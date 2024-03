Borken – Versuchter Einbruch in einen Lebensmittelmarkt – 40-jähriger Mann aus Borken vorläufig festgenommen

Tatzeit: Sonntag, 17.03.2024, 22:19 Uhr

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Borken wurde am Sonntag, 17.03.2024, vorläufig festgenommen, da er versuchte in einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Borken einzubrechen.

Anwohner hatten am Sonntagabend laute Geräusche aus dem Bereich des Lebensmittelmarktes wahrgenommen und hatten Nachschau gehalten. Hierbei entdeckten sie den Tatverdächtigen und alarmierten die Polizei. Der 40-jährige Tatverdächtige flüchtete daraufhin vom Tatort, wurde aber durch weitere beherzte Zeugen verfolgt. Die Zeugen hatten auch versucht den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, wobei sich dieser immer wieder los riss. Wenig später gelang es einer Polizeistreife den Tatverdächtigen im Innenstadtbereich von Borken vorläufig festzunehmen.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Tatverdächtige vergeblich versucht hatte die Eingangsglasschiebetür des Lebensmittelmarktes aufzubrechen, wobei diese auch beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Der Tatverdächtige wurde zwecks Sachbearbeitung auf die Polizeistation nach Homberg verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde bei dem Tatverdächtigen auch eine Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Schwalmstadt – Mountainbike gestohlen

Tatzeit: Samstag, 16.03.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter haben im angegebenen Tatzeitraum ein Mountainbike von einem Hinterhof in der Fritzlarer Straße in Schwalmstadt-Treysa gestohlen. Das Mountainbike der Marke CUBE mit den Farben grau/rot wurde durch den Besitzer an einem dortigen Regenfallrohr angeschlossen. Die unbekannten Täter entfernten das Fahrradschloss auf unbekannte Art und Weise und entwendeten im Anschluss das Mountainbike im Wert von 1000,- EUR.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Kabeldiebe am Werk – Bundespolizei sucht Zeugen

Fritzlar (ots) – Am Güterbahnhof in Fritzlar haben bislang Unbekannte etwa 200

Meter verbaute Starkstromkabel sowie einen 100 Meter langen Starkstromkabelring

abgetrennt und entwendet. Festgestellt wurde der Schaden gestern Abend (19.3. /

19:30 Uhr) durch einen Mitarbeiter der geschädigten Baufirma.

Die Schadenshöhe wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit muss noch

ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu

melden.

Hinweise der Bundespolizei für Metallhändler: Als Ankäufer von Altmetall sind

Sie oft erste Anlaufstelle für diejenigen, die unerlaubt Metallteile von

Bahnanlagen entfernen. Schützen Sie sich vor kriminellen Machenschaften und

verhindern Sie damit strafbare Handlungen.