Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Kollision zwischen Auto und Radfahrer – Hanau

(jm) Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs am Kurt-Blaum-Platz, bei dem eine 29 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Audi den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Heraeusstraße verlassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und der Radlerin, die auf dem ausgewiesenen Fahrradweg in Richtung Nürnberger Straße unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich die 29-Jährige ersten Angaben zufolge leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 1.700 Euro geschätzt.

Baucontainer aufgebrochen und Laptop geklaut – Maintal/Dörnigheim

(cb) In der Zeit zwischen Dinstagabend,19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8.45 Uhr waren Unbekannte auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße (120er Hausnummern) zugange. Die bislang unbekannten Täter versuchten die Tür eines Bürocontainers aufzubrechen, dies misslang jedoch. Schließlich zerstörten die Unbekannten eine Scheibe des Containers und gelangten durch die so entstandene Öffnung hinein. Sie nahmen einen Laptop, mehrere Bildschirme sowie ein Aggregat mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Wer warf die Steine gegen die Hauswand? – Sinntal/Schwarzenfels

(cb) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung an einer städtischen Unterkunft in der Karl-Freund-Straße (einstellige Hausnummern) machen können. Zwischen Montag und Dienstagvormittag hattn bislang Unbekannte mehrfach Steine gegen die Hauswand geworfen und dadurch die Fassade sowie eine Fensterscheibe beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 800 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0661 9610-0 an die dortige Polizei.

Plakate an Hauswand mit Aufklebern beklebt – Offenbach

(cb) Bislang unbekannte Täter beklebten in der Zeit zwischen Montagabend, 23 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, mehrere Plakate an einer Hauswand einer Beratungsstelle an der Anschrift Linsenberg (10er Hausnummern) mit Aufklebern. Durch das Aufbringen der Aufkleber mit offensichtlich politischem Inhalt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt nun zu den noch unklaren Hintergründen der Tat und nimmt Zeugenhinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Grauen Seat angedotzt und geflüchtet – Mühlheim

(cb) Falls Sie Anwohner des Ludwigplatzes sind, könnten Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch sein: Eine 28 Jahre alte Fahrzeugeigentümerin parkte ihren grauen Skoda Arona gegen 16.30 Uhr am Fahrbahnrand am Ludwigplatz (10er Hausnummern). Als sie etwa eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange. Ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der bislang unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei in Mühlheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06108 600-0 entgegen

Zeugensuche nach Diebstahl von Grabschmuck – Obertshausen

(jm) Nachdem Unbekannte auf dem Friedhof in der Straße „Im Birkengrund“ zahlreichen Grabschmuck gestohlen haben, ermittelt die Polizei nun wegen besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 11.45 Uhr, stahlen die Täter mehrere fest angebrachte Schalen sowie Vasen von etlichen Grabsteinen und verursachten dadurch nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hierbei sollen, nach derzeitigen Erkenntnissen, mehr als 70 Gräber betroffen sein. Die Beamten bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tat. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm.

Zwei Fahrzeuge touchiert: Geschädigte gesucht! – Obertshausen

(jm) Nach einem gemeldeten Unfall am Dienstag in der Schubertstraße sucht die Polizei in Heusenstamm zwei mögliche beschädigte Fahrzeuge. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Kurz darauf erschien auch die mutmaßliche Unfallverursacherin auf der Polizeistation in Heusenstamm. Ersten Angaben zufolge befuhr die Dame zwischen 17.15 und 17.45 Uhr mit ihrem Skoda die Schubertstraße aus Richtung Bürgermeister-Mahr-Straße kommend und touchierte vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Streife an der Unfallörtlichkeit waren die beiden geparkten Fahrzeuge bereits weg. Die Polizei sucht nun die möglichen Geschädigten und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebs – Dietzenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochmittag einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest, nachdem der Mann, gegen 13.45 Uhr, in einem Supermarkt im Theodor-Heuss-Ring mehrere Flaschen Alkohol geklaut haben soll. Beim Verlassen des Marktes sprachen Mitarbeiter ihn auf den mutmaßlich verübten Diebstahl an, der daraufhin sofort flüchtete. Die Mitarbeiter holten ihn ein und in einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige ein Reizstoffsprühgerät gegen die Mitarbeiter eingesetzt haben. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und zwischenzeitlich über Notruf die Polizei informiert. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist nun Teil der weiteren Ermittlungen, die von der Regionalen Ermittlungsgruppe West geführt werden. Durch den Einsatz des Reizstoffsprühgeräts wurde neben den Mitarbeitern auch der Tatverdächtige verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der Behandlung musste der Festgenommene mit zur Dienststelle zwecks Klärung seiner Identität. Anhand eines sogenannten Fast ID-Verfahrens stellte sich heraus, dass gegen den 20-jährigen Mann, der offenbar keinen festen Wohnsitz hat, ein offener Haftbefehl wegen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen besteht. Der Heranwachsende wurde am Donnerstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – dem Haftrichter vorgeführt. Er sitz aufgrund des Haftbefehles nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Hund beißt Radfahrerin: Wer ist der Hundehalter? – Dreieich/ Buchschlag

