Lebensgefährlicher Ausflug in den Gleisbereich

Frankfurt am Main (ots) – Der Bundespolizei wurde am Dienstagabend eine

männliche Person in den Gleisen im Bereich der Bahnsteige 9/10 des Frankfurter

Hauptbahnhofs gemeldet. Die beiden betroffenen Gleise wurden daraufhin umgehend

gesperrt.

Nach Mitteilung eines weiteren Zeugen vor Ort mussten die eingesetzten Beamten

nunmehr davon ausgehen, dass sich die Person in den Vorbahnhof begeben hat.

Sodann wurde der gesamte Hauptbahnhof für den Zugverkehr gesperrt.

Die Fahndung nach dem 46-jährigen Mann verlief letztlich erfolgreich und er

konnte am Ende des Servicebahnsteigs zwischen den Gleisen 9 und 10 festgestellt

werden. Bei der sicheren Verbringung aus dem Gleisbereich gab der alkoholisierte

Mann an, seinen Rucksack gesucht zu haben.

Durch die rund zehnminütige Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs ab 21:20 Uhr

erhielten 10 Züge insgesamt 102 Minuten Verspätung. Dem Mann droht nun ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich: Der Aufenthalt in

den Gleisen ist lebensgefährlich! Züge nähern sich nahezu lautlos und sind für

das menschliche Ohr erst sehr spät wahrnehmbar.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/01_Eigene-Vorsicht/Eigene-Vorsicht_node.html

Elektrowerkzeuge im Wert von 10.000 Euro entwendet – Zeugen gesucht

Frankfurt am Main (ots) – Während der Betriebsruhe von Montagabend auf

Dienstagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Baustelle

in der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs, welche durch einen Bauzaun

gesichert ist. Hier brach er mehrere mit einem Vorhängeschloss gesicherte

Werkzeugkisten auf und entwendete diverse elektronische Werkzeuge. Der

Schadenswert wird auf 10.000 Euro beziffert.

Bei Wiederaufnahme der Bauarbeiten gegen 04:40 Uhr (19.03.) wurde der Diebstahl

durch einen Mitarbeiter festgestellt und hiesiger Dienststelle gemeldet. Der

Tatort wurde anschließend durch Spezialkräfte der Kriminaltechnik untersucht.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main sucht Zeugen, die Beobachtungen

gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten. Diese können

unter der Telefonnummer 069/130145 1100 oder unter

bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de gemeldet werden.

Portugiesischer Liebesbetrüger am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Montag nahmen Bundespolizisten einen 41-jährigen Portugiesen aufgrund eines Fahndungshinweises direkt am Flieger fest. Der Mann kam aus Peking/China und wollte eigentlich nach Bukarest/Rumänien weiterreisen. Doch durch die Fahndung der amerikanischen Behörden endete seine Reise am Flughafen Frankfurt am Main.

Der U.S. District Court Southern District of New York suchte den Portugiesen bereits seit August 2020. Ihm wird vorgeworfen in den USA durch eine Form des Internetbetruges, des sogenannten „online romance scams“ einen finanziellen Vorteil von mindestens 250.000 US-Dollar erlangt zu haben. Der Mann spielte auf Online-Dating-Plattformen mit der Liebe der Frauen, missbrauchte deren Vertrauen und brachte die Opfer so dazu, ihm Geld zu überweisen.

Der Portugiese wartet nun auf die Auslieferung in die USA, wo ihm bis zu 42 Jahre Haft drohen.

Frankfurt – Nordend: „Da guckst du oder?“ – alkoholisierter Rollerfahrer stellt sich selbst

Frankfurt (ots) – (ha) Ein Elektrorollerfahrer sprach am gestrigen Diebstagabend

einen Polizeibeamten an der roten Ampel an. Im Zuge der Unterhaltung stellte

sich heraus, dass für das Führen seines Rollers ein Führerschein benötigt wird,

den er nicht hatte. Darüber hinaus fuhr er unter Alkoholeinfluss. Das Gespräch

endete in einer Festnahme.

Gegen 19:45 Uhr stand ein Polizist mit einem Streifenwagen an einer roten Ampel

im Bereich Adickesallee / Bertramstraße. Während er wartete, fuhr ein

63-jähriger Mann auf seinem Elektroroller neben ihn und sagte: „Guten Abend, da

guckst du, oder?“, was der Polizeibeamte in der Tat zum Anlass nahm genauer

hinzuschauen.

Mit der Aussage spielte der Fahrer auf seinen Roller an, der Beamte forderte ihn

daraufhin auf rechts ran zu fahren.

Nachdem der Rollerfahrer dieser Anweisung Folge leistete, wurde der Roller,

inspiziert. Die ausgehändigten chinesischen Fahrzeugpapiere, die zum Teil auf

Englisch waren bescheinigten, dass der Roller mindestens 45 km/h erreichen kann

und somit eine Fahrerlaubnis benötigt, über diese der Mann nicht verfügt. Hinzu

kam, dass der Mann sehr deutlich nach Alkohol roch, ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille.

Die Beamten brachten den 63-Jährigen sodann zwecks Blutentnahme auf das

Polizeipräsidium. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens unter

Alkoholeinfluss, sowie des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten.

