Wiesbaden: Die Polizei-News

31-jähriger Mann aus einer Fachklinik im Rheingau vermisst,

Rheingau, seit Mittwoch, 20.03.2024, zwischen 01.30 Uhr und 04.00 Uhr

Wiesbaden (ots) – (mb)Seit heute Nacht wird der 31-jährige Gerome Schmidt aus

einer Fachklinik im Rheingau vermisst. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet

die Bevölkerung bei der Vermisstensuche um Mithilfe.

Herr Schmidt wurde letztmalig heute Nacht zwischen 01.30 Uhr und 04.00 Uhr von

dem Krankenhauspersonal gesehen und ist seitdem unbekanntem Aufenthalts. Die

durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.

Möglicherweise hält sich Herr Schmidt im Bereich Idstein auf. Aufgrund seines

Gesundheitszustandes kann eine Gefahr für den Vermissten nicht ausgeschlossen

werden. Nehmen Sie bitte beim Antreffen von Herrn Schmidt keinen eigenständigen

Kontakt zu ihm auf und verständigen Sie sofort die Polizei.

Der Vermisste ist 1,75 m groß, sehr schlank, hat blonde Haare und einen

Schnauzbart. Bekleidet ist er vermutlich mit rot-schwarz karierten Hemd, einem

weißen T-Shirt und einer schwarzen langen Hose.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Gerome Schmidt nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Zwei Übergriffe binnen einer Stunde,

Wiesbaden, Moritzstraße und Adolfsallee, Mittwoch, 20.03.2024, 00.30 Uhr und

01.30 Uhr

(mb)Binnen einer Stunde traf ein Täter gleich zweimal in Wiesbaden auf seine

Opfer und griff diese an.

Eine 20-Jährige wurde zunächst um 00.30 Uhr in der Moritzstraße von einer ihr

unbekannten männlichen Person angesprochen, als sie auf dem Beifahrersitz eines

Pkw saß und auf ihren Freund wartete. Als kurz darauf der 21-jährige Freund der

Dame hinzukam, entwickelte sich zwischen den beiden schnell ein Streitgespräch,

das anschließend körperlich eskalierte. Der Täter nahm einen Stuhl eines

nahegelegenen Kiosks und ging auf den 21-Jährigen zu, woraufhin es zu einem

Gerangel kam. Als die junge Frau aus dem Auto stieg, um den Streit zu

schlichten, griff der Täter zu einem mitgeführten Pfefferspray und sprühte es

auf seine Opfer. Zudem stieß er die Frau auf den Boden und warf eine

vorgefundene Eisenstange nach ihr, die allerdings ihr Ziel verfehlte. Nun ließ

der Täter von den beiden ab. Nachdem das Paar ihre Gesichter abgespült und das

Fahrzeug abgestellt hatte, trafen die beiden auf dem Nachhauseweg in der

Adolfsallee erneut den Täter. Diesmal brachte er den 21-Jährigen zu Boden und

schlug und trat nach ihm. Als die junge Frau um Hilfe rief, flüchtete der Täter

unerkannt in Richtung Rheinstraße. Die beiden wurden durch die Attacken leicht

verletzt. Der Angreifer wird als etwa 25 Jahre, ca. 1,75 m groß und mit

arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 2140 um

Hinweise auf den Angreifer.

Einbruchsversuch in Gaststätte,

Wiesbaden-Westend, Goebenstraße, Montag, 18.03.2024, 22.00 Uhr bis Dienstag,

19.03.2024, 16.00 Uhr

(mb)Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag versuchten Einbrecher vergeblich

in eine Gaststätte in Wiesbaden einzubrechen.

Die unbekannten Täter begaben sich zu einer Gaststätte in der Goebenstraße und

machten sich mit einem Hebelwerkzeug an einem der Fenster zu schaffen. Da dieses

jedoch Stand hielt, gelang es den Tätern nicht, in die Gaststätte einzudringen.

Letztlich ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich

unerkannt vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die

Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet

Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0.

Diebstahl aus Pkw,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Friedrich-Naumann-Straße, Dienstag, 19.03.2024, 04:12

Uhr

(mb)In der Nacht zum Dienstag hat ein Langfinger in Wiesbaden mehrere

Gegenstände aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen.

Im Schutze der Dunkelheit näherte sich der Unbekannte dem in der

Friedrich-Naumann-Straße geparkten und unverschlossenen KIA Sportage und öffnete

diesen. Aus dem Fahrzeuginneren nahm er unter anderem eine schwarze

Adidas-Sporttasche samt Inhalt sowie Apple Air Pads an sich und flüchtete

anschließend mit dem Diebesgut im Gesamtwert von knapp 650 Euro. Ersten

Ermittlungen zufolge war der Täter 30 bis 50 Jahre, schlank, hatte kurze dunkle

Haare mit einer lichten Stelle auf dem Kopf und einen kurzen dunklen Bart.

Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Kapuze und

heller Hose. Das 5. Polizeirevier ermittelt in diesem Fall und bittet um

sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 2540.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vandalen treiben ihr Unwesen in Schulgebäude, Bad

Schwalbach, Emser Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 09:15 Uhr bis Montag,

18.03.2024, 08:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Vandalen eine Schule in Bad Schwalbach

verwüstet und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Die

Unbekannten gelangten zwischen Donnerstag und Montag unbemerkt und auf

unbekannte Art und Weise in das Schulgebäude in der Emser Straße und ließen dort

in mehreren Räumen, darunter auch einem Toilettenraum, ihre Zerstörungswut aus.

Dabei wurden unter anderem Einrichtungsgegenstände um- und Mobiliar eingeworfen

und so ein Schaden von etwa 6.500 Euro verursacht.

Zeuginnen oder Zeugen, die am Wochenende rund um die Schule verdächtige

Beobachtungen gemacht oder etwas Ungewöhnliches gehört haben, melden sich unter

der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

Motorroller gestohlen,

Geisenheim, Am Rundacker, Festgestellt: Dienstag, 19.03.2024, 11:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen stahlen Unbekannte in Geisenheim einen

Motorroller. Am Dienstagvormittag bemerkte der Besitzer eines blauen

Piaggo-Rollers mit dem Kennzeichen RÜD-EX 503, dass dieser nicht mehr

aufzufinden war. Zuvor hatte das Zweirad auf seinem Grundstück in der Straße „Am

Rundacker“ gestanden. Wann und wie die Täter vorgingen, ist derzeit unklar.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Vorfahrt missachtet – Fahrerinnen leicht verletzt, Idstein, Landesstraße

3274, Dienstag, 19.03.2024, 17:18 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es an einer Autobahnauffahrt bei Idstein zu einem

Unfall mit Verletzten infolge eines Vorfahrverstoßes. Um 17:18 Uhr beabsichtigte

eine 18 Jahre alte Volvo-Fahrerin von der Landesstraße 3274 kommend auf die A3

aufzufahren. Dabei übersah sie jedoch eine entgegenkommende 36-Jährige, die in

einem Opel Crossland aus Richtung Ehrenbach in Richtung Idstein unterwegs war.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von

10.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Die beiden Frauen wurden vor Ort

in einem Rettungswagen ambulant behandelt.

Auto im Graben – Polizei sucht Zeugen, Taunusstein-Orlen, Wehener Straße,

Mittwoch 20.03.2024, bis 08:07 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen entdeckten Zeugen in einem Graben bei Taunusstein-Orlen

einen verunfallten und fahrerlosen Pkw. Die weiteren Ermittlungen zeigten, dass

der verantwortliche Fahrer wohl unter Alkoholeinfluss verunfallt und zu Fuß

geflüchtet war. Um 08:07 Uhr meldete ein Zeuge den an der Landesstraße 3274

zwischen Orlen und Wehen im Graben liegenden schwarzen Skoda. Die Polizei rückte

an, konnte aber neben dem Fahrzeug keine verantwortliche Person feststellen.

Demnach wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eröffnet und erste Ermittlungen

eingeleitet. An der Halteradresse trafen die Beamten auf einen zu diesem

Zeitpunkt unter Alkohol stehenden Mann, gegen den sich nun die Ermittlungen

richten. Er musste die Polizei für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, oder Personen, die das

verunfallte Fahrzeug schon vor 08:07 Uhr an der Unfallstelle wahrgenommen haben,

sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.