Bad Dürkheim: Überfahrener Hund – Verursacher begeht Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Mittwoch, 20.03.2024, gegen 09:30 Uhr, ging der 71-jährige Geschädigte mit seinem Hund (Yorkshire-Terrier) am Friedhof in Kallstadt spazieren. Dabei wurde er von einem schwarzen Mitsubishi überholt.

Beim Überholvorgang touchierte das Auto den Hund, welcher noch vor Ort verendete. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu nennen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere um Hinweise zu dem schwarzen Mitsubishi und dessen Fahrzeugführer.