Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

E-Bike gestohlen,

Oberursel-Stierstadt, Pfaffenweg, Dienstag, 19.03.2024, 1 Uhr

(ro)Im Oberurseler Stadtteil Stierstadt waren in der Nacht zum Dienstag Fahrraddiebe zugange, die es auf ein hochwertiges E-Bike abgesehen hatten. Die Kriminellen gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Pfaffenweg. Sie entfernten gewaltsam das Schloss eines dort abgestellten E-Bikes und entwendeten dieses. Das silberne Pedelec der Marke „Cube“ hat einen Wert von 3.500EUR. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Schockanruf gescheitert,

Kronberg, Mittwoch, 20.03.2024, 16.40 Uhr bis 17 Uhr

(ro)Leider haben es Kriminelle am Mittwoch wieder einmal versucht, eine Seniorin mit der Masche des Schockanrufes hinters Licht zu führen und sie um mehrere Zehntausend Euro zu betrügen. Im Laufe des Mittwochnachmittags hatten sich die Betrüger bei in Kronberg wohnhaften Seniorin gemeldet. Ihr weiteres Vorgehen entsprach dann der weit verbreiteten Betrugsmasche, bei der die Angerufenen mit einer schockierenden Nachricht konfrontiert werden. So wurde der Dame geschildert, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Polizeigewahrsam sei. Lediglich die Zahlung einer fünfstelligen Kaution oder die Herausgabe von hochwertigem Schmuck könne die bevorstehende Haft abwenden. Die Angerufene fiel glücklicherweise nicht auf die Lügengeschichte herein und verständigte die Polizei.

Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110! Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Zwei Portemonnaies gestohlen,

Neu-Anspach & Weilrod, angezeigt am Mittwoch, 20.03.2024

(da)Am Mittwoch meldeten sich zwei Betroffene unabhängig voneinander bei der Polizeistation Usingen, um den Diebstahl ihres Portemonnaies anzuzeigen. Eine 79-Jährige befand sich am Montag gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße in Neu-Anspach, als sich ihr ein Unbekannter näherte und ihr die Geldbörse aus der Handtasche entwendete. In einem Weilroder Supermarkt in der Straße „Talaue“ traf es eine ebenfalls 79-Jährige. Ihr Portemonnaie befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls, am Dienstag gegen 16.10 Uhr, in einem Rucksack, den sie in ihrem Einkaufswagen abgelegt hatte. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei und ist auf Zeugensuche. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Frau nach Unfall mit U-Bahn tödlich verunglückt, Oberursel, Hohemarkstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 23.55 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Oberursel eine Frau bei einem Unfall mit einer U-Bahn ums Leben gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befand sich die 37-Jährige gegen 23.55 Uhr zu Fuß im Gleisbett nahe der Haltestelle „Kupferhammer“, als die U-Bahn sie im Vorbeifahren erfasste. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die 37-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Polizeistation Oberursel ist nun federführend mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sollten Sie Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, wenden Sie sich an die Telefonnummer (06171) 6240-0.

VW Golf bei Unfallflucht beschädigt, Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Färberstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 10 Uhr bis 13.15 Uhr

(ro)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch in Friedrichsdorf-Burgholzhausen ereignete, nach Zeuginnen oder Zeugen. Zwischen 10 Uhr und 13.15 Uhr wurde ein in der Färberstraße ordnungsgemäß geparkter grauer VW Golf angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die verantwortliche Person flüchtete, ohne sich um den 5.000 Euro hohen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise in dieser Sache bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 melden.