(cb) Eine 58-jährige Frau fuhr am Mittwochmorgen, gegen 9.10 Uhr, mit dem Fahrrad durch den Wald in Richtung Langen, als ihr ein Hund hinterherrannte und sie in den Fuß biss. Die Neu-Isenburgerin passierte kurz zuvor im Wald in der „Buchschlagschneise“ drei Personen mit mehreren freilaufenden Hunden. Kurz nachdem sie an der kleinen Personengruppe vorbeifuhr, rannte ihr ein etwa 60 cm großer Hund mit langem schwarz/weißem Fell hinterher. Dieser holte sie ein und biss ihr in den Fuß. Durch den Hundebiss erlitt die Neu-Isenburgerin leichte Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden. Der Stiefel der Radfahrerin wurde zudem durch den Biss beschädigt. Die Radfahrerin gab gegenüber den ermittelnden Beamten an, dass eine Frau aus der Gruppe der Hundehalter zwischen 50 und 60 Jahren alt war, eine kräftige Statur und schulterlange graue Haare hatte. Die beschriebene Dame war bekleidet mit einem graublauen knielangen Mantel. Die Polizei in Neu-Isenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

Weitere Festnahme- und Durchsuchungsaktion nach Raubstraftaten in Hanau und Umgebung / Ein weiterer Tatverdächtiger in Untersuchungshaft – Hanau

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 21. März 2024

(cb/lei) Nachdem die Staatsanwaltschaft und die Polizei im Hanauer Haus des Jugendrechts sowie das Kommissariat 11 bereits Ende Februar als auch in der vergangenen Woche Ermittlungserfolge in Zusammenhang mit mehreren Raubstraftaten in der Hanauer Innenstadt und der nahen Umgebung verzeichnen konnten, haben die Ermittler nun zwei weitere Tatverdächtige identifizieren können, die für die Überfälle auf eine Spielhalle in Erlensee und auf ein Bistro in der Stresemannstraße in Hanau verantwortlich gemacht werden.

Entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden 18 und 19 Jahre alten Heranwachsenden, die die Staatsanwaltschaft Hanau zwischenzeitlich beim zuständigen Amtsgericht in Hanau erwirkt hatte, wurden bereits am Mittwochmorgen (20. März 2024) in einer nunmehr dritten Festnahme- und Durchsuchungsaktion zeitgleich vollstreckt. Im Rahmen dieser nahmen die Ermittler nicht nur beide angetroffenen Verdächtigen vorläufig fest, sie fanden auch erneut zahlreiche Beweismittel, die vorangegangenen Raubdelikten zugeordnet werden konnten. Während der 18-Jährige nach weiteren polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle vorerst wieder auf freien Fuß kam, erfolgte bei dem 19-Jährigen am heutigen Donnerstag die Vorführung vor einem Haftrichter beim Amtsgericht in Hanau. Dieser ordnete letztlich die Untersuchungshaft an, sodass der junge Mann nun in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.

Mit dem jüngst festgenommenen Duo können die Beamten nun insgesamt vierzehn ermittelte Tatverdächtige in zwei Verfahrenskomplexen verzeichnen, deren schnelle Identifizierung dank der engen und intensiven Zusammenarbeit der beteiligten Behörden, mitunter auch aufgrund der kurzen Wege im neuen Haus des Jugendrechts in Hanau, zustande kamen.

Die umfangreichen Ermittlungen dauern derweil an und umfassen auch die Untersuchung der erneut aufgefundenen Beweismittel.

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Obertshausen (ots)

(lei) Auf der Landesstraße 3117 bei Obertshausen hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet, der für einen 20 Jahre alten Motorradfahrer tödlich endete.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann gegen 19.30 Uhr aus Richtung Badstraße kommend in südliche Richtung unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache einem anderen Motorradfahrer hinten auffuhr. Infolge der Kollision stürzten beide Biker, wobei sich der 20-Jährige schwerste Verletzungen zuzog und wenig später im Krankenhaus verstarb. Der gleichaltrige zweite Biker erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik verbracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und beide Motorräder sichergestellt, an denen gut 6.000 Euro Schaden entstand. Für die Dauer dieser Maßnahmen musste die Straße für gut sechs Stunden vollgesperrt werden. Die Polizei bittet nun weitere Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.