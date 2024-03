Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Straße „Alter Frankenthaler Weg“ versuchte am 21.03.2024 gegen 00:15 Uhr, ein unbekannter Mann einen Schäferhund zu stehlen. Als die 30-jährige Besitzerin ihren Hund ausführte, hielt eine schwarze Limousine an aus der ein fremder Mann stieg und ach dem Hund griff. Das Tier erschrak und schnappte um sich. Der Unbekannte ließ von dem Hund ab und flüchtete mit seinem Auto.

Ob der Mann verletzt wurde, ist nicht bekannt. Die 30-Jährige und ihr Hund blieben unverletzt.

Der Mann hatte die junge Frau unmittelbar vor dem Diebstahlsversuch bereits aus dem Auto heraus angesprochen und sich nach dem Hund, u.a. der Rasse, erkundigt.

Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor.

Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon: 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.