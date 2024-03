Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

14-Jähriger flieht auf Leichtkraftrad vor der Polizei, Friedrichsdorf, Färberstraße, Dienstag, 19.03.2024, 13.20 Uhr

(da)Ein 14-Jähriger ist am Dienstag in Friedrichsdorf mit einem Leichtkraftrad vor der Polizei geflüchtet und dabei verunfallt. Gegen 13.20 Uhr stellten Kräfte der Polizeistation Bad Homburg in der Färberstraße ein mit zwei Personen besetztes Leichtkraftrad fest. An dem Zweirad waren keine Kennzeichen angebracht, zudem trug die Sozia keinen Helm. Die Polizei entschloss sich daher, das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch alle Anhaltezeichen und gab Gas. Dabei überholte er waghalsig andere Verkehrsteilnehmer und fuhr ungebremst in Kreuzungsbereiche ein. Schließlich raste er in eine Fußgängerzone, wo er an einer Treppe die Kontrolle über sein Gefährt verlor und stürzte. Eine Weiterfahrt konnte von den inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten verhindert werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 14 Jahre alt und somit noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Für das Motorrad bestand kein Versicherungsschutz und es war auch nicht zugelassen. Seine Mitfahrerin, die keinen Helm getragen hatte, war ebenfalls erst 14 Jahre alt. Beide erlitten bei dem Unfall leichte, oberflächliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus, wobei eine Polizeistreife den Krankentransport des Fahrers aufgrund seiner verbalen Aggressivität begleiten musste. Die Erziehungsberechtigten der beiden wurden über den Vorfall informiert. Da die Eigentumsverhältnisse des Motorrads vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnten, wurde dieses sichergestellt. Der jugendliche Fahrer muss sich nun wegen diverser Straftaten und Verstöße im Straßenverkehr verantworten.

In Bekleidungsgeschäft abgelenkt und bestohlen, Kronberg, Tanzhausstraße, Dienstag, 19.03.2024, 14 Uhr

(da)Eine Trickdiebin hat am Dienstag die Angestellte eines Bekleidungsgeschäftes in Kronberg getäuscht. Die Diebin betrat gegen 14 Uhr das Geschäft in der Tanzhausstraße. Dort lenkte sie die Mitarbeiterin mit gezielten Fragen ab, sodass diese ein im Geschäft befindliches Tablet und Smartphone kurz unbeaufsichtigt ließ. Diese Gelegenheit nutzte die Täterin aus, entwendete die beiden elektronischen Geräte und flüchtete aus dem Geschäft. Bei der Diebin handelte es sich um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau. Sie war etwa 1,65 Meter groß, korpulent und trug ein enges weißes T-Shirt. Nach Angaben der Mitarbeiterin hatte sie ein südosteuropäisches Aussehen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um sachdienliche Hinweise.

Einbruch in Ortsverband eines Rettungsdienstes, Bad Homburg, Urseler Straße, Montag, 18.03.2024, 14 Uhr bis Dienstag, 19.03.2024, 13 Uhr

(da)Zwischen Montag und Dienstag sind Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Rettungsdienstes eingebrochen. Der Ortsverband befindet sich in der Urseler Straße. Zwischen Montag, 14 Uhr und Dienstag, 13 Uhr gelangten die Einbrecher über einen Zaun auf das Gelände. Dort hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Was gestohlen wurde, bedarf derzeit noch weiterer Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei geführt. Entsprechend werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Schulfenster zerkratzt,

Usingen, Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße, Samstag, 16.03.2024, 17 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 7 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben am Wochenende die Fenster einer Schule in Usingen zerkratzt. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr unberechtigt Zutritt zum Schulgelände in der Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße. Hier zerkratzten sie zwei Fenster, sodass die darin befindlichen Glaselemente beschädigt wurden. Dadurch richteten sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Gemeindebüro mit Farbe beschmiert,

Bad Homburg, An der Leimenkaut, Mittwoch, 06.03.2024, 12 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 10 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte das Gemeindebüro einer Kirche in Bad Homburg verschandelt. Am Montag stellten die Verantwortlichen in der Straße „An der Leimenkaut“ die Schmierereien fest. Die Täter hatten im Zeitraum seit dem 06.03.2024 eine dem linken Spektrum zugehörige Zahlenkombination an die Fassade gesprüht. Die Polizei ermittelt nun. Hinweise zu den Farbschmierereien nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.