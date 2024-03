Reisender im Zug mit Pfefferspray attackiert – Zeugen gesucht!

Fulda (ots) – Zwei bislang unbekannte Männer sollen gestern Abend (20.3. / 18:30

Uhr) einen 46-jährigen Mann aus Ludwigshafen am Rhein zunächst körperlich

angegangen und anschließend mit Pfefferspray angegriffen haben. Die Tat

ereignete sich im Regionalexpress 4529 auf der Zugfahrt von Fulda in Richtung

Frankfurt am Main. Nach der Tat fehlte von den beiden Tatverdächtigen jede Spur.

Personenbeschreibung

Der erste Tatverdächtige soll 20-25 Jahre alt, 175cm groß und von schlanker

Statur gewesen sein. Er trug zudem eine schwarze Hose und ein Fußballtrikot von

Eintracht Frankfurt. Der zweite Tatverdächtige soll 180-190cm groß und ebenfalls

von schlanker Statur gewesen sein. Zudem trug er einen weißen Trainingsanzug und

eine schwarze Weste. Auffällig war ein schwarzer Anglerhut.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

eingeleitet . Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag, (19.03.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Ein 71-jähriger Toyota-Fahrer befuhr gegen 15:10 Uhr in Fulda die Dr.-Dietz-Straße aus Richtung Petersberger Straße kommend und wollte nach links in die Heinrich-von-Kleist-Straße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Krad-Fahrer, welcher die Dr.-Dietz-Straße in gleicher Richtung befuhr und am Toyota kurz vor dem Abbiegevorgang vorbeifahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Krad gegen einen geparkten Renault geschleudert. Der Kradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Verkehrsunfall

Fulda. Eine 44-jährige Seat-Fahrerin aus Schlitz wurde bei einem Unfall am Mittwoch (20.03.) leicht verletzt. Eine 87-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 15:15 Uhr die Wiener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und benutzte hierzu die Geradeausspur der sich an der Kreuzung in drei Fahrstreifen aufteilenden Fahrbahn. Nach einigen Metern wollte sie auf die Linksabbiegerspur wechseln. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Seat, welcher die Geradeausspur hinter der Skoda-Fahrerin befuhr. Dieser hatte bereits auf die Linksabbiegerspur gewechselt und wollte links an der Skoda-Fahrerin vorbeifahren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Sachschaden

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (02.03.). Ein 57-jähriger Porsche-Fahrer wollte gegen 17:55 Uhr in Fulda aus der Grundstücksausfahrt der Hausnummer 25 in die Christian-Wirth-Straße einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 19-jährigen Renault-Fahrerin, welche die Christian-Wirth-Straße in Fahrtrichtung Ferdinand-Schneider-Straße befuhr.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Vom 18. März bis zum 19. März, 9 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Kaufungen seinen schwarzen Kia Sportage auf einem Parkplatz in der Egerländer Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme, Durchsuchung und Sicherstellung von einem Kilogramm Haschisch

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda. Beamte der Fuldaer Kriminalpolizei nahmen am Dienstag (19.03.) einen 46-Jährigen aus dem Landkreis Fulda fest und stellten in der Folge über ein Kilogramm Betäubungsmittel in dessen Wohnhaus sicher.

Hintergrund der Einsatzmaßnahmen waren umfangreiche, mehrmonatige Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Fulda gegen den 46-Jährigen, dem der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird. Nach der Festnahme am Dienstagmorgen in Fulda durchsuchten die Ermittler dessen Wohnhaus in Petersberg und stellten dabei unter anderem rund ein Kilogramm Haschisch, circa 100 Gramm Kokain und rund 250 Gramm Marihuana sicher. Die aufgefundenen Betäubungsmittel hätten nach ersten Schätzungen einen Straßenverkaufswert von circa 20.500 Euro erzielen können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Fulda am Mittwochvormittag (20.03.) Untersuchungshaftbefehl gegen den 46-jährigen Mann. Er wurde daraufhin in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt und muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bankmitarbeiter vereitelt Trickbetrug

Neuhof. Erfreulicherweise konnte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter am Dienstag (19.03.) verhindern, dass eine Frau aus Neuhof Opfer von dreisten Trickbetrügern wurde.

Gegen Mittag erhielt sie einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Die Anrufer täuschten vor, dass die Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sie im Anschluss verhaftet worden sei. Jetzt müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlt werden, damit die Enkelin wieder frei käme. Die Frau ging daraufhin zur Bank. Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter kam die Situation komisch vor, weshalb er die Neuhoferin darauf ansprach. Der Mann erkannte den Trickbetrug und informierte umgehend die Polizei, womit er erfolgreich eine Geldübergabe verhindern konnte.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder informieren sie die Polizei.

Telefonnummer oder informieren sie die Polizei.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Weiterführende Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf folgender Internetseite bei Regional.Informiert.: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional.-Informiert./

Regional.Informiert. ist eine Präventionsinitiative des Polizeipräsidiums Osthessen im Zuge der landesweiten Kampagne „Gemeinsam Sicher in Hessen“. Unter diesem Motto widmet sich die osthessische Polizei seit Dezember 2023 in unregelmäßigen Abständen verschiedenen Themen der polizeilichen Kriminal- und Verkehrspräventionsarbeit. Ihr Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger in Osthessen über mögliche Gefahren aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren.

Einbruch in Firmengebäude

Gersfeld. In der Peter-Seifert-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (20.03.) in ein Firmengebäude ein. Die Täter schlugen zwei Fenster ein und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstanden jedoch rund 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Hünfeld. In der Brüder-Grimm-Straße stahlen Unbekannte zwischen Sonntag (17.03.) und Mittwoch (20.03.) einen roten Motorroller vom Hof eines Mehrfamilienhauses. Das Zweirad konnte am Mittwochmorgen im Bereich einer Bahnunterführung in der St.-Vitus-Straße in Nüst aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro durch Love-Scamming

Hünfeld. Am Mittwoch (20.03.) wurde der Polizei bekannt, dass ein Trickbetrüger bei einer Hünfelderin mit der perfiden Masche Love-Scamming mehrere tausend Euro ergaunert hatte.

Der Schwindler hatte sich über eine längere Zeit hinweg als attraktiver Mann ausgegeben, ein Vertrauensverhältnis zu der Frau aufgebaut und sie mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen überhäuft. Nach einiger Zeit täuschte er Hilfsbedürftigkeit vor und bat um die Überweisung von Geldbeträgen. Erst später wurde die Frau misstrauisch und der Betrug kam heraus.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder

Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

BMW entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Alheim. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag (19.03.), 21 Uhr, und Mittwoch (20.03.), 6.45 Uhr, auf bislang unbekannte Weise einen roten BMW 750 d mit dem amtlichen Kennzeichen „HEF-MW 515“. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls im Erlenweg in Heinebach und hat einen Wert von rund 55.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schotten. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend (18.03.) und Dienstagmorgen (19.03.) ein Fahrrad aus einem verschlossenen Schuppen in der Goethestraße. Gewaltsam öffneten die Unbekannten die Tür und flüchteten mit dem schwarz-roten Mountainbike des Herstellers „Specialized“ im Wert von rund 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de