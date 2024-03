Landesweite Aktionswoche der Polizei Rheinland-Pfalz „Deine PoliZEIT“

Kaiserslautern (ots) – Landesweite Aktionswoche der Polizei Rheinland-Pfalz

„Deine PoliZEIT“ Die Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltet vom 5. bis 14. April

2024 die landesweite Aktionswoche „Deine PoliZEIT“. Unter diesem Motto werden

verschiedenste Veranstaltungen zur Nachwuchswerbung in ganz Rheinland-Pfalz

gebündelt angeboten.

Schülerinnen, Schüler, Eltern und alle weiteren Interessierten sind herzlich

eingeladen, praxisnahe Einblicke in die vielfältigen Facetten des Polizeiberufs

zu gewinnen und im direkten Austausch relevante Informationen zu erhalten.

Die Veranstaltungsreihe der Polizei Rheinland-Pfalz umfasst unter anderem Events

wie „Open House“ in Trier, „Table Talk with Cops“ in Kaiserslautern, ein „Meet

and Greet“ mit den Protagonistinnen und Protagonisten der bekannten SWR-

Fernsehreihen „Die Nachtstreife“ in Mainz und „#Tatort Ludwigshafen“ oder auch

ein Bewerbungstraining in Koblenz. Den Auftakt bildet eine

Informationsveranstaltung an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am

Freitag, 5. April 2024.

Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte werden

daher gebeten, regelmäßig die extra dafür eingerichtete Seite

https://www.polizei.rlp.de/aktion zu besuchen. Dort finden Sie weitere

Informationen und Anmeldemöglichkeiten. Bitte beachten Sie zudem, dass die

Termine fortlaufend aktualisiert werden.

Die Polizei Rheinland-Pfalz freut sich über die Teilnahme aller Interessierten

und steht während der Aktionswoche für alle Fragen rund um das Studium und einer

Karriere bei der Polizei zur Verfügung.

Für Interessierte, die während der Aktionswoche keine Möglichkeit zur Teilnahme

haben, finden auch außerhalb dieses Zeitraums regelmäßig

Informationsveranstaltungen statt. Die Termine werden im Veranstaltungskalender

auf der Karriereseite veröffentlicht unter www.polizei.rlp.de/karriere. |hdprp

ROADPOL-Kontrolle: Gurtverstöße im Blick

Kaiserslautern (ots) – ROADPOL (European Roads Policing Network) ist ein

europaweites Netzwerk der Verkehrspolizeien. Das Polizeipräsidium Westpfalz

beteiligt sich regelmäßig an Aktionen des Netzwerks. Durch zielgerichtete

Maßnahmen soll die Sicherheit auf Straßen erhöht werden, um somit die Zahl von

Verkehrsunfalltoten zu senken. So wurde beispielsweise vergangene Woche

flächendeckend vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Besonderes Augenmerk

lag hierbei auf der Gurtpflicht. Bei etwa 800 Verkehrskontrollen konnten in der

Westpfalz 135 Verstöße gegen die Anschnallpflicht festgestellt werden. Die

Betroffenen wurden verwarnt – 30 Euro sind fällig, wenn der Gurt nicht

ordnungsgemäß angelegt ist. Schon bei Unfällen mit geringer Geschwindigkeit kann

es infolge eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes zu schweren Verletzungen

kommen. Deshalb: Immer anschnallen, auch bei kurzen Fahrten! |ma

Kind durch E-Scooter-Fahrer verletzt – Hinweise gesucht

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines E-Scooter hat am Dienstagnachmittag im

Stadtteil Erfenbach einen Elfjährigen verletzt, dann flüchtete der Unbekannte.

Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.

Der Junge lief gegen 15 Uhr auf dem Gehweg in der Siegelbacher Straße, als ihn

der E-Scooter-Fahrer in Richtung Siegelbach überholte und dabei zur Seite stieß.

Hierdurch fiel der Elfjährige in eine Hauseingangstür mit Glasfront. Das Glas

zerbrach und der Junge zog sich eine stark blutende Schnittverletzung zu. Ohne

sich um den Verletzten zu kümmern, machte sich der Fahrer des Elektrorollers aus

dem Staub. Der Junge ging zunächst nach Hause, wurde aber von dort mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht

nach dem unbekannten E-Scooter-Fahrer. Von ihm ist bekannt, dass er mit einem

grünen E-Roller unterwegs war. Der Mann könnte etwa 18 Jahre alt sein, hat

schwarze mittellange Haare und ein Schnauzbart. Zur Tatzeit trug er einen

schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose und weiße Schuhe. Die Polizei fragt:

Wer hat zum genannten Zeitpunkt den Rollerfahrer gesehen? Wer kann Angaben zu

dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der

Telefonnummer 0631 360-2250 entgegen. |cla

Roller frisiert, Strafanzeige erhalten

Baalborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Montagnachmittag kontrollierte die

Polizei einen 57-Jährigen, der mit seinem Zweirad bei Sembach unterwegs war. Bei

der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug als Mofa zugelassen war,

was eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde bedeutet.

Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Roller technisch verändert wurde. Um

Gewissheit zu erlangen, erfolgte auf der Dienststelle eine Messung auf einem

Prüfstand. Das Ergebnis: 80 Stundenkilometer. Somit handelte es sich bei dem

Fahrzeug nicht mehr um ein Mofa, was gleichzeitig bedeutet, dass für das Führen

eine Fahrerlaubnis erforderlich ist. Da der Fahrer nicht im Besitz eines

Führerscheins war, wurde ein Verfahren wegen dem Verdacht des Fahren ohne

Fahrerlaubnis eingeleitet. |ma

Fahrradschloss geknackt und E-Bike geklaut

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Mittwoch,

20. März, an einem gesicherten E-Bike in der Straße „Im Haderwald“ zu schaffen.

Das Elektro-Fahrrad stand vor einer Spielothek. In der Zeit von Mitternacht bis

1:45 Uhr durchtrennten die Diebe das Fahrradschloss des Pedelec. Anschließend

machten sie sich mitsamt dem Rad aus dem Staub. Aktuell liegen keine Hinweise

auf die Täter vor. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat im genannten Zeitraum

etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Auto nie unverschlossen stehen lassen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen, 19. März, aus

einem unverschlossenen Auto Bargeld und eine EC-Karte gestohlen. Als die

30-Jährige zu ihrem Wagen in der Gottfried-Kinkel-Straße zurückkam, bemerkte sie

den Verlust und meldete diesen bei der Polizei. Wie sich herausstellte, wurden

kurz nach der Tat zwei Buchungen mit der EC-Karte getätigt. Der Schaden beträgt

aktuell mindestens 30 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat den Diebstahl

beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Handtasche nie offen stehen lassen

Kaiserslautern (ots) – Im Aufenthaltsraum eines Krankenhauses in der

Hellmut-Hartert-Straße entwendete ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen, 19.

März, eine Handtasche. Die 24-Jährige stellte die Tasche zu ihrem Schichtbeginn

in ein Regal. Gegen Dienstende bemerkte sie, dass diese mitsamt Inhalt

verschwunden war. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des

Diebstahls aufgenommen und fragt nun: Wer hat im Zeitraum von 4:30 Uhr bis 5:15

Uhr etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla