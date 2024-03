Dillenburg: Frau angespuckt – Zeugenaufruf

Nachdem eine 25-Jährige aus Eschenburg einem unbekannten Mann nach ersten Erkenntnissen keine Zigarette gab, spuckte er sie unvermittelt an. Als sich die Frau mit einer Freundin am Dienstagabend (19.03.24) gegen 20.10 Uhr in einem VW auf dem Action-Parkplatz in der Straße „Am Sportzentrum“ befand, fragte der Unbekannte nach einer Zigarette. Sie bot ihm keine an, er sagte daraufhin etwas und spuckte in ihre Richtung. Danach flüchtete er. Der Tatverdächtige soll zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein, etwa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig. Er hat eine schmale Statur, dunkle Haare und trug einen grauen Kapuzen-Hoodie und eine Camouflage-Hose. Er sprach deutsch mit Akzent. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen? Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Aßlar: Fahrzeugteile und Helm weg

Die Fahrzeugteile eines Rollers und einen Helm ließ ein Unbekannter in der Bachstraße in Werdorf mitgehen. Der Dieb montierte am Dienstag (19.03.24) zwischen 10.00 und 22.00 Uhr den Blinker, Außenspiegel und die Freisprechanlage ab. Dabei beschädigte er das schwarze Zweirad. Zudem entwendet er auch den Motorradhelm des Besitzers. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Bronzefigur gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag (18./19.03.24) entwendeten Unbekannte zwei Bronzefiguren aus einem Vorgarten in der Sonnenstraße. Die Besitzerin stellte den Diebstahl am Dienstag gegen 10.00 Uhr fest. Es handelt sich bei dem Diebesgut um etwa um eine 200 Kilogramm schwere Bronzefee und einen etwa 150 Kilogramm schweren Flötenspieler. Beide Figuren sind etwa 1,20 Meter groß. Wer hat den Abtransport der Figuren beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Herborn: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Straße „Hintersand“ touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Toyota. Der graue Yaris stand dort am Montag (18.03.24) zwischen 09.30 und 12.00 Uhr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 zu melden.

Dillenburg: Drei Schüler verletzt

Nachdem ein Schüler in einer Dillenburger Schule in der Herwigstraße Reinigungsmittel versprühte, rückten gegen 11.00 Uhr der Rettungsdienst und die Polizei zu der Schule aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühte ein Schüler in einem Schulungsraum mit dem Reinigungsmittel. Zwei von ihnen kamen mit Hautreizungen in eine Dillenburger Klinik, ein Schüler kam mit einer Augenreizung in eine Fachklinik. Die genauen Umstände sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.