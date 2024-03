Körperverletzung in der Nachtweidstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 19.03.2024 gegen 18:15 Uhr, griffen 2 unbekannte Männer einen 51-Jährigen in einem Imbiss in der Nachtweidstraße an. Die Unbekannten zerrten den Mann aus dem Imbiss heraus. Dann schlugen und traten sie ihn mehrfach, bevor sie zu Fuß Richtung Königstraße flüchteten.

Der 51-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Angreifer werden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 25-35 Jahre alt, zwischen 170-180 cm groß. Dunkel gekleidet.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Angreifern geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der PI Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nach Unfall mit Linienbus geflüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 19.03.2024 gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Kreuzung Mannheimer Straße/Sternstraße zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Beide wollten an der Kreuzung nach links abbiegen, als sich ihre Außenspiegel streiften. An dem Linienbus entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Der Lkw fuhr nach dem Unfall weiter in Richtung K3. Bei dem Lkw soll es sich um eine gelbe Zugmaschine mit Auflieger gehandelt haben.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter: 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Sachbeschädigung an Auto

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 16.03.2024 gegen 19 Uhr bis 18.03.2024 um 07 Uhr, beschädigten Unbekannte ein geparktes Fahrzeug der Marke Seat in der Rheinstraße. Die Täter zerkratzen dabei den Lack vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. An weiteren dort geparkten Fahrzeugen konnten keine Beschädigungen entdeckt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Erpressung nach Sex-Chat

Ludwigshafen (ots) – Bereits im Juli 2023 lernte ein 39-Jähriger vermeintlich eine Frau auf dem Messenger-Dienst „Telegram“ kennen. Er erhielt ein freizügiges Video von der Person und schickte ebenfalls ein solches Video von sich zurück. Als er dies tat, gab sich ein unbekannter Mann zu erkennen und erpresste den 39-Jährigen. Er forderte inzwischen 3x Geld von ihm und drohte mit der Veröffentlichung des intimen Videos, falls er nicht zahle. Der 39-Jährige zahlte insgesamt 400 Euro per Western Union an Personen im Ausland.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen.

Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu und senden Sie keine intimen Bilder oder Videos.

Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam

problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Falls Sie bereits erpresst werden: