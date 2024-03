Sicherstellung von Schusswaffen durch die Polizei

Hohen-Sülzen (ots) – Am Dienstagabend wurde kurz vor 18 Uhr ein Hinweis aus der

Bevölkerung an die Polizei Worms herangetragen, wonach sich ein Mann aus

Hohen-Sülzen in einem akuten psychischen Ausnahmezustand befände.

Breits beim Eintreffen der Polizei vor Ort konnten auf dem von außen einsehbaren

Grundstück dem Anschein nach Schusswaffen im Nahbereich des Mannes gesichtet

werden.

Der Polizei war zudem bekannt, dass sich der Mann legal im Besitz von

Schusswaffen befand, weshalb frühzeitig Spezialkräfte hinzugezogen wurden.

Da sich der Verdacht einer psychischen Ausnahmesituation des Mannes auch für die

Polizei bestätigte, wurde er durch Spezialkräfte der widerstandslos in Gewahrsam

genommen. Hierbei blieb er unverletzt und konnte im Anschluss in einer

psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Im Rahmen der richterlich angeordneten Durchsuchung des Anwesens, wurden die

dort aufgefundene Munition sowie Schusswaffen, worunter sich auch mehrere

Langwaffen befanden, präventiv polizeilich sichergestellt.

Die Überprüfung der Waffen und der Rechtmäßigkeit des Besitzes sind Gegenstand

der laufenden Ermittlungen.