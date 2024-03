Bergstrasse

Hirschhorn: Stromkabel an Wehrbrücke gestohlen/Wer hat etwas gesehen?

Hirschhorn (ots) – Kriminelle hatten es in der Zeit zwischen dem 7. und 18. März

auf Kabel im Bereich der Wehrbrücke an der Kreisstraße 38 abgesehen. Ersten

Erkenntnissen zufolge ließen die Unbekannten etwa 2000 Meter Stromkabel im Wert

von rund 2700 Euro mitgehen.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben

oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den

Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens in Hirschhorn unter der Rufnummer

06272/9305-0 zu melden.

Zwingenberg: Autos geplündert und geflüchtet/Wer kann Hinweise geben?

Zwingenberg (ots) – Unbekannte machten sich in der Nacht zum Mittwoch (20.03.)

an zwei Fahrzeugen der Marke BMW, die auf dem Gelände eines Autohauses im Gießer

Weg abgestellt waren, zu schaffen. Die Kriminellen zerstörten zunächst Scheiben

der zwei Autos und entwendeten anschließend die Lenkräder samt Airbags, die

Navigationssysteme, Beleuchtung und Spiegel. Insgesamt werden die Schäden auf

mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim

unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

Hirschhorn: Stromkabel an Wehrbrücke gestohlen/Wer hat etwas gesehen?

Hirschhorn (ots) – Kriminelle hatten es in der Zeit zwischen dem 7. und 18. März

auf Kabel im Bereich der Wehrbrücke an der Kreisstraße 38 abgesehen. Ersten

Erkenntnissen zufolge ließen die Unbekannten etwa 2000 Meter Stromkabel im Wert

von rund 2700 Euro mitgehen.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben

oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den

Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens in Hirschhorn unter der Rufnummer

06272/9305-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Einbrecher schlagen Scheibe ein / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (16.3.) 16.30 und

Dienstagmittag (19.3.) 15 Uhr schlugen Kriminelle eine Fensterscheibe im ersten

Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Schwambstraße ein. Im Inneren des

Wohnhauses durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schubladen. Die

Eindringlinge entwendeten unter anderem Schmuck und eine Gitarre. Ob sie noch

weitere Gegenstände erbeuteten und wie hoch der Schaden ist, den sie

verursachten, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat (K 21/22) aus

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Schmuck und Bargeld gestohlen / Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Weiterstadt (ots) – Nachdem am Dienstag (19.3.) wertvoller Schmuck und Bargeld

aus zwei Wohnungen im Bereich Weiterstadt entwendet wurde, hat das

Einbruchskommissariat (K 21/22) aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach möglichen Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 16.45 und 21 Uhr hebelten Kriminelle ein Fenster eines

Einfamilienhauses in der Schubertstraße auf. Anschließend durchsuchten sie

mehrere Räume des Hauses, entwendeten wertvollen Schmuck und ergriffen unbemerkt

die Flucht. Der Schaden, den die Unbekannten hinterließen, liegt ersten

Schätzungen zufolge im unteren fünfstelligen Bereich.

Auf eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sandstraße hatten es bislang

unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 19 und 3 Uhr abgesehen. Sie verursachten

mehrere Tausend Euro Schaden, als sie sich Zutritt zur Wohnung verschafften,

sämtliche Schubladen durchwühlten und Bargeld entwendeten. Anschließend machten

sich unerkannt aus dem Staub.

Das Einbruchskommissariat ist mit den weiteren Ermittlungen betraut, prüft

Tatzusammenhänge und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Reinheim: Ausgerissene Galloway-Rinder verursachen Verkehrsunfall mit Verletzten

Reinheim (ots) – Am späten Dienstagabend (19.03.), 22.50 Uhr, befuhr ein

31-jähriger Opel-Fahrer aus dem östlichen Landkreis Darmstadt- Dieburg die B 38

aus Richtung Groß- Bieberau kommend in Fahrtrichtung Reinheim. In Höhe

„Sonnenhof“ beabsichtigte der PKW-Fahrer nach rechts in Richtung Reinheim

abzubiegen. Auf der Abbiegerspur kamen dem Opelfahrer plötzlich drei

Galloway-Rinder entgegengerannt, welche zuvor von einer Weide aus dem Groß-

Bieberauer „Schleifweg“ ausgerissen waren. Der 31- jährige stieß mit seinem

Fahrzeug nahezu frontal mit zwei Tieren zusammen, wodurch der PKW-Fahrer

verletzt und die Galloways getötet wurden. Ein 35-jähriger aus dem

Odenwaldkreis, welcher sich gerade auf der Suche nach den Rindern befand und auf

das Unfallgeschehen aufmerksam wurde, wurde durch das dritte Galloway an seinen

VW-Pick-up gedrückt und ebenfalls verletzt. Dieses Tier rannte im Anschluss in

grobe Richtung Reinheim davon und konnte bis zum Berichtszeitpunkt noch nicht

wieder aufgefunden werden. Weiterhin wurde der PKW Hyundai einer 42-jährigen aus

dem Landkreis Darmstadt- Dieburg durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Die beiden 35- und 31-jährigen PKW-Fahrer wurden zur weiteren ärztlichen

Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die verendeten Tiere wurden

durch den Besitzer von der Unfallstelle entfernt und die Fahrbahn durch die

Freiwillige Feuerwehr Reinheim gereinigt. Der Gesamtsachschaden an den

beschädigten Unfallfahrzeugen wird auf ca. 20000.- Euro geschätzt. In dem

Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Reinheim auch der

Organisatorische Leiter Rettungsdienst, ein Notarzt, drei Rettungswagen und drei

Polizeistreifen der Polizeistationen Ober- Ramstadt und Dieburg, sowie ein

Abschleppdienst eingesetzt. Die Suche nach dem dritten Galloway- Rind dauert

aktuell noch an.