Frankfurt – Nordend: Festnahme nach Diebstahl aus Fahrradkorb

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Dienstagabend (19. März 2024) nahmen

Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor die Handtasche einer Frau aus ihrem

Fahrradkorb gestohlen hatte.

Eine 53-jährige Frau meldete gegen 17:10 Uhr bei der Polizei, dass ihre

Handtasche vor wenigen Minuten aus ihrem Fahrradkorb entwendet wurde. Da sich in

der Tasche auch ihr Mobiltelefon befand, war sie in der Lage nachzuvollziehen,

dass ihr Handy gerade mehrfach den Standort im Bereich Frankfurt-Nordend

änderte.

Eine hinzugezogene Streife konnte dann im Bereich der Weberstraße / Koselstraße

einen 30-jährigen Mann festnehmen, der zunächst versucht hatte sich einer Tasche

zu entledigen, in der sich auch das Mobiltelefon der Geschädigten, sowie ihre

Handtasche befand. Die Beamten fanden ebenfalls ein kleines Küchenmesser, sowie

ein Taschenmesser in seinen Hosentaschen.

Der wohnsitzlose Mann wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die

Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt verbracht.

WARNHINWEIS der Polizei:

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei keine Wertgegenstände unverschlossen und

unbeobachtet auf dem Gepäckträger oder in Fahrradkörben mitzuführen. Geben Sie

Dieben keine Tatgelegenheiten.

Frankfurt – Rödelheim: Mann versucht mit Eisenstange in einen Supermarkt einzubrechen – Festnahme

Frankfurt (ots) – (ge) Die Polizei nahm in der Nacht von Dienstag (19. März

2024) auf Mittwoch (20. März 2024) einen Mann fest, welcher zuvor durch einen

Zeugen bei einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt im Stadtteil Rödelheim

beobachtet worden war.

Gegen 01:47 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbrecher, der sich am

Lieferanteneingang eines Supermarktes in der Breitlacherstraße aufhalte und

versuche, die dortige Tür mit einer Eisenstange aufzubrechen.

Als das Vorhaben scheiterte, entfernte sich der Mann von dem Supermarkt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nahm die Polizei einen

48-jährigen Mann fest, welcher vollumfänglich auf die Personenbeschreibung

zutraf.

Er muss sich nun wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls

verantworten.

Frankfurt – Rödelheim: Raub mit Pfefferspray in einer Spielhalle – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ge) In der Nacht von Dienstag (29. März 2024) auf Mittwoch

(20. März 2024) kam es zu einem schweren Raub in einer Spielhalle im Stadtteil

Rödelheim. Der Täter flüchtete mit der Beute, Zeugen werden gesucht.

Der Mann betrat gegen 02:55 Uhr eine Spielhalle in der Burgfriedenstraße und

forderte von einem dort anwesenden 26-jährigen Mitarbeiter unter Vorhalten eines

Pfeffersprays die Herausgabe von Bargeld. Als sich der Mitarbeiter daraufhin in

einen Nebenraum begab, entwendete der Täter Bargeld in Höhe von ca. 1000 Euro

aus der Kassenschublade und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 30 bis 35 Jahre alt, 180 – 185 cm groß, schmale Statur; bekleidet mit

einem hellen Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen), maskiert mit einem

weißen Mundschutz, führte ein Pfefferspray und anfangs einen Stoffbeutel mit

sich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755 – 51299 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Drei auf einen Streich – 24.000 Euro Geldstrafe für Straßenverkehrssünder

Frankfurt/Main (ots)

Am Montag wurden gleich drei verurteilte Straßenverkehrssünder am Frankfurter Flughafen festgestellt.

Besonders bemerkenswert war dabei die Höhe der ausstehenden Geldstrafe eines Österreichers von knapp 20.000 Euro. Nach seiner Ankunft aus Miami endete seine Reise aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Traunstein zunächst auf der Polizeiwache. Der 34-Jährige war wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Gesamtstrafe von 19.998,43 Euro verurteilt worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zahlte er per Direktüberweisung 8000 Euro. Unter der Voraussetzung, dass er den Restbetrag bis zum 31. März 2024 begleicht, durfte er seine Reise nach Salzburg fortsetzen.

Nicht viel später stellten die Kollegen einen weiteren Straßenverkehrssünder bei seiner Ankunft aus Barcelona/Spanien fest. Auch in diesem Fall suchte die Staatsanwaltschaft Traunstein per Haftbefehl nach der Person. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte der 32-jährige Spanier eine Gesamtgeldstrafe von 2682,50 Euro zu zahlen. Dies tat er vor Ort und konnte so eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Auch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel konnte durch Zahlung erfolgreich vollstreckt werden. Als dritten Verkehrssünder stellten die Beamten der Bundespolizei einen 45-jährigen Ukrainer fest. Das Amtsgericht Kassel hatte ihn im November 2021 zu einer Geldstrafe von 1280,67 Euro wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr verurteilt. Nach Zahlung seiner Geldstrafe, konnte er seine Reise nach Cancun/Mexiko fortsetzen.