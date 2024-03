Schwerer Auffahrunfall (Foto)

B41 (ots) – Am 21.03.2024 gegen 10:55 Uhr, befuhr ein 63-jähriger mit seinem LKW samt Anhänger die B41 von Bretzenheim aus kommend in Fahrtrichtung B428. Hinter ihm fuhr ein 24-jähriger Audi-Fahrer. In Höhe der Michelin fuhr der Audi-Fahrer aus Unachtsamkeit auf den Anhänger des 63-Jährigen auf. Hierdurch geriet der Anhänger samt geladenem Minibagger ins Schlingern, riss vom Zugfahrzeug ab und stieß gegen die Mittelleitplanke

Der Minibagger stürzte vom Anhänger auf die B41. Der 24-jährige Audi-Fahrer verlor durch den Anstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht.

An dem Anhänger, dem Minibagger und dem Audi entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 35.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn zur BAB wird aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch für ca. 1 Stunde gesperrt sein.

Gegen den 24-Jährigen Audi-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rüdesheim: Feuerwehr rettet 2 Menschen aus brennendem Gebäude

Sommerloch (RG) – Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Sommerloch sind am Mittwochabend drei Personen durch Rauchgasvergiftung verletzt worden. 2 Hausbewohner rettete die Feuerwehr mit einer Steckleiter vom Balkon des Dachgeschosses. Durch den Brand und den Rauchschaden ist das Gebäude bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Mit dem Alarmstichwort „B2-Küchenbrand“ wurden um 21.50 Uhr die Feuerwehren Sommerloch, Braunweiler, Sankt Katharinen und Mandel sowie die Stützpunktfeuerwehr Wallhausen mit der Wehrleitung und der Führungsunterstützung alarmiert. Auch der Rettungsdienst und die Polizei eilten zur Einsatzstelle in der Straße Zehnmorgen. Die Bewohner und der Hauseigentümer hatten vorher bereits eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, brannten die Küche, die Diele und Teile des Wohn- und Esszimmers im Erdgeschoss in voller Ausdehnung. Die beiden Bewohner der völlig verrauchten Dachgeschosswohnung hatten sich auf einen Balkon geflüchtet, von dem sie durch die Feuerwehr Sommerloch mit Unterstützung des Führungsdienstes mithilfe einer Steckleiter gerettet wurden. Gleichzeitig begann ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Sankt Katharinen mit der Brandbekämpfung.

Die Besatzungen zweier Rettungswagen der DRK-Rettungswache Stromberg und des Rettungsdienstes Corneli und ein Notarzt übernahmen die Versorgung der Bewohner und des Hauseigentümers.

Alle Patienten wurden mit Verdacht auf schwere Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der immer stärker werdenden Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss forderte Einsatzleiter Rouven Ginz mit der Erhöhung der Alarmstufe auf „Brand 3“ die Stützpunktfeuerwehr Rüdesheim und Feuerwehr Bad Kreuznach-Nord mit einer Drehleiter an.

Der Brand im Erdgeschoss konnte im weiteren Einsatzverlauf durch Atemtrupps der Feuerwehren aus Sankt Katharinen, Wallhausen und Mandel gelöscht und das komplett verrauchte Gebäude belüftet werden. Die Dachgeschosswohnung und der Dachbereich wurden sowohl von innen als auch von außen über Drehleiter und einen Balkon durch die Feuerwehren Rüdesheim und Bad Kreuznach auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert. Diese bestätigte sich glücklicherweise nicht. Der Energieversorger Westnetz schaltete das Gebäude stromlos.

Durch die Brandeinwirkung breiteten sich die Flammen in der Küche über eine abgehängte Zwischendecke bis ins Wohn-Esszimmer aus. Teile der verbrannten Kücheneinrichtung und die Holzdecke mussten anschließend unter Atemschutz großflächig geöffnet und entfernt werden, um Glutnester endgültig ablöschen zu können.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Werner Hofmann, sein Stellvertreter Holger Schmidt und Wehrleiter Christian Vollmer unterstützten beratend an der Einsatzstelle. Die Brandursache sowie die Höhe des Gebäudeschadens sind nicht bekannt. Die Polizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Firma aus Sommerloch übernahm im Anschluss an den Feuerwehreinsatz die Eigentumssicherung des Gebäudes durch Verschließen zerstörter Fenster.

Gegen Mitternacht konnte der Einsatz der insgesamt 80 beteiligten Einsatzkräfte der Feuerwehren, den Rettungsdiensten und der Polizei beendet werden.

Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Kreuznach (ots) – Am 21.03.2024 gegen 12:00 Uhr staute sich der Verkehr in der Michelinstraße von Bad Kreuznach aufgrund eines Unfalls auf der B41. Eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin wollte hierbei nicht länger im Stau stehen bleiben. Sie entschloss sich zum Wenden nach links auf ein Firmengelände zu fahren. Hierbei übersah sie allerdings einen von hinten am Stau vorbeifahrenden 67-jährigen Kradfahrer.

Infolge dessen kam es zwischen den Verkehrsbeteiligten zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und blieb schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die 48-Jährige blieb unverletzt.

Der Gesamtsachschaden dürfte bei circa 5.000 Euro liegen. Der Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen beide Unfallbeteiligten wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Bad Kreuznach (ots) – Am 21.03.2024 gegen 06:34 Uhr, befuhren ein 57-jähriger BMW-Fahrer und ein 21-jähriger Renault-Fahrer die Ringstraße in Fahrtrichtung Rheingrafenstraße. In Höhe der Kreuzung Mannheimer Straße musste der BMW-Fahrer aufgrund einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage anhalten.

Dies bemerkte der 21-Jährige zu spät und fuhr dem BMW-Fahrer aufgrund zu geringem Sicherheitsabstandes hinten auf. Durch die Kollision lösten die Airbags des Renaults aus. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Er musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich. Die Unfallfahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war zur technischen Unterstützung vor Ort.

Die Ringstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Renault-Fahrer wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots) – Am Samstag 16.03.2024 in der Zeit von 17.30-17.45 Uhr, kam es in der Poststraße auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW stieß beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite eines dort ordnungsgemäß geparkten PKW BMW.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Pflichten eines Fahrzeugführers nachzukommen. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf.

Zeugenhinweise werden an die Polizei unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.