Brand

Niederotterbach (ots) – Einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei löste am 19.03.2024, gegen 13.20 Uhr, ein brennender Topf mit Öl in einer Wohnung in Niederotterbach aus. Das Öl im Topf hatte sich entzündet und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Gebäude- und Personenschaden ist nicht entstanden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Die 35-jährige Geschädigte parkte am Dienstag 19.03.2024 gegen 16.45 Uhr, ihren dunkelgrünen Opel Astra auf dem Parkplatz in der Kettengasse. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden im Bereich der hinteren linken Tür fest. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro

Zeugenhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de