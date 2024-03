Mannheim: Unbekannte Täter entwenden Getränkeflaschen und Leergut

Mannheim (ots) – Aus einem Innenhof eines Getränkehandels in der Zielstraße

wurden sowohl am Sonntag als auch am Montag in den frühen Morgenstunden zwischen

02 Uhr und 03 Uhr Getränke- und Leergutflaschen entwendet.

Ersten Ermittlungen zu Folge agierten drei unbekannte Täter gemeinsam. Eine

männliche Person, die mit einem hellen Hoodie bekleidet war, überstieg das

geschlossene Hoftor, während zwei weitere unbekannte Täter mit Fahrrädern vor

dem Tor warteten und die Umgebung beobachteten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten

Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Mannheim: Geklautes hochwertiges Fahrrad entdeckt

Mannheim (ots) – Während ihrer Streifenfahrt fiel zwei Polizisten eine

polizeibekannte 45-Jährige auf, die mit einem hochwertigen E-Bike unterwegs war.

Diese wurde einer Personenkontrolle unterzogen und zu den Besitzverhältnissen

des Rades befragt. Nachdem sie angab, dieses als Geschenk erhalten zu haben,

wurde die Rahmennummer des Fahrrads mit dem polizeilichen Fahndungsbestand

abgeglichen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieses vor einiger Zeit durch

einen Diebstahl abhandengekommen war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und wird

seinem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben werden. Die Ermittlungen zu dem

Sachverhalt hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen.