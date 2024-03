Aggressiver Ladendieb flüchtet unerkannt

Böhl-Iggelheim (ots) – Nach einem circa 30-40 Jahre alten Mann sucht die Polizei in Schifferstadt. Dieser hatte am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in der Lessingstraße diverse Lebensmittel in seinem Rucksack verstaut und den Markt daraufhin verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen.

Eine 21-jährige Angestellte des Marktes wollte den Mann daraufhin zur Rede stellen, woraufhin dieser flüchtete. Beim Versuch den Mann festzuhalten, wollte dieser nach der Zeugin schlagen, traf diese glücklicherweise aber nicht. Im Anschluss flüchtete der Mann mit einem Fahrrad.

Täterbeschreibung:

ca. 30-40 Jahre alt, trug einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose, hatte kurze, hellbraune Haare und hatte eine kleine Verletzung am linken Mundwinkel.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Körperverletzung nach Streitigkeiten

Lambsheim (ots) – Am Mittwoch 21.03.2024 gegen 17 Uhr, kam es in Lambsheim im Bereich Am Kappenacker zu einer Körperverletzung zwischen zwei beteiligten Personen. Hintergrund ist nach ersten Erkenntnissen ein bereits länger andauernder Streit um die Nutzung der Grundstücke.

Im Rahmen des Streites schlug ein 49-Jähriger Mann hierbei einem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zumindest ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzungen gegen den 49-Jährigen eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Lambsheim (ots) – Am 20.03.2024 gegen 18 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Meckenheim die K2 in Richtung Maxdorf. Kurz nach der Einmündung Eppsteiner Weg wollte er in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw überholen. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw eines entgegenkommenden 70-jährigen Mannes aus Lambsheim.

Hierbei wurde der Motorradfahrer am Bein verletzt und in ein Krankenhaus in Ludwigshafen verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 5.000 Euro

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Unfall geflüchtet – Fahrer kann ermittelt werden

Waldsee (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 48-jährige Verkehrsteilnehmerin die K13 aus Altrip kommend in Richtung Waldsee, als sie urplötzlich in einer Kurve von einem Sprinter überholt wurde. Beim Überholen kam der Sprinter gefährlich nahe an das Fahrzeug der 48-jährigen, so dass der linke Außenspiegel gestreift wurde und dieser dann nach vorne klappte. Beschädigt wurde zudem noch der Kotflügel am Fahrzeug der Geschädigten.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen ein 48-jähriger Mann aus Altrip als Unfallverursacher ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle.

Darüber hinaus wird gegen ihn noch aufgrund einer nicht gültigen Fahrerlaubnis ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am 20.03.2024 zwischen 09:00 Uhr und 13:15 Uhr wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt drei Kontrollstellen auf der L454, der L524 und der K30 konnten insgesamt zwölf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Bei erlaubten 70 km/h lag der höchst gemessene Wert bei 92 km/h.