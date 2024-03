Wildschwein in der Innenstadt

Mainz-Innenstadt (ots) – 21.03.2024 – Nach weiteren Sichtungen und Meldungen bei der Polizei, konnte das Wildschwein durch Unterstützung der Wärmebilddrohne der Feuerwehr Mainz, um 00:24 Uhr am 21.03.2024, im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke festgestellt werden. Durch einen Jäger musste das Tier schließlich erlegt werden.

Nach vorheriger Rücksprache mit der unteren Jagdbehörde, dem Tierheim Mainz und dem Tiernotdienst war dies die einzige Möglichkeit, die erhebliche Gefahr, die von dem Tier für Menschen und den Straßenverkehr ausging, zu beseitigen.

Meldung vom 20.03.2024:

(ots) – Das seit geraumer Zeit immer wieder im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke gesichtete Wildschwein hat sich am frühen Mittwoch 20.03.2024 erneut aus seinem Versteck gewagt und versucht, sich in den Mainzer Feierabendtrubel zu begeben. Das Schwein wurde mehrfach im Bereich Schloss-Landtag-Hilton gesichtet.

Starke Polizeikräfte nahmen einerseits die Fahndung auf und sorgten andererseits mit verschiedenen Straßensperren in diesem Bereich, Unfälle mit dem Wildschwein zu verhindern. Saumäßige Staus im Innenstadtbereich konnten dabei leider nicht vermieden werden.

Die intensiven Fahndungsmaßnahmen nach dem Wildschwein, auch mit Unterstützung durch die Feuerwehr mit Wärmebilddrohnen, blieben leider erfolglos. Bei erneutem Erscheinen des Wildschweins bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Die Polizei weist darauf hin, dass bei Begegnungen mit Wildtieren höchste Vorsicht geboten ist und warnt davor, sich dem Tier zu nähern.

Dreister Ladendieb

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr konnte dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin einer Drogerie ein Ladendieb gestellt werden. Der 31-jährige wohnsitzlose Mann habe in einer Drogerie in der Altstadt seine Sporttasche auf den Boden abgestellt und diese dann nach und nach mit Artikeln im Wert von ca. 130 EUR gefüllt.

Als er die Filiale mit der Tasche verlassen wollte sei er jedoch von einer Mitarbeitern erwischt worden. Während der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 kam eine unbeteiligte Dame auf die Beamten zu und übergab ihnen neuwertige Elektronikartikel, wie USB-Sticks oder Ladekabel. Diese hätten sich in ihrem Fahrradkorb befunden, welches direkt vor dem Laden abgestellt war. Ob die Artikel auch von dem 31-Jährigen in einem anderen Laden entwendet und dort gebunkert wurden, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Auto überschlägt sich

A61/Gensingen (ots) – Am Mittwoch 20.03.2024 um 14:33 Uhr, kommt es auf der BAB61 zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 57-jähriger Mann befährt mit seinem PKW und seiner 54-jährigen Beifahrerin die BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz nach der Anschlussstelle Bad Kreuznach verringert der 57-Jährige aufgrund eines Staus seine Geschwindigkeit.

Eine dahinter fahrende 49-jährige Frau erkennt die Situation zu spät und kollidiert beim Versuch auszuweichen mit dem PKW des 57-Jährigen. Durch den Aufprall überschlägt sich der Renault der 49-Jährigen und kommt auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die drei Insassen beider Unfallfahrzeuge können sich eigenständig aus ihren PKW befreien. Alle drei werden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Am Audi des 57-Jährigen entsteht ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR. Am Renault der 49-Jährigen entsteht ebenfalls ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme wird die Richtungsfahrbahn Koblenz für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Anschließend kann der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Durch einen Abschleppdienst müssen beide Fahrzeuge geborgen werden. Aufgrund der Sperrung bildet sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

In diesem ereignen sich 3 weitere Unfälle, bei denen es jeweils nur zu Blechschäden kam. Bei einem Unfall wechselt ein PKW mit Anhänger vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um an der Unfallstelle vorbeizufahren. Hierbei kollidiert er mit einem bereits auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Sattelzug.

An der Sattelzugmaschine entsteht ein Sachschaden von etwa 500 EUR, am Anhänger des PKW von etwa 200 EUR. Beide Fahrzeug bleiben fahrbereit.

Bei einem weiteren Unfall fährt ein 51-Jähriger mit seinem PKW auf den PKW eines 25-Jährigen auf. Auch hier bleiben die Fahrzeuge fahrbereit und es entsteht geringer Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 500EUR.

Bei dem dritten Unfall fährt der 55-jährige Kraftfahrer eines Sattelzugs auf den PKW einer 24-Jährigen auf. Hierbei dreht sich der PKW so nach rechts, dass er quer zur Fahrbahn auf dem Seitenstreifen zwischen Sattelzug und rechter Schutzplanke eingeklemmt wird. An beiden Fahrzeugen entsteht Schaden von etwa 1.000EUR. Die Fahrzeuge können entkeilt und die Fahrbahn geräumt werden.

Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bingen-Sprendlingen (ots) – Am 21.03.24 gegen 12:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bingen in der Genlisstraße in Sprendlingen den 25-jährigen Fahrer eines nach Bad Kreuznach zugelassenen Kleinwagens. Der Fahrer konnte hierbei keinen Führerschein vorlegen, beharrte allerdings auf eine erfolgreich abgelegte Führerscheinprüfung mit 17. Eine Abfrage im digitalen Führerscheinsystem erbrachte kein positives Ergebnis.

Auch ein Anruf bei der Führerscheinstelle führte nicht zum Nachweis der tatsächlichen Existenz einer Fahrerlaubnis. Damit nicht genug, ergaben sich beim Fahrer eindeutige Anzeichen auf einen Drogenkonsum, was selbiger abstritt. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Dieser wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Gegen die Halterin des Fahrzeugs wird nun zudem wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Fahrt ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) – Am 21.03.2024 gegen 10:30 Uhr, wurde eine Streife der Polizei im Bereich der Hasengasse auf einen E-Scooter aufmerksam an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 20-jährige Fahrer bestätigte in der nachfolgenden Kontrolle, keine Versicherung für den E-Scooter abgeschlossen zu haben.

Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde dem Fahrer zudem auch eine Blutprobe entnommen, da sich während der Kontrollmaßnahme der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrer ergab. Die Weiterfahrt wurde untersagt.