Wegen Demo Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Kaiserslautern (ots) – Anlässlich einer angemeldeten Kundgebung mit anschließender Rundfahrt durch die Barbarossastadt erwartet die Polizei am Samstag 23.03.2024 Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet. Unter dem Motto „Ohne Handwerk keine Zukunft“ findet ab 12 Uhr eine Versammlung auf dem Messeplatz statt. Der Anmelder erwartet etwa 300 bis 500 Teilnehmende.

Nach der Auftaktkundgebung soll ab 13 Uhr ein Aufzug mit Kraftfahrzeugen durch

die Stadt erfolgen. Es wird erwartet, dass circa 200 bis 300 Traktoren, Lastwagen und Personenwagen an der Fahrt teilnehmen. Gegen 15 Uhr soll die Versammlung auf dem Messeplatz enden.

Aus Rockenhausen wird zuvor ein Aufzug von etwa 50 Fahrzeugen erwartet. Das Motto dieser Kundgebung lautet: „Rettet den Mittelstand“. Die Teilnehmenden wollen nach Kaiserslautern an den Messeplatz fahren.

Die etwa 6 Kilometer lange Strecke durch Kaiserslautern führt vom Messeplatz über den Hilgardring in Richtung Mainzer Straße, über die Ludwigstraße und Maxstraße zum Pfaffplatz, von dort über die Rudolf-Breitscheid-Straße, Logenstraße, Eisenbahnstraße, Karl-Marx-Straße, Fischerstraße und den Barbarossaring zurück zum Messeplatz.

Die Aufzugsteilnehmenden aus Rockenhausen werden über Dannenfels nach Dreisen und dann über die Landstraße 401 über Langmeil, Wartenberg-Rohrbach und Mehlingen nach Kaiserslautern fahren.

Die Polizei wird an diesem Tag im Einsatz sein, um unter anderem einen ordnungsgemäßen Versammlungsverlauf zu gewährleisten. Wir ermöglichen den Demonstranten ihr Grundrecht auf friedliche Versammlung und Meinungsäußerung auszuüben und Überwachen gleichzeitig die Einhaltung der gesetzten Auflagen und Grenzen der Versammlungen.

Die Polizei wird bemüht sein, die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Beachten Sie eventuell geänderte Straßenführungen und eingerichtete Straßensperrungen und folgen Sie den Weisungen der Einsatzkräfte.

Überall dort, wo der Verkehr stockt oder staut:

Bilden Sie Rettungsgassen und vermeiden Sie zustellen von Kreuzungen und Einmündungen, damit Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren und die Polizei ungehindert zu ihren Einsatzstellen und in die Krankenhäuser gelangen können. |erf

Mit knapp 2 Promille auf dem Rad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Mit seinem Fahrrad fuhr ein 35-Jähriger am Mittwochabend 20.03.2024, vom Fackelrondell kommend in Richtung Fruchthallstraße. Eine Polizeistreife stoppte den Mann und kontrollierte ihn. Da die Beamten typisches Aufbruchswerkzeug im Rucksack des Fahrradfahrers fanden und er widersprüchliche Angaben zu der Herkunft des Zweirads machte, stellten die eingesetzten Kräfte den Drahtesel sicher.

Zudem war der Beschuldigte nicht nüchtern unterwegs. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest brachte 1,98 Promille zum Vorschein. Die Polizisten nahmen den 35-Jährigen mit zur Dienststelle. Ihm wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Auf den 35-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss sowie wegen des Verdachts des Diebstahls zu. |cla

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Passant meldete der Polizei am Mittwochmittag eine Unfallflucht in der Augustastraße. Nach seinen Angaben sei ein Mann mit einem BMW beim Ausparken gegen einen Nissan gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden. Nach bisherigen Ermittlungen stieg der Unfallfahrer aus seinem Pkw aus und lief davon. Der Zeuge lief ihm nach und überzeugte den Mann, wieder zur Unfallstelle zurückzukehren.

Die Beamten kontrollierten den 58-jährigen Autofahrer und stellten fest, dass er

alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einer Promille. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein und die Autoschlüssel stellten die Polizeibeamten sicher.

Auf den Unfallverursacher kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie dem Verdacht der Unfallflucht zu. |kfa

Dieb langt zu und entwendet Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – In einem Supermarkt in der Fruchthallstraße kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Eine 44-Jährige zahlte gegen 11:45 Uhr ihre Einkäufe an der Kasse. Danach vergaß sie den Geldbeutel auf einer Ablage. Als sie den Verlust bemerkte kehrte sie zum Einkaufsmarkt zurück, leider zu spät: Das Portemonnaie war nicht mehr da.

Daraufhin rief die Frau die Polizei und erstatte Anzeige. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angabe zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Zivilstreife stellt Raser mit 221 km/h auf der BAB 6

Kaiserslautern/BAB 6 (ots) – Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste überwachten heute den Verkehr auf der BAB 6. Das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug befand sich gegen 13h auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, als ein hochmotorisierter BMW-SUV mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auffiel.

Eine Geschwindigkeitsmessung im 130er-Bereich nach der AS KL-Einsiedlerhof ergab 221 km/h. Der 33-jährige Fahrer wurde daraufhin zwecks Verkehrskontrolle angehalten. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in 4-stelliger Höhe, ein 3-monatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte./ZVD

Aus Flasche getrunken und ins Regal zurückgestellt

Kaiserslautern (ots) – Durst verspürte am Mittwochnachmittag, 20.03.2024, ein

24-Jähriger in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße. Er holte sich eine Getränkeflasche aus dem Regal, trank daraus und stellte diese wieder zurück. An der Kasse zahlte der Mann zwar seine anderen Einkäufe, aber nicht die angebrochene Flasche. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu. |cla

Kreis Kaiserslautern

Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen

Queidersbach (ots) – Die Liste an Straftaten ist lang, die eine Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag zu Tage gebracht hatte: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind die Vorwürfe die, die Polizei dem 46-jährigen Fahrer und teilweise seiner 39-jährigen Beifahrerin machten.

Gegen 13:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen Peugeot mit französischem Kennzeichen in der Kreuzstraße. Ermittlungen ergaben, dass das verwendete Kennzeichen nicht zu dem Wagen passte und ursprünglich auf einen VW zugelassen war. Zudem durfte der Peugeot eigentlich gar nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen, da er bereits vor mehreren Monaten außer Betrieb gesetzt wurde und daher auch kein Versicherungsschutz bestand.

Die eingesetzten Kräfte konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Eine anschließende Blutprobe, die auf der Dienststelle entnommen wurde, soll Aufschluss über den Drogenkonsum des 46-Jährigen geben. Bei der Beifahrerin fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich hierbei um Amphetamin handeln.

Die Drogen und die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beteiligten eingeleitet. Der Peugeot durfte nicht mehr weiterfahren und musste vor Ort stehenbleiben. |kfa

Alkohol und Maschinen entwendet

Olsbrücken (ots) – Mehrere Flaschen Bier und Wein sowie zwei Bohrmaschinen waren am Sonntagabend die Beute eines Diebes. Im Zeitraum von 17-19 Uhr begab sich der unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bachstraße. Er wurde dort in einem unverschlossenen Abstellraum hinter einem Wohnhaus fündig. Ein Anwohner bemerkte um 17:30 Uhr einen Mann, der mit mehreren Flaschen die Bachstraße entlang lief.

Inweiweit die Person etwas mit dem Vorfall zu tun hat, oder auch Hinweise geben kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 30 Jahre alt, dunkler Hauttyp und schwarze Haare.

Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen sich unter: 0631 369-2150 zu melden |ma

Glück im Unglück …

Katzweiler (ots) – hatte ein Kind am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wäre der unbekannte Junge um ein Haar von einem Transporter angefahren worden. Der 67-jährige Fahrer habe das Kind zu spät gesehen und wich mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn aus. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Die Polizei ermittelt gegen den 67-Jährigen wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Vor allem sucht sie den Jungen, der mit einem gelben Fahrrad oder Roller den Zebrastreifen überquert hatte. Er könnte wichtige Angaben machen. Das Kind war mit einer blauen Jogginghose bekleidet und dürfte etwa 10 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cla/kfa

Berauscht randaliert

Trippstadt (ots) – Der Polizei wurden am Mittwoch 01.03.2024 gegen 21 Uhr, drei randalierende Männer am Kreisel in Trippstadt gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen 22-, 29- sowie 32-Jährigen an. Alle Männer standen offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen fand die Streife ein kleines Tütchen mit einer weißen Substanz.

Des Weiteren führte der 29-Jährige einen Schlagstock mit sich. Die Polizisten stellten die Drogen sowie den Schlagstock sicher. Auf den 22-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Den 29-Jährigen erwartet zudem ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. |cla