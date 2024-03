Frankfurt – Bahnhofsviertel: Im Schlaf bestohlen – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Als ein 58-jähriger Mann am Mittwochmorgen (20.03.2024)

in einem Hotelzimmer aufwachte, musste er feststellen, dass ihm seine Wertsachen

gestohlen wurden. Die mutmaßlichen Diebinnen waren bereits verschwunden.

Der Geschädigte hielt sich am Vorabend im Bahnhofsgebiet auf und lernte zwei

Frauen kennen, mit denen er zunächst durch die Straßen zog. Im weiteren Verlauf

suchten sie in der Moselstraße gemeinsam ein Hotel auf. Bereits hierbei bemerkte

er das Fehlen seines Mobiltelefons. Im Hotelzimmer schlief er dann im Beisein

des Besuchs ein. Am nächsten Morgen, als er aufwachte, waren die Frauen jedoch

verschwunden und seine restlichen Wertsachen ebenso weg, darunter etwa 500 Euro

Bargeld und eine Bankkarte.

Personenbeschreibung:

Täterin: Weiblich, circa 40 Jahre alt, dünn, Buckel (ging sehr gebückt),

weiße Hautfarbe, mitteleuropäische Erscheinung, ungepflegt; trug eine blaue

Jeans mit Silberstreifen an der Seite. Täterin: Weiblich, circa 36 Jahre alt, circa 168 cm groß, sehr dünn,

rotblonde gelockte schulterlange Haare, mitteleuropäische Erscheinung; trug

einen grauen Kapuzenpullover.

Beide Frauen sollen mutmaßlich der Drogenszene angehören.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können,

sich beim 4. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle – insgesamt 7 Monate und 20 Tage Freiheitsstrafe

Frankfurt am Main (ots) – Am Mittwochnachmittag ging den Beamten zunächst eine

25-jährige wohnsitzlose Frau ins Netz. Aufgrund einer Entscheidung des

Amtsgerichts Frankfurt am Main wurde sie wegen eines begangenen Diebstahls zu 20

Tagessätzen á 10 Euro, ersatzweise zu 20 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. Da

die 25-Jährige die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde sie nach Abschluss

der Maßnahmen in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wegen Einbruchsdiebstahl wurde ein 43-jähriger ebenfalls wohnsitzloser Mann von

der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht. Er konnte weiterhin am Abend

des 20. März durch Beamte verhaftet werden. Trotz seiner bereits 184 Tage in

Untersuchungshaft, hat der Mann noch eine Freiheitsstrafe in Höhe von 7 Monaten

zu verbüßen. Die verbleibende Zeit sitzt er nun in der Justizvollzugsanstalt ab.

Frankfurt – Bundesautobahn 5: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (ha) In der gestrigen Mittwochnacht (20. März 2024)

verunglückte ein Motorradfahrer tödlich mit seinem Motorrad auf der

Bundesautobahn 5 im Bereich Frankfurt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 25-jährige Mann gegen 22:40 Uhr auf der

rechten Fahrspur der BAB 5 in Richtung Kassel, als er zwischen dem Autobahnkreuz

Frankfurt und der Anschlussstelle Niederrad ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle

über sein Fahrzeug verlor. Er wurde von seinem Motorrad geschleudert und

verstarb am Unfallort an seinen Verletzungen, Polizeibeamte und Rettungskräfte

konnten nichts mehr für den Verunfallten tun.

Es kam im Zuge der Unfallaufnahme und Beweissicherung zu einer ca. 1-stündigen

Vollsperrung, danach konnte zunächst eine Fahrspur und im weiteren Verlauf gegen

02:40 Uhr wieder alle Fahrspuren freigegeben werden.

Frankfurt – Höchst: Polizeibeamte nehmen einen Mann auf dem Dach fest

Frankfurt (ots) – (ha) Ein 29-jähriger Mann verbarrikadierte sich gestern (20.

März 2024) in seiner Wohnung, im weiteren Verlauf kletterte er auch auf das Dach

des Mehrfamilienhauses. Er konnte durch Polizeibeamte festgenommen und

unverletzt nach unten transportiert werden.

Gegen 12:20 Uhr wollten Polizeibeamte einen Haftbefehl in der

Adolf-Haeuser-Straße vollstrecken. Als die Beamten vor der Tür standen,

verbarrikadierte sich der Mann, gegen den der Haftbefehl vorlag, in seiner

Wohnung.

Auf Grund von polizeilichen Erkenntnissen aus der Vergangenheit bestand die

Möglichkeit, dass der Mann über Schusswaffen verfügen könnte. Um die Gefahr für

die Einsatzkräfte, die Anwohner und den Mann selbst zu minimieren, wurden

Spezialeinsatzkräfte eingesetzt. Weiterhin wurde der betroffene Häuserblock

evakuiert und die umliegenden Straßen abgesperrt.

Der Mann kletterte im weiteren Verlauf auf das Dach des Hauses. Den Beamten

gelang dort am Abend die Festnahme, ohne dass es zu Verletzungen kam. Er konnte

dann sicher nach unten verbracht werden.

Frankfurt – Gallus: Zu laut – Wohnungseinbrecher fliegt auf

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 4. Reviers haben gestern (20.03.2024)

im Gallus einen 27-jährigen Wohnungseinbrecher festgenommen.

Der Beschuldigte verschaffte sich um kurz vor 22 Uhr in der Schneidhainer Straße

Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. In der Folge machte er sich im 3. Obergeschoss

an einer Wohnungstür zu schaffen. Aufgrund der lauten Geräusche, die er dabei

verursachte, wurde ein Nachbar auf ihn aufmerksam, welcher die Polizei

verständigte. Wenig später sah ihn eine alarmierte Polizeistreife beim Verlassen

des Gebäudes und ließ bei ihm die Handschellen klicken.

Der 27 Jahre alte, wohnsitzlose Mann kam nach seiner Festnahme in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums. Er muss sich wegen des versuchten

Wohnungseinbruchsdiebstahl verantworten.

Frankfurt – Ginnheim: Versuchter Raub

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (20.03.2024) kam es in Ginnheim zu einem

Raubversuch, bei dem ein bislang unbekannter Mann gegen einen 17-Jährigen einen

waffenähnlichen Gegenstand einsetzte.

Der Geschädigte verließ zunächst eine U-Bahn (U1) an der Haltestelle Ginnheim

und ging in Richtung „Braungeröll“. In der Straße „Fuchshohl“ packte ihn

plötzlich ein junger Mann von hinten am Arm und forderte ihn auf, stehen zu

bleiben. Der 17-Jährige riss sich los und gab seinem Gegenüber zu verstehen,

keine Wertsachen bei sich zu haben. Der Unbekannte ergriff erneut seinen Arm,

holte einen Gegenstand hervor, der aussah wie eine Schusswaffe, schlug diesen

gegen den Kopf des Jugendlichen und schüchterte ihn zusätzlich verbal ein.

Anschließend entfernte sich der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung. Der

Geschädigte trug durch den Schlag eine leichte Verletzung davon. Eine Fahndung

nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 185 cm groß, schlanke Statur, trainierte

Oberarme; trug einen dunklen Kapuzenpullover mit „Nike-Emblem“, dunkle

Handschuhe und war bis über die Augen vermummt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim örtlich

zuständigen 12. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 – 11200 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.