uhr

Freitag, 12.04.2024: „Tatort Ludwigshafen“ bei der Kriminaldirektion Ludwigshafen in der Wittelsbachstraße 3 in Ludwigshafen von 15 Uhr bis 18 Uhr

Samstag, 13.04.2024: Hochschulmesse Landau, der Info-Stand der Polizei ist im Großen Saal (Standnummer 80) zu finden. Die Veranstaltung findet in der Jugendstil-Festhalle in der Mahlastraße 2 in Landau von 09:30 Uhr bis 14:30 Uhr statt.

Samstag, 13.04.2024: Infoveranstaltung der Polizeiinspektion Haßloch beim Heimspiel der Handballdamenmannschaft der TSG Haßloch in der Ludwig-Gramlich-Straße 1 in Haßloch. Der Infoabend beginnt um 17:00 Uhr und endet gegen 19:30 Uhr

Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte werden daher gebeten, regelmäßig die extra dafür eingerichtete Seite https://www.polizei.rlp.de/aktion zu besuchen. Dort finden Sie weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten. Bitte beachten Sie zudem, dass die Termine fortlaufend aktualisiert werden.

Die Polizei Rheinland-Pfalz freut sich über die Teilnahme aller Interessierten und steht während der Aktionswoche für alle Fragen rund um das Studium und einer Karriere bei der Polizei zur Verfügung. Für Interessierte, die während der Aktionswoche keine Möglichkeit zur Teilnahme haben, finden auch außerhalb dieses Zeitraums regelmäßig Informationsveranstaltungen statt. Die Termine werden im Veranstaltungskalender auf der Karriereseite veröffentlicht unter www.polizei.rlp.de/karriere.