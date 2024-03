Marburg: Automatenknacker verjagt –

Heute in den frühen Morgenstunden machten sich Diebe an einem Parkscheinautomaten in der Sommerbadstraße zu schaffen. Gegen 03.35 Uhr wurde ein Passant auf ein Quartett aufmerksam, das mit Werkzeugen an dem Automaten hebelte, um an den Geldschacht zu gelangen. Die Diebe bemerkten den Zeugen, gaben Fersengeld und rannten in Richtung Erlenring davon. Die vier Männer waren dem Anschein nach Jugendliche, zwischen 170 bis 180 cm groß, von schlanker Gestalt und insgesamt dunkel gekleidet. Die Schäden an dem Automaten können noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu den vier Männern machen? Wem ist das Quartett vor dem Aufbruchversuch oder später auf der Flucht aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu den Männern machen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg-Cappel: Drogenfahrer erwischt –

Eine Streife der Marburger Polizei zog gestern Nachmittag einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Mercedesfahrer aus dem Verkehr. Die Ordnungshüter stoppten den 43-jährigen Marburger in der Beltershäuser Straße. Konzentrations- und Gleichgewichtstests erhärteten den Verdacht, dass er Betäubungsmittel konsumierte hatte. Gegenüber den Polizisten räumte er den Konsum von Marihuana und Kokain ein. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Wegen der Drogenfahrt kommt nun ein Strafverfahren auf ihn zu.