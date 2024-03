BAB 61, PP Wiesbach -70Prozent Beanstandungsquote – Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Armsheim (ots) – Gemeinsam kontrollierten am heutigen Vormittag Kontrollkräfte

der VD Mainz, des Polizeipräsidiums Südhessen, Westhessen und des BALM auf der

BAB 61, PP Wiesbach den gewerblichen Güter- und Personenverkehr.

Bei 13 von 19 Fahrzeugen kam es zu Beanstandungen.

Der Großteil der Fahrer musste wegen Verstößen im Bereich der

Sozialvorschriften, der Ladungssicherung oder kleineren technischen Mängeln eine

Verwarnung bezahlen und konnte dann die Fahrt fortsetzen.

In 4 Fällen wurde allerdings massiv gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen,

sodass Sicherheitsleistungen im vierstelligen Bereich gezahlt werden mussten.

Hier wurden Lenkzeiten deutlich überschritten, Ruhezeiten nicht ausreichend

eingelegt oder erst gar keine Aufzeichnungen vorgelegt.

Bei einem mit Mutterboden beladenen Gespann aus LKW und Anhänger war der LKW um

ca. 2 t überladen. Der Fahrer musste mühsam mittels Schaufel die 2 t auf den

Anhänger und ein weiteres Fahrzeug verteilen.

Ganz zu Ende der Kontrolle wurde dann noch das „Highlight“ festgestellt: Bei

einem nicht mehr zugelassenen Kleintransporter wurde ein gefälschtes Kennzeichen

angebracht. TÜV-Plakette und Siegel waren von einem anderen Kennzeichen

ausgeschnitten und aufgeklebt worden. Dies fiel den Kontrollkräften natürlich

sofort auf. Fahrer und Halter werden nun wegen Urkundenfälschung beanzeigt.

Mainz – Hartenberg-Münchfeld Raub eines Smartphons

Mainz – Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am gestrigen Abend, gegen 19:05 Uhr meldete

sich ein Mann auf dem Neustadtrevier, dass er gerade beraubt wurde. Er hatte

sich in der Hegelstraße aufgehalten, als drei männliche Jugendliche ihn

plötzlich geschlagen und sein Smartphone aus der Hosentasche gezogen hatten. Als

sich der 23-jährige Melder nicht mehr auf den Beinen halten konnte, traten die

Täter weiter auf ihn ein und schlugen immer wieder zu. Nachdem er schließlich

die Flucht ergreifen konnte, traf er auf einen Helfer, der für ihn die Polizei

informierte. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten zwei der drei Täter

angetroffen und kontrolliert werden, wobei das Telefon nicht aufgefunden wurde.

Die beiden Jugendlichen wurden erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss

an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Wer den Vorfall in der Hegelstraße beobachtet hat oder flüchtende Personen

gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der

Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Drais Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz – Drais (ots) – Wie gestern Nachmittag bekannt wurde, hatten sich

unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße „An den Platzäckern“

gewaltsam Zugang verschafft. Die Eigentümerin hatte das Haus am Vormittag

verlassen und war bei ihrer Rückkehr am Mittag auf den Einbruch aufmerksam

geworden. Die Täter gelangten offenbar über den rückwärtigen Bereich ins Haus.

Hier durchwühlten sie das Erdgeschoss sowie das Kellergeschoss und verließen das

Haus schließlich wieder über die Hausrückseite. Am Tatort wurde durch

Kriminalbeamte eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen zum Fall laufen,

unter anderem hinsichtlich des Stehlguts.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder gegen späten

Vormittag/ Mittag etwas Auffälliges im Bereich Mainz-Drais gesehen hat, wird

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633

in Verbindung zu setzen.

Mainz – Innenstadt Randalierer im Tankstellenshop

Mainz – Innenstadt (ots) – Dienstag, 19.03.24 / 21:25 Uhr

Die Gutmütigkeit eines Tankstellen-Mitarbeiters in der Binger Straße wurde

gestern Abend ausgenutzt, als dieser einem Kunden ein Telefon lieh und er im

Anschluss den Frust über das Telefonat über sich ergehen lassen musste. Der

aggressive Mann schrie im Verkaufsraum herum und schlug gegen eine

Plexiglasscheibe, die dabei beschädigt wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten

konnten den Mann vorerst nicht an der Tankstelle antreffen. Eine Meldung über

einen Randalierer am Münsterplatz führte die Beamten jedoch zum Aggressor, der

schließlich in einer Straßenbahn angetroffen werden konnte. Da der 48-jährige

Mainzer erneut schrie und äußerst aggressiv auftrat wurde er von den Beamten

gefesselt und zur Innenstadt-Dienststelle gebracht. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest belief sich auf 1,4 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen

Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt, da er beim Verlassen der Tankstelle

noch eine Flasche mitgenommen hatte ohne diese zu bezahlen.

Verstärkte Kontrollen gegen illegales Tuning und Autorennen am „Car Friday“ (FOTO)

Mainz (ots) – Die bundesweite Autoschrauber-Szene hat den Karfreitag seit

einigen Jahren zum „Car Friday“ umgetauft. Bei der traditionellen

Saisoneröffnung der Autotuner war in der Vergangenheit auch am Nürburgring, dem

Motorsport-Mekka schlechthin, stets viel los. Am kommenden Karfreitag treffen

sich wieder zahlreiche Autobegeisterte aus der Poser- und Tuner-Szene, um sich

gegenseitig ihre PS-starken Fahrzeuge vorzuführen.

Allerdings kommt es bei diesen Treffen auch häufig zu negativen

Begleiterscheinungen durch Raser, illegale Tuner und Poser – beispielsweise

Lärmbelästigung oder illegale Autorennen.

Die Verkehrsexperten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz weisen in diesem

Zusammenhang darauf hin, dass die Durchführung von Autorennen gemäß § 315 d

Strafgesetzbuch verboten ist. Vielen ist dabei nicht bewusst, dass es nicht auf

die Länge der gefahrenen Strecke ankommt. Teils verabreden sich die

Teilnehmenden im Vorfeld des Treffens zum Rennen oder beschließen dort spontan

ein Rennen durchzuführen. Der oder die Veranstalter solcher illegalen Autorennen

machen sich ebenso strafbar.

Die Strafen treffen die Auto-Fans meist hart. Es können Punkte in Flensburg

zusammen mit hohen Bußgeldern fällig werden. Auch besteht die Möglichkeit, dass

die Fahrerlaubnis entzogen und sogar das Fahrzeug beschlagnahmt wird. Eine

Freiheitsstraße von bis zu zehn Jahren wird verhängt, wenn es zu einem

Personenschaden kommt.

Deshalb möchte sich die Polizei insbesondere an alle Mitglieder der Tuning-Szene

wenden und daran appellieren, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Dieser

Appell richtet sich grundsätzlich an alle Verkehrsteilnehmenden.

Fahren Sie der Verkehrssituation angemessen und halten Sie sich

an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Nehmen Sie nicht an illegalen Kraftfahrzeugrennen teil oder

veranstalten diese. Sie machen sich strafbar.

Führen Sie alle erforderlichen Unterlagen zu den Umbauten an

Ihrem Fahrzeug mit.

Informieren Sie bei Kenntnis eines illegalen Autorennens

unmittelbar die Polizei unter 110.

Des Weiteren bittet die Polizei zur Aufklärung von illegalen

Autorennen erstellte Videos an die Polizei zu übermitteln. Sie

helfen damit möglicherweise Straftaten aufzuklären.

In Rheinland-Pfalz kontrolliert die Polizei über Ostern verstärkt, um solche

Verstöße konsequent zu ahnden.

Zudem möchte das LKA auf die APP der „TUNE IT! SAFE!“-Kampagne hinweisen, welche

sich als Ratgeber für sicheres Tuning hervorragend eignet. Hier gibt es die

Möglichkeit, ein 360°-Foto vom Fahrzeug zu erstellen. Spannende Messergebnisse

liefert zudem der integrierte dB-Messer.

Zeugenaufruf – Verkehrsunfallflucht

Am 19.03.2024 um 16:36 Uhr ereignete sich in 55411 Bingen im Kreuzungsbereich Schloß-Straße/ Hildegardisstraße ein Verkehrsunfall. Dabei waren drei Kraftfahrzeuge beteiligt, wobei zwei miteinander kollidierten. Der Zusammenstoß entstand durch ein Nicht-Beachten der Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“. Hierbei ist, nach Angabe von Verkehrsunfallzeugen, ein weißer Kastenwagen mit grün-weiß-farbigem Logo von der Hildegardisstraße in die Schloß-Straße abgebogen und hat dabei die Sicht des Kreuzungsbereichs beeinträchtigt. Aufgrund dieser Beeinträchtigung kollidierten die anderen beiden PKWs miteinander. Der Kastenwagen beendete seinen Abbiegevorgang und fuhr seine Fahrt fort. Wer kann sachdienliche Hinweise auf den Kastenwagen und dessen Fahrer geben? Bitte bei der Polizei melden.