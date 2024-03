Polizei sucht Zeugen und Geschädigte – Gefährdung des Straßenverkehrs

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Autofahrer gefährdete am Dienstagabend wohl mehrere Verkehrsteilnehmer in der Karlsruher Innenstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr gegen 18:45 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi auf der Fritz-Erler-Straße. Hierbei geriet der junge Mann offenbar immer wieder in den Gegenverkehr, sodass andere Fahrzeuge ausweichen mussten um eine Kollision zu vermeiden.

Auf Höhe einer Apotheke in der Fritz-Erler-Straße verlor eine Augenzeugin den Audi schließlich aus den Augen. Eine Polizeistreife stellte das Fahrzeug des 28-Jährigen gegen 19:00 Uhr in einem Parkhaus am Kronenplatz fest. Bei Inaugenscheinnahme fiel auf, dass der Pkw einige Unfallspuren aufwies.

Durch weitere Ermittlungen der Polizei wurde zu einem späteren Zeitpunkt auch der Fahrer des Audis angetroffen. Bei der Personenkontrolle des jungen Mannes stellte sich heraus, dass der 28-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Neben den passenden Autoschlüsseln zum geparkten Audi fanden die Polizeibeamten auch weitere Betäubungsmittel in den Taschen des Mannes auf.

Das Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, welche durch das Fahrverhalten gefährdet wurden sich unter der Rufnummer 0721/666-3311 zu melden. Ebenso werden Geschädigte eines möglichen Verkehrsunfalls mit dem Audi gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht nach tödlichem Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montagmorgen auf der Landstraße 623 zwischen Grünwettersbach und Wolfartsweier ein Unfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine 35-jährige Unfallbeteiligte verstarb.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr kurz vor dem Zusammenstoß ein weiterer Pkw auf der L623 in Richtung Wolfartsweier. Bei diesem soll es sich um einen hellblauen oder türkisfarbenen BMW gehandelt haben, der direkt aus Grünwettersbach stammen könnte.

Die Insassen des BMW oder auch weitere Personen, die im Zusammenhang mit dem Unfall etwas beobachten konnten, werden gebeten, mit der Verkehrspolizei unter Telefon:

0721-944840 Kontakt aufzunehmen.

Einbruch in der Südweststadt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Südweststadt verschafften sich am Mittwochabend Unbekannte Zutritt in eine Wohnung in der Frankenstraße. Zwischen 18:35-21:15 Uhr, gelangten die bislang unbekannten Täter wohl über die Balkontür in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen durchwühlten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit

dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Rettungswagen kollidiert mit Pkw

Bruchsal (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 3 in Bruchsal wurden 3 Personen leicht verletzt.

Ersten Feststellungen bei der Unfallaufnahme zufolge fuhren die Fahrzeuge gegen 09:30 Uhr auf der B3 stadteinwärts. Als der Autofahrer an einer Einmündung nach links in die Ernst-Blickle-Straße abbog, kollidierte er mit einem Rettungswagen, der ihn mit eingeschaltetem Sondersignal links überholte. In der Folge kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und stießen mit einem Verkehrsschild und einem Baum zusammen.

Beim Zusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer sowie die Rettungswagenbesatzung leicht verletzt. Die im Rettungswagen liegende Patientin wurde durch die Kollision nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 50.000 Euro.

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.