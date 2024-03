Raub auf Supermarkt

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 19.03.2024 gegen 19.45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Raub auf einen Supermarkt in der Straße Am Kanal gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass zur genannten Zeit ein männlicher Täter den Supermarkt betrat und unter Vorhalt eines Messers den Inhalt der Kasse forderte. Durch die anwesende Kassiererin wurde daraufhin das Geld übergeben. Hiernach flüchtete der Täter.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 165-170 cm groß, normale Statur, dunklere Hautfarbe, schwarzer Kapuzenpulli mit weißer Schrift, graue Hose und Sneaker.

Nach Angaben einer weiteren Zeugin soll der Täter einen hinkenden Gang gehabt haben und in Richtung Schießgartenweg geflüchtet sein.

Tatbeute war ein mittlerer dreistelliger Betrag. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 17.03.2024 gegen 06.45 Uhr, wurde in der Straße Am Strandbad, Höhe Unterführung B9, ein Verkehrsunfall gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife festgestellt werden, eine 23-jährige Fahrerin aus Frankenthal, die Straße Am Strandbad in Richtung Benderstraße befuhr. In Höhe der Unterführung verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit Warnbaken der dortigen Baustelle.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei ihr Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Zeugen werden gebeten sich an die PIFrankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.