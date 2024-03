Mehrere Personen nach Auseinandersetzung verletzt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 20.03.2024 gegen 13:15 Uhr, ereignete sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern auf dem Gelände einer Schule in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer. Hierbei wurde ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt. Dieser wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 18- und ein 17-Jähriger wurden leicht verletzt.

Polizeikräfte nahmen in der Nähe der Schule 2 Tatverdächtige im Alter von 16-21 Jahren fest. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und zu den Hintergründen der Tat dauern an. Es werden nun Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus Supermarkt

Speyer (ots) – Am Montag 18.03.2024 gegen 06:30 Uhr, nahm ein 32-Jähriger diverse Waren im Wert von ca. 350 Euro von der Auslage eines Supermarktes in der Schifferstadter Straße und verstaute diese in seinen mitgeführten Taschen.

Dabei wurde er von Mitarbeitern des Supermarktes beobachtet und beim Verlassen des Geschäftes angesprochen. Bis zum Eintreffen der Polizei verblieb der Mann vor Ort, die Ware wurde anschließend den Mitarbeitern des Geschäftes wieder ausgehändigt.

Diebstahl aus Fahrradkorb

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 15:53 Uhr befuhr eine 85-jährige Fahrradfahrerin die Große Gailergasse. Währenddessen näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad und überholte sie. Hierbei griff er in den auf dem Gepäckträger befindlichen Fahrradkorb und entwendete den beigefarbenen Jutebeutel der Geschädigten.

Hierin befanden sich lediglich Kosmetik- und Hygieneartikel im Wert von ca. 10 Euro. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und verfolgte den Beschuldigten zu Fuß bis zur Gilgenstraße, wo sie ihn aus den Augen verlor.

Der Tatverdächtige trug eine schwarze Bomberjacke mit beigen Streifen.

Die Polizei bittet um weitere sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Personenbeschreibung des Tatverdächtigen unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

PKW im Meisenweg durchwühlt

Speyer (ots) – Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21 Uhr und 6 Uhr drangen unbekannte Täter in zwei im Meisenweg in Speyer-Nord unverschlossen geparkte PKW ein und durchwühlten diese, mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Täter machten keine Beute und verursachten keinen Sachschaden.

Der Diebstahlsversuch gelangte der Polizei erst am Dienstag zur Kenntnis.