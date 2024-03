73-Jähriger zeigt großangelegten Internetbetrug an

Mannheim (ots) – Seit Anfang des Jahres investierte ein 73-Jähriger aus der Gartenstadt größere Summen in eine Finanzinvestmentfirma, auf welche er im Internet aufmerksam wurde. Dabei handelte es sich aber um eine betrügerische Masche, bei der Scheinfirmen mit Prominenten, u.a. bekannte Filmschauspieler, werben, ohne dass diese davon wissen.

Versprochen werden dabei hohe Renditen, die angeblich durch Bitcoin- und Aktiengeschäfte der seriös wirkenden Anbieter entstehen. Die Gewinne werden dann auf interne Kundenkonten gebucht. Oftmals werden die Anleger mit tatsächlichen, kleineren Gewinnen und einer intensiven telefonischen Kundenbetreuung dazu geködert, dass sie größere Summen investieren.

Wenn dann die Betroffenen zu einem späteren Zeitpunkt versuchen das Geld von ihren Kundenkonten auf echte Bankkonten zu transferieren, müssen sie feststellen, dass nicht nur die Gewinne vorgetäuscht waren, sondern auch das investierte Vermögen fort ist. Im Fall des 73-Jährigen Mannheimers war dies eine mittlere 5-stellige Summe. Als er den Schaden bemerkte, brachte er den Betrug am Dienstag zur Anzeige. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rollerfahrer gerät unter abbiegenden LKW

Mannheim (ots) – Am Mittwoch bog ein 51-jähriger LKW-Fahrer von der Floßwörthstraße nach links auf das Betriebsgelände einer Firma ab. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen um kurz vor 12 Uhr einen ihm in Richtung der Mallaustraße entgegen kommenden Roller. Dessen 64-jähriger Fahrer bremste stark ab, um nicht mit dem plötzlich abbiegenden LKW zusammenstoßen.

Auf Grund des heftigen Bremsmanövers kam er einige Meter vor dem Fahrzeug zu Fall und

schlitterte unter den LKW. Dabei verkeilte er sich mit seinem Roller unter der Zugmaschine des Lastwagens. Die Ersthelfer mussten mit einem Gabelstapler die Zugmaschine anheben, um den Mann bergen zu können.

Durch den Unfall zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu. Er kam umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3.800 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Graffitisprayer besprühen Autohaus

Mannheim (ots) – Eine unbekannte Täterschaft besprühte im Tatzeitraum von Dienstag 19.03.2024 gegen 20 Uhr bis Mittwoch 20.03.2024 gegen 07:50 Uhr, die Hausfassade eines Autohauses in der Neckarauer Straße mit schwarzer und gelber Acrylfarbe. Der Schaden wird auf eine Höhe von etwa 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckerau nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können, sich unter: 0621/ 83397-0 zu melden.

Mannheim: Dachstuhlbrand in Mannheim-Rheinau

Mannheim (ots) – Nach derzeitigem Ertmittlungsstand geriet am 20.03.2023 gegen 16.49 Uhr das Vordach eines im 1 OG befindlichen Balkon des dazugehörigen Mehrfamielienahus, in der Karl-Schwaner-Straße (Mannheim-Rheinau), in Brand. Das Feuer griff auf den gesamten Balkon über. Auf die derzeit in der Sarnierung befindlichen unbewohnten Wohnung, griff das Brandgeschehen nicht über.

Durch einen Löschzug der Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim wurde der Brand gelöscht.

An dem Balkon entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehrerern zehntausend Euro. Die Brandursache konnte zum Berichtszeitpunkt nicht geklärt werden. Personen kamen nicht nicht zu Schaden. Die Ermitttlungen zur Brandursache dauern an.