Versuchte Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung durch unbekannten VW-Fahrer

Eppelheim (ots) – Ein 61-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Mittwoch 19.03.2024 gegen 10:45 Uhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Eppelheim-Zentrum entlang, als ein bisher unbekannter weißer VW-Bus-Fahrer hinter ihm aufschloss und mehrfach seine Lichthupe betätigte. Im weiteren Verlauf fuhr der Unbekannte neben den 61-Jährigen und drängte diesen leicht zur Seite ab. Der BMW-Fahrer setzte jedoch seine Weiterfahrt fort.

Auf Höhe einer Feuerwehrwache überholte der VW-Fahrer den 61-Jährigen und stellte sich mit seinem Fahrzeug quer vor diesen, sodass der 61-Jährige bis zum Stillstand abbremsen musste. Nachdem beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen waren, beleidigte der Unbekannte den 61-Jährigen mehrmals in polnischer Sprache.

Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte auf den BMW-Fahrer zu und holte dabei zu

einem Schlag aus. Durch ein beherzigtes Wegschieben konnte der 61-Jährige einen

Schlag abwehren. Erst als der Unbekannte durch Zeugen auf sein Verhalten angesprochen wurde, unterließ der Mann weitere Handlungen.

Der VW-Fahrer wird auf ca. 60 Jahre geschätzt und trug eine DHL-Jacke. Das Fahrzeug soll eine Heidelberger Zulassung gehabt haben. In dem VW befand sich ein minderjähriger Junge. Weitere Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Tel: 06221/3418-0, zu melden.

Wechseltrickbetrüger auf dem Markt unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Am Mittwoch wandte sich um kurz nach 10 Uhr ein Mann auf dem Burgplatz an einen Marktstand mit der Bitte Geld gewechselt zu bekommen. Der Mann bot sechzig 5-Euro-Scheine an und wollte dafür sechs 50-Euro-Scheine, worauf sich die Verkäuferin einließ. Diese zählte die kleinen Scheine und bestätigte den Gesamtwert von 300 Euro.

Kurz bevor es zu dem Tausch kam, verlangte der Mann unter einem Vorwand sein Geld zurück, um es gleich darauf wieder auszuhändigen. Nachdem der Tausch endgültig vollzogen war, verließ der Mann den Markt. Kurz danach fiel der Verkäuferin auf, dass aus dem erhaltenen Geldbündel Scheine fehlten. Bei einer erneuten Zählung musste die

Frau feststellen, dass sie nur 150 Euro anstatt der 300 erhalten hatte. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen eines Geldwechseltricks.

Täterbeschreibung:

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 50 Jahre alt und 160 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare, eine kräftige Statur und sprach nur gebrochen Deutsch. Vom Aussehen entsprach er einem osteuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

Ungesichertes Kind wird bei Unfall verletzt

Weinheim (ots) – Am Mittwoch fuhr um kurz vor 18 Uhr eine 34-Jährige mit ihrem VW von einer Waschstraße auf die Lorscher Straße. Dabei übersah sie den querenden Verkehr und prallte mit einem dort bevorrechtigt fahrenden Opel zusammen. Durch die Kollision wurde der 7-Jährige Sohn der 34-Jährigen, welcher sich unangeschnallt und ohne nötige Rückhalteeinrichtung auf dem Beifahrersitz befand, durch den Innenraum des Autos geschleudert.

Glücklicherweise wurde der Junge nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 15.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

29-Jähriger im Besitz von Cannabis erwischt

Polizeibeamte stellten bei der Verkehrskontrolle auf dem Tank- und Rastparkplatz

Hockenheim-West am Mittwoch gegen 10 Uhr fest, dass ein 29-jähriger Opel-Fahrer nicht nur unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren war, sondern ersten Ermittlungen zu Folge auch etwa 8 Gramm Cannabis sowie ein Messer bei sich führte. Zudem versteckte er zwei Joints in seiner Unterhose.

Von dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Das Messer sowie die Drogen wurden sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt vorerst untersagt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drängler gefährdet Verkehrsteilnehmer und verursacht Unfall

Wiesloch (ots) – Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr am vergangenen Samstag 16.03.2024 gegen 10 Uhr mit seinem blauen Audi A4 die Messplatzstraße in Richtung Ortsausgang, als er kurz nach dem Ortsausgangsschild zu einem riskanten Überholmanöver ansetzte. Durch die verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise des Mannes, mussten zwei entgegen kommende Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Anschließend bog der Audi-Fahrer nach rechts in die Hauptstraße ab, kommt ersten

Ermittlungen zu Folge auf Grund seiner hohen Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Mittelinsel. Hierbei kollidierte das Auto mit einem Verkehrsschild, welches beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Anschließend entfernte sich der Beschuldigte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt neben dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auch in Bezug auf die Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet um Mitteilung von Zeugen, die durch das Fahrverhalten des Audi-Fahrers gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können. Zeugen werden gebeten sich unter: 06222/5709-0 zu melden.

LKW-Fahrer verhindert katastrophalen Unfall auf der B 292 – Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – Am Dienstag gegen 14:20 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die

unfallträchtige B292 in Richtung Mosbach. Auf Höhe von Waibstadt überholte der

Motorradfahrer trotz Überholverbots den vorrausfahrenden Verkehr. Ein entgegen kommender Sattelzug konnte einen Unfall mit dem Motorrad nur vermeiden, indem er nach rechts auf den Grünstreifen auswich und dabei den 40-Tonner in die Leitplanke lenkte.

Dabei entstand ein 25 Meter langer Schaden an der Leitplanke und dem Flurstück. Der Sattelzug wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Der Fahrer des Motorrads entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf dessen Identität liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Motorradfahrer unter der Telefonnummer: 07261-690-0