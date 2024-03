Bad Bergzabern (ots) – Eine angebliche Pflegekraft besuchte am 15.03.2024 gegen 13.30 Uhr, eine 92-jährige Heimbewohnerin. Die ca. 35-jährige Frau trug einen weißen Kittel, Mundschutz und ein Stethoskop um den Hals. Unter einem Vorwand verschaffte sie sich Zugang zu der Wohnung der Seniorin und machte mit ihr Gymnastikübungen um angeblich ihren Fitnesszustand zu überprüfen.

Nach ca. 10 Minuten verließ sie wieder die Wohnung. Am Montag 18.03.2024, stellte die Geschädigte schließlich fest, dass aus der Wohnung Schmuck im Wert von ca. 1.500 Euro entwendet wurden.

Ein weiterer Diebstahlsversuch bei einer 93-jährigen Bewohnerin schlug fehl, da die Seniorin den Betrug erkannte und die Frau aus der Wohnung drängte. Daraufhin flüchtete die Täterin und fuhr mit einer weiteren männlichen Person in einem grauen BMW Combi davon.

Täterbeschreibung: ca. 160 cm groß, schmächtige Statur, lange dunkle Haare.

Zeugenhